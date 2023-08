Doodle vs. Calendly : Quel logiciel de planification rationalise le mieux vos rendez-vous ?

Vous êtes libre ? Que diriez-vous d'une demi-heure lundi ? Pouvons-nous réunir l'équipe pour une mise à jour ? La liste est longue. Aujourd'hui plus que jamais, les demandes de temps au travail et à la maison sont plus importantes que jamais.

C'est la raison pour laquelle une planification et une gestion efficaces des rendez-vous sont cruciales pour les professionnels, les entrepreneurs et les indépendants très occupés.

Mais avec les nombreuses solutions logicielles de planification disponibles, il peut être difficile de déterminer celle qui répond le mieux à vos besoins. Aujourd'hui, nous allons explorer et comparer deux plateformes populaires - Calendly et Doodle - pour vous aider à prendre une décision éclairée et à optimiser votre processus de prise de rendez-vous.

S'inscrire Créez un compte Doodle gratuit et planifiez en quelques minutes.

Comprendre Calendly

Calendly est un logiciel de planification complet conçu pour simplifier le processus de prise de rendez-vous. Grâce à lui, les utilisateurs peuvent facilement définir leurs préférences en matière de disponibilité, partager leur lien de planification unique et permettre aux invités de sélectionner des créneaux horaires appropriés.

Calendly est l'un des choix possibles pour les professionnels qui cherchent à rationaliser la prise de rendez-vous.

Unveiling Doodle

Doodle, quant à lui, offre une approche unique de la prise de rendez-vous grâce à son système de planification simple mais efficace. Les utilisateurs peuvent organiser des réunions de trois manières innovantes.

Les sondages de groupe sont l'un des moyens préférés au monde pour réunir des personnes. Il suffit de choisir les dates et heures auxquelles vous souhaitez vous réunir et de les partager avec les personnes dont vous avez besoin. Ils choisissent ce qui leur convient et vous avez le temps de vous réunir en quelques minutes.

Booking Page vous permet de définir vos disponibilités et de les envoyer à l'aide d'un simple lien. Les gens peuvent alors réserver du temps avec vous, mais seulement lorsque vous choisissez d'être libre. Plus de double réservation ou de rendez-vous quand vous ne voulez pas. Il automatisera votre calendrier, vous laissant du temps pour des choses plus importantes.

Doodle 1:1 vous permet de rencontrer rapidement une autre personne. Comme pour les sondages de groupe, choisissez les dates et heures auxquelles vous êtes libre. Envoyez-les à la personne que vous souhaitez rencontrer et elle choisira le créneau qui lui convient. Une fois qu'elle l'aura fait, l'événement apparaîtra sur vos deux calendriers.

Doodle s'intègre également à divers calendriers numériques, notamment Google Calendar et à certains des outils de vidéoconférence les plus populaires au monde, tels que Zoom et Microsoft Teams.

Prise et gestion de rendez-vous

Si l'on compare les fonctions de prise de rendez-vous de Calendly et de Doodle, les deux plateformes offrent des options personnalisables pour répondre aux préférences individuelles.

Calendly permet aux utilisateurs de fixer des fenêtres de disponibilité spécifiques, de définir des durées de réunion et de personnaliser le processus de réservation grâce à des notifications et des rappels automatisés par courrier électronique. Cependant, le processus peut être un peu difficile à comprendre d'emblée.

Les sondages de groupe de Doodle simplifient la planification avec un grand nombre de personnes. Il permet aux participants de voter sur leurs horaires de réunion préférés et de trouver en quelques minutes un horaire qui convienne à tous.

Booking Page est idéal pour les personnes qui demandent à d'autres de réserver du temps avec elles, comme un coiffeur ou un consultant indépendant. Créez une ou plusieurs pages, de sorte que les personnes qui cliquent dessus puissent réserver l'un de vos créneaux horaires gratuits qui leur convient.

Expérience utilisateur et facilité d'utilisation

L'expérience de l'utilisateur est un facteur essentiel dans le choix d'un logiciel de planification.

Calendly se targue d'avoir une interface intuitive. Cependant, il faut un certain temps pour trouver le type de réunion à utiliser. L'ajout d'informations est ensuite relativement simple, mais la recherche des résultats est un peu confuse.

Le tableau de bord de Doodle, en revanche, est très simple à utiliser et offre une excellente expérience à l'utilisateur. Cela signifie que les utilisateurs, quel que soit leur niveau de compétence technique, peuvent facilement réserver des réunions.

Soutien à la clientèle et fiabilité

Un support client fiable est essentiel lors de l'utilisation d'une plateforme logicielle.

Calendly fournit des ressources étendues, y compris des guides et de la documentation, pour aider les utilisateurs à naviguer efficacement dans leurs fonctionnalités.

Doodle offre également un support complet en plusieurs langues, garantissant aux utilisateurs l'accès aux informations et à l'assistance dont ils ont besoin pour une expérience fluide.

Prix

Comment ces outils se comparent-ils en termes de prix ?

Calendly et Doodle proposent tous deux des forfaits annuels et mensuels. En fonction de votre situation, vous pouvez donc utiliser l'un ou l'autre de ces outils pour un montant aussi faible ou aussi élevé que vous le souhaitez.

Calendly est proposé à partir de 8 $ par mois pour un abonnement annuel. Cependant, pour avoir accès à de nombreuses fonctionnalités professionnelles, vous devez opter pour le plan professionnel qui commence à 12 $ si vous payez annuellement ou à 15 $ si vous payez mensuellement.

Doodle, en revanche, est proposé à 6,95 $ par mois pour un abonnement annuel ou à 14,95 $ pour un abonnement mensuel. Avec des fonctionnalités comparables à celles du plan professionnel de Calendly, vous pouvez économiser environ 60 $ par an en utilisant Doodle plutôt que Calendly, si vous payez annuellement.

Points de vente uniques

Bien que Calendly et Doodle offrent tous deux des fonctionnalités intéressantes, ils ont des arguments de vente uniques qui les distinguent.

La force de Calendly réside dans le fait qu'il s'agit d'un produit assez bien connu dans le monde entier et qu'il offre un ensemble complet de fonctionnalités adaptées à la prise de rendez-vous individuels.

Doodle, quant à lui, excelle dans tous les domaines de la planification de réunions, y compris la coordination de groupes, les entretiens, les réunions en tête-à-tête et bien d'autres choses encore. Cela en fait le choix idéal pour la planification collaborative et les sondages.

Le choix du bon logiciel de planification est essentiel pour optimiser la gestion du temps et améliorer la productivité. Le choix de Calendly ou de Doodle dépend de vos besoins spécifiques et de vos préférences.

Les fonctions individuelles de prise de rendez-vous de Calendly en font un choix populaire pour les professionnels.

En revanche, le système de sondage collaboratif de Doodle, sa facilité d'utilisation et ses capacités intuitives de coordination de groupe en font la solution préférée des personnes qui travaillent en équipe, planifient de nombreuses réunions ou organisent des événements de groupe.

Avec un meilleur rapport qualité-prix, des fonctionnalités comparables à celles de Calendly et une équipe d'assistance dédiée, Doodle pourrait bien être la solution qu'il vous faut pour automatiser votre calendrier et révolutionner votre planification.