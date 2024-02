Warum Zeitmanagement-Fähigkeiten ein Muss für Freiberufler sind

Ob es nun an einem langen Tag im Büro liegt, an Tagen, die mit endlosen Besprechungen gefüllt sind, oder einfach an der Interaktion mit einem Vorgesetzten, der genau zu wissen scheint, wie er alle falschen Knöpfe drücken kann - von Zeit zu Zeit träumen wir alle davon, uns selbstständig zu machen.

Die Freiberuflichkeit ist eine verlockende Alternative zum Alltag, und immer mehr von uns können dieser Verlockung nicht widerstehen. Ausgehend von den Prognosen der Freelancing in America Survey werden Freiberufler bis zum Jahr 2027 die Mehrheit der US-Arbeitskräfte ausmachen, wenn die Freiberuflichkeit weiterhin so schnell wächst wie bisher.

Doodle ausprobieren

Laut Doodles Studie "Growing Client Loyalty Remotely" führen 46 Prozent der Angestellten Kundenbesprechungen außerhalb der Geschäftszeiten durch, um sie zu binden. Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass so viele Menschen den Traum vorziehen, von ihrem örtlichen Café aus zu arbeiten und die Kinder jeden Tag von der Schule abholen zu können.

Das war es auch, was mich begeisterte, als ich mich vor über einem Jahr als Freiberufler selbstständig machte. Seitdem habe ich nicht mehr zurückgeblickt, und mit dieser Behauptung bin ich nicht allein. Die Hälfte der amerikanischen Freiberufler gibt an, dass sie für kein Geld der Welt zu einem traditionellen Job zurückkehren würden.

In der Welt der Freiberufler muss es also nur Regenbögen, Hundewelpen und Sonnenschein geben, oder? Nicht ganz. Es gibt natürlich auch Schattenseiten, und die wichtigste ist, dass Zeit für Freiberufler buchstäblich Geld ist. Um als Freiberufler erfolgreich zu sein, müssen Sie also auch die Kunst des Zeitmanagements beherrschen.

Wie sich Zeitmanagement auf Freiberufler auswirkt

Für viele Freiberufler ist die Tatsache, dass sie nicht mehr nach dem Takt der Unternehmenspauke tanzen müssen, der größte Anreiz. Kein Pendeln in der Rushhour mehr. Kein ständiges Schauen auf die Uhr mehr. Kein Leben mehr für das Wochenende.

Die eigene Zeiteinteilung ist zwar zweifellos befreiend, kann aber auch chaotisch sein. Ohne einen geregelten Tagesablauf können die Arbeitszeiten schnell ineinander übergehen und man arbeitet bis tief in den Abend hinein; Wochenenden und Wochentage können anfangen, gleich auszusehen; Urlaub wird zu etwas, das man mit angestellten Freunden bespricht, aber nie die Zeit hat, es zu tun.

Es fällt schwer, mit digitalen Nomaden zu sympathisieren, die ihr Leben als Freiberufler von einem Strand auf Bali aus führen, aber selbst das Paradies verliert seinen Reiz, wenn man nie Zeit zum Entspannen und Erholen hat.

Top-Tipp

Erstellen Sie einen flexiblen Zeitplan und legen Sie fest, zu welchen Tageszeiten Sie arbeiten, wie viele Stunden pro Woche Sie arbeiten und wann Sie Ihren nächsten Urlaub buchen werden.

Sie können nicht aufhören, "Ja!" zu sagen.

Die "Yesitis" ist ein Leiden, das alle Freiberufler irgendwann befällt, aber es ist besonders häufig bei jüngeren Freiberuflern anzutreffen. Ohne die Sicherheit eines regelmäßigen Gehalts ist die Versuchung verständlich, jeden Auftrag anzunehmen, den Kunden anbieten. Plötzlich wird man von Fristen überwältigt und hat Schwierigkeiten, sie einzuhalten.

Die Tendenz, zu viele Projekte anzunehmen, wird noch verstärkt durch das, was die berühmten Psychologen Kahneman und Tversky als "Planungsfehler" bezeichnet haben - die angeborene Neigung des Menschen, die für die Erledigung eines Auftrags benötigte Zeit zu unterschätzen.

Top-Tipp

Planen Sie ein (und berechnen Sie), dass Aufgaben fünfzig Prozent mehr Zeit in Anspruch nehmen, als Sie ursprünglich geschätzt haben. Wenn Projekte ein hohes Maß an Zusammenarbeit mit anderen erfordern, sollten Sie die ursprüngliche Schätzung verdoppeln. Oh, und lernen Sie, "Nein" zu sagen. Das kann sehr wirkungsvoll sein.

Prokrastination ist Ihr zweiter Vorname

Selbst die effizientesten Menschen zögern es hinaus. Es gibt stichhaltige Beweise dafür, dass Prokrastination unerlässlich ist, sowohl um die Dringlichkeit zu schaffen, Aufgaben zu erledigen, als auch um unsere kreative Inspiration zu fördern. Wenn Sie jedoch nach Stunden abrechnen oder einen Kunden haben, der auf Sie wartet, um einen Auftrag zu erledigen, ist Aufschieben keine besonders nützliche Eigenschaft. Dies ist ein Bereich, in dem viele Freiberufler nicht weiterkommen.

Genauso wie Angestellte von Hinweisen umgeben sind, ihre Arbeit zu erledigen, wie z. B. andere Mitarbeiter, Zeitpläne voller Besprechungen oder die Notwendigkeit, jeden Tag zu einer bestimmten Zeit im Büro oder online zu sein, müssen Freiberufler dieselben Hinweise schaffen, um zu verhindern, dass aus ein paar Stunden Prokrastination ein ganzer Tag ohne Arbeit wird.

Machen Sie sich auch nicht vor, dass Sie die Prokrastination gänzlich vermeiden können. Sie müssen Zeiten der Unproduktivität einplanen. Wenn Sie nicht übermenschliche Konzentrationsfähigkeiten haben, werden Sie für 40 abrechenbare Stunden pro Woche wahrscheinlich 50 Stunden oder mehr benötigen.

Top-Tipp

Planen Sie Ihre Prokrastination ein. Gönnen Sie sich 30 Minuten Zeit, um in Ihren sozialen Netzwerken zu surfen oder die Nachrichten zu lesen, während Sie Ihren Morgenkaffee schlürfen. Verwenden Sie Apps wie Focus, um den Besuch bestimmter Websites oder Apps für 25 Minuten pro halbe Stunde zu blockieren. Oder machen Sie einen Spaziergang in der Mittagspause zu einem Teil Ihres Zeitplans - eine Kombination aus Bewegung, frischer Luft und der Möglichkeit, Freunde anzurufen, einen Podcast zu hören oder über einige Probleme nachzudenken.

Du bist dein Unternehmen - alles.

Wenn es bei der Freiberuflichkeit nur darum ginge, die Arbeit, die Sie gut können, für einen oder mehrere Kunden zu erledigen, wäre das Zeitmanagement keine solche Herausforderung. Doch als Freiberufler sind Sie nun CEO, CFO, COO, CTO und CHRO sowie der einzige Angestellte. Neben dem eigentlichen Auftrag und den Projekten, an denen Sie arbeiten, müssen Sie sich um neue Aufträge bemühen, Besprechungen anberaumen, Rechnungen schreiben, Steuern einreichen, Ausgaben erfassen, eine Rentenversicherung wählen und sich um alle technischen Probleme kümmern. Das alles sind nützliche Lebens- und Lernerfahrungen, aber sie erfordern Zeit und ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten.

Top-Tipp

Wenn Sie das Glück haben, ein volles Arbeitspensum zu haben, machen Sie sich ein ehrliches Bild davon, wie viel Ihnen Ihre Zeit wert ist und welche Aufgaben Sie gerne erledigen und welche nicht. Dann werden Sie ein Meister darin, den Rest an andere Tools oder Freiberufler auszulagern.

Nachdem ich zum Beispiel einmal einen ganzen Tag mit der Installation einer externen Festplatte für einen Monitor verloren hatte, entdeckte ich über Fiverr einen großartigen freiberuflichen technischen Fernsupport. Wenn ich jetzt Probleme habe, wende ich mich sofort an meinen Techniker, der die Aufgabe schnell erledigt, während ich weiter für meine Kunden arbeiten kann.

Von automatischer Terminplanung bis hin zu Zeiterfassungssoftware und sogar Apps, die bei der Rechnungsstellung, den Ausgaben und der Steuererklärung helfen - die Implementierung solcher Support-Tools macht Sie effizienter und die Arbeit als Freiberufler viel angenehmer als je zuvor.

Sie sind immer noch ein Profi - benehmen Sie sich wie einer

Auch wenn die Versuchung groß ist, den Anzug zu verbrennen und nie wieder etwas anderes als Turnschuhe und Sandalen zu tragen, sollten Sie nicht jeden Anschein von Kompetenz in Rauch aufgehen lassen. Disziplin und Hingabe sind der Schlüssel zum Erfolg als Freiberufler.

Laut Doodle-eigener Studie empfindet fast die Hälfte der Berufstätigen es als störend, wenn Teilnehmer zu spät zu Meetings kommen oder früher gehen müssen. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Terminkalender auf dem neuesten Stand ist und dass Sie während der gesamten Dauer der Besprechung anwesend sind, egal ob online oder persönlich. Oh, und vergessen Sie nicht, angemessen gekleidet zu sein. Selbst für freiberufliche Entwickler ist ein Pyjama bei einem Zoom-Anruf ein schlechter Anblick.

Fristen sind als Freiberufler sogar noch wichtiger als als Angestellter. Sie werden durch Ihr Wort und Ihre Fähigkeit zu liefern definiert, daher sind Organisation und die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen, wichtige Eigenschaften. Denken Sie daran: Ein großartiger Freiberufler ist ein großartiger Mitarbeiter, der durch Mundpropaganda oder Wiederholungskunden einen Haufen Arbeit hat.

Top-Tipp

Es ist hilfreich, vorausschauend zu denken, anstatt immer dem Zeitplan hinterherzujagen. Kommen Sie zu allen Besprechungen - online und offline - fünf Minuten früher und nutzen Sie die Zeit, um die am besten vorbereitete Person in dieser Besprechung zu sein. Planen Sie außerdem Fristen für größere Projekte mindestens einen Tag früher ein, damit Sie 24 Stunden Spielraum haben, falls Sie auf Schwierigkeiten stoßen.

Ganz gleich, in welcher Branche Sie tätig sind, wenn Sie davon träumen, sich selbstständig zu machen, aber auch von Zweifeln am Zeitmanagement geplagt werden, sollten Sie wissen, dass es zahlreiche Hilfsmittel und Dienste gibt, die Ihnen zum Erfolg verhelfen, und dass sich mit ein wenig Vorbereitung und Strategie der Erfolg als Freiberufler abzeichnet. Seien Sie außerdem versichert, dass es am Anfang zwar chaotisch sein mag, aber wir verbessern viele Zeitmanagement-Fähigkeiten durch Wiederholung und Erfahrung.

