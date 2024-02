Que ce soit à cause d'une longue journée passée au bureau, de journées remplies de réunions interminables ou de simples interactions avec un manager qui semble savoir exactement comment appuyer sur les mauvais boutons, nous rêvons tous, de temps à autre, de nous mettre à notre compte.

Le freelancing est une alternative séduisante à la routine quotidienne et c'est un attrait auquel il est difficile de résister pour un nombre croissant d'entre nous. D'après les projections de l'enquête sur le freelancing en Amérique, si le freelancing continue de croître à son rythme actuel, les freelances constitueront la majorité de la main-d'œuvre américaine d'ici à 2027.

Selon l'étude "Growing Client Loyalty Remotely" de Doodle, 46 % des employés organisent des réunions avec leurs clients en dehors des heures de travail afin de les fidéliser. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que tant de personnes préfèrent le rêve de travailler depuis leur café local et de pouvoir aller chercher les enfants à l'école tous les jours.

C'est en tout cas ce qui m'a interpellé lorsque je suis devenu indépendant à temps plein il y a plus d'un an. Je n'ai pas regardé en arrière depuis, et je ne suis pas la seule à le penser. La moitié des freelances américains affirment qu'ils ne retourneraient pas à un emploi traditionnel, quelle que soit la somme d'argent.

Alors, le monde du freelancing doit être plein d'arcs-en-ciel, de chiots et de soleil, n'est-ce pas ? Ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a, bien sûr, des inconvénients et le principal est qu'en tant que freelance, le temps est littéralement de l'argent. Pour réussir en tant que freelance, vous devez donc maîtriser l'art de la gestion du temps.

L'impact de la gestion du temps sur les free-lances

Pour de nombreux free-lances, l'attrait principal est de ne plus avoir à danser au rythme du tambour de l'entreprise. Finis les trajets aux heures de pointe. Fini le chronométrage. Fini de vivre pour le week-end.

S'il est indéniable que le fait d'être maître de son emploi du temps est libérateur, cela peut aussi être chaotique. Les week-ends et les jours de la semaine peuvent commencer à se ressembler ; les vacances deviennent un sujet dont vous discutez avec vos amis salariés, mais que vous n'avez jamais le temps de prendre.

Il peut être difficile de sympathiser avec les nomades numériques qui parviennent à mener une vie de freelance depuis une plage de Bali, mais même le paradis perd de son charme si l'on n'a jamais le temps de se détendre et de récupérer.

Top tip

Créez un emploi du temps flexible et fixez des règles concernant les heures de la journée, le nombre d'heures de travail par semaine et la date de vos prochaines vacances.

Vous ne pouvez pas vous empêcher de dire "oui" !

La "yesitis" est un mal qui touche tous les freelances à un moment ou à un autre, mais elle est particulièrement fréquente chez les nouveaux freelances. La sécurité d'un salaire récurrent ayant disparu, la tentation est grande d'accepter tous les travaux proposés par les clients. Soudain, vous êtes submergé par les délais et vous avez du mal à tenir vos engagements.

La tendance à accepter trop de projets est aggravée par ce que les célèbres psychologues Kahneman et Tversky ont baptisé "l'erreur de planification" - la tendance innée des êtres humains à sous-estimer le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche.

Top tip

Prévoyez (et facturez) des missions qui prendront cinquante pour cent de temps en plus que ce que vous aviez estimé au départ. Si les projets nécessitent un degré élevé de collaboration avec d'autres personnes, vous pouvez doubler votre estimation initiale. Oh, et apprenez à dire "non". Cela peut être très efficace.

La procrastination est votre deuxième prénom

Même les personnes les plus efficaces procrastinent. Il existe des preuves substantielles que la procrastination est essentielle à la fois pour créer l'urgence d'accomplir les tâches et pour nourrir notre inspiration créative. Toutefois, si vous facturez à l'heure ou si un client attend que vous lui remettiez une mission, la procrastination n'est pas un trait de caractère particulièrement utile. C'est un domaine dans lequel de nombreux free-lances se retrouvent dans l'impasse.

Tout comme les travailleurs salariés sont entourés d'indices qui les incitent à faire leur travail, tels que d'autres employés, des emplois du temps remplis de réunions ou la nécessité d'être au bureau ou en ligne à une heure précise chaque jour, les free-lances doivent créer ces mêmes indices pour éviter que quelques heures de procrastination ne se transforment en une journée entière sans travail.

De même, ne vous faites pas d'illusions en pensant que vous pouvez éviter complètement la procrastination. Vous devez prévoir des périodes d'improductivité. À moins d'avoir des capacités de concentration surhumaines, 40 heures facturables par semaine risquent de prendre 50 heures ou plus.

Top tip

Planifiez votre procrastination. Accordez-vous 30 minutes pour surfer sur vos réseaux sociaux ou lire les nouvelles en sirotant votre café du matin. Utilisez des applications comme Focus pour vous empêcher de visiter certains sites Web ou certaines applications pendant 25 minutes toutes les demi-heures. Ou intégrez à votre emploi du temps une promenade à l'heure du déjeuner, qui vous permettra de faire un peu d'exercice, de prendre l'air et d'appeler des amis, de rattraper un podcast ou de réfléchir à certaines questions.

Vous êtes votre entreprise - toute votre entreprise

Si le travail en free-lance consistait simplement à faire le travail que vous savez faire pour un ou plusieurs clients, la gestion du temps ne serait pas un tel défi. Cependant, en tant que freelance, vous êtes désormais le PDG, le directeur financier, le directeur de l'exploitation, le directeur technique et le directeur des ressources humaines, ainsi que le seul employé. En plus de la mission et des projets sur lesquels vous travaillez, vous devez rechercher de nouveaux travaux, organiser des réunions, vous occuper de la facturation, remplir les déclarations d'impôts, enregistrer les dépenses, choisir un régime de retraite et vous occuper des éventuels problèmes techniques en cours de route. Ce sont là des compétences utiles dans la vie quotidienne et des expériences d'apprentissage, mais elles demandent du temps et d'excellentes capacités d'organisation.

Top tip

Si vous avez la chance d'avoir un emploi du temps bien rempli, évaluez honnêtement la valeur de votre temps et les tâches que vous aimez ou n'aimez pas accomplir. Ensuite, devenez maître dans l'art d'externaliser le reste en le confiant à d'autres outils ou à des indépendants.

Par exemple, après avoir perdu une journée entière à essayer d'installer un disque externe pour un moniteur, j'ai découvert un excellent service d'assistance technique à distance via Fiverr. Aujourd'hui, lorsque j'ai des problèmes, je me tourne immédiatement vers mon technicien qui fait le travail rapidement, tout en me permettant de continuer à travailler pour mes clients.

De la planification automatisée des réunions aux logiciels de suivi du temps et même aux applications qui aident à la facturation, aux dépenses et à la déclaration d'impôts, la mise en œuvre de ces outils d'assistance vous rend plus efficace et rend le travail de freelance beaucoup plus confortable qu'auparavant.

Vous êtes toujours un professionnel - comportez-vous comme tel

Bien que la tentation de brûler le costume et de ne plus jamais porter que des baskets et des sandales soit forte, ne laissez pas tout semblant de compétence partir en fumée. La discipline et le dévouement contribuent grandement à la réussite d'un travailleur indépendant.

Selon l'étude de Doodle, près de la moitié des professionnels considèrent que les participants arrivent en retard aux réunions ou doivent partir plus tôt que prévu, ce qui constitue une irritation importante. Ainsi, que ce soit en ligne ou en personne, assurez-vous que votre emploi du temps est à jour et que vous êtes pleinement présent pendant toute la durée de la réunion. Et n'oubliez pas de vous habiller convenablement. Même pour les développeurs indépendants, un pyjama lors d'un appel Zoom ne fait pas bonne figure.

Les délais sont encore plus importants en tant que freelance qu'en tant qu'employé. Vous êtes défini par votre parole et votre capacité à tenir vos engagements. L'organisation et la capacité à établir des priorités sont donc des qualités vitales. N'oubliez pas : un bon free-lance est un excellent collaborateur qui a une pile de travail grâce au bouche-à-oreille ou à des clients réguliers.

Top tip

Il est préférable de penser à l'avance plutôt que de toujours courir après son emploi du temps. Arrivez à toutes les réunions - en ligne et hors ligne - cinq minutes à l'avance et utilisez ce temps pour être la personne la mieux préparée de la réunion. Fixez également les échéances des projets importants au moins un jour à l'avance, ce qui vous donne 24 heures de marge de manœuvre en cas de difficultés.

Quel que soit votre secteur d'activité, si vous rêvez de vous mettre à votre compte mais que vous avez des doutes sur la gestion de votre temps, sachez qu'il existe de nombreux outils et services pour vous aider à réussir et qu'avec un peu de préparation et de stratégie, le succès en tant que freelance est à portée de main. Soyez également assuré que, même si les débuts sont chaotiques, nous améliorons de nombreuses compétences en matière de gestion du temps avec la répétition et l'expérience.

