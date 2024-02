Por qué la gestión del tiempo es imprescindible para los autónomos

Ya sea a causa de un largo día atrapado en la oficina, de jornadas repletas de reuniones interminables o de simples interacciones con un jefe que parece saber exactamente cómo pulsar todos los botones equivocados, de vez en cuando, todos soñamos con independizarnos.

Trabajar como autónomo es una alternativa atractiva a la rutina diaria y es un atractivo al que cada vez nos cuesta más resistirnos. Según las previsiones de the Freelancing in America Survey, si el trabajo autónomo sigue creciendo al ritmo actual, los autónomos constituirán la mayoría de la mano de obra estadounidense en 2027.

Según el estudio Doodle's "Growing Client Loyalty Remotely", el 46% de los empleados celebran reuniones con sus clientes fuera del horario laboral para retenerlos. Con este telón de fondo, no es de extrañar que tanta gente prefiera el sueño de trabajar desde su cafetería local y poder recoger a los niños del colegio todos los días.

Eso es lo que me llamó la atención cuando me convertí en autónoma a tiempo completo hace más de un año. No he mirado atrás desde entonces y no estoy sola en esa afirmación. La mitad de los autónomos estadounidenses afirman que no volverían a un trabajo tradicional por ninguna cantidad de dinero.

Así que el mundo de los autónomos debe ser todo arco iris, perritos y sol, ¿verdad? No exactamente. Por supuesto, hay desventajas y la principal es que, como autónomo, el tiempo es literalmente dinero. Por eso, para tener éxito como autónomo, también hay que dominar el arte de la gestión del tiempo.

Cómo afecta la gestión del tiempo a los autónomos

Para muchos autónomos, el principal atractivo es no tener que bailar al ritmo del tambor corporativo. Se acabaron los desplazamientos en hora punta. Se acabó mirar el reloj. Se acabó vivir para el fin de semana.

Ser dueño de tu horario es, sin duda, liberador, pero también puede ser caótico. Sin un horario de nueve a cinco, las horas se funden rápidamente y puedes encontrarte trabajando hasta altas horas de la noche; los fines de semana y los días laborables pueden empezar a parecerse; las vacaciones se convierten en algo de lo que hablas con amigos asalariados pero que nunca tienes tiempo de hacer.

Puede resultar difícil simpatizar con los nómadas digitales que se las apañan para llevar una vida de autónomos desde una playa de Bali, pero incluso el paraíso pierde su encanto si nunca tienes tiempo para relajarte y recuperarte.

Consejo principal:

Crea un horario flexible y establece algunas reglas sobre a qué horas del día trabajas, cuántas horas a la semana trabajas y cuándo vas a reservar tus próximas vacaciones.

¡No puedes dejar de decir "Sí"!

La 'Yesitis' es una dolencia que aqueja a todos los autónomos en algún momento, pero es especialmente común entre los autónomos más nuevos. Sin la seguridad de un sueldo recurrente, es comprensible la tentación de aceptar todos los trabajos que ofrecen los clientes. De repente, los plazos te abruman y te cuesta cumplirlos.

La tendencia a aceptar demasiados proyectos se ve agravada por lo que los famosos psicólogos Kahneman y Tversky bautizaron como "la falacia de la planificación": la tendencia innata del ser humano a subestimar el tiempo necesario para completar cualquier tarea.

Consejo principal

Planifique (y cobre) para que los encargos le lleven un cincuenta por ciento más de tiempo del estimado inicialmente. Si los proyectos requieren un alto grado de colaboración con otras personas, puede que quieras duplicar esa previsión inicial. Ah, y aprende a decir "no". Puede ser poderoso.

La procrastinación es tu segundo nombre

Incluso las personas más eficientes procrastinan. Hay pruebas sustanciales de que la procrastinación es esencial tanto para crear la urgencia de terminar las tareas como para alimentar nuestra inspiración creativa. Sin embargo, si facturas por horas o tienes un cliente que espera que le entregues un encargo, la procrastinación no es un rasgo especialmente útil. Es un área en la que muchos autónomos se bloquean.

Del mismo modo que los trabajadores asalariados están rodeados de señales para hacer su trabajo, como otros empleados, horarios llenos de reuniones o la necesidad de estar en la oficina o en línea a una hora concreta cada día, los autónomos necesitan crear estas mismas señales para evitar que unas horas de procrastinación se conviertan en un día entero sin trabajo.

Del mismo modo, no hay que engañarse pensando que se puede evitar la procrastinación por completo. Debes permitirte momentos de improductividad. A menos que tengas unos niveles de concentración sobrehumanos, es probable que 40 horas facturables a la semana te lleven 50 horas o más.

Consejo principal:

Programe su procrastinación. Tómate 30 minutos para navegar por las redes sociales o leer las noticias mientras te tomas el café de la mañana. Utiliza aplicaciones como Focus para bloquear la visita a determinados sitios web o aplicaciones durante 25 minutos cada media hora. O haz que un paseo a la hora de comer forme parte de tu horario, combinando un poco de ejercicio, aire fresco y la oportunidad de llamar a amigos, ponerte al día con un podcast o reflexionar sobre algunos asuntos.

You are your company - all of it

Si trabajar como autónomo consistiera simplemente en hacer el trabajo que se te da bien para uno o varios clientes, la gestión del tiempo no sería un reto tan difícil. Sin embargo, como autónomo, ahora eres CEO, CFO, COO, CTO y CHRO, además del único empleado. Además de la tarea y los proyectos en los que trabajas, tienes que buscar nuevos trabajos, programar reuniones, ocuparte de la facturación, declarar impuestos, registrar gastos, elegir un plan de pensiones y ocuparte de cualquier contratiempo técnico que surja. Todas estas son habilidades útiles para la vida y experiencias de aprendizaje, pero requieren tiempo y excelentes dotes organizativas.

El mejor consejo:

Si tienes la suerte de tener un horario de trabajo completo, haz una evaluación honesta del valor de tu tiempo y de las tareas que te gusta realizar y las que no. Después, conviértete en un maestro de la externalización del resto a otras herramientas o a autónomos.

Por ejemplo, una vez perdí un día entero intentando instalar una unidad externa para un monitor, y descubrí un gran servicio de asistencia técnica remota a través de Fiverr. Ahora, cuando tengo problemas, recurro inmediatamente a mi técnico, que hace el trabajo rápidamente y yo puedo seguir trabajando para mis clientes.

Desde programación automática de reuniones hasta software de seguimiento del tiempo e incluso aplicaciones que ayudan con la facturación, los gastos y la declaración de impuestos, la implementación de este tipo de herramientas de apoyo te hace más eficiente y hace que el trabajo de ser autónomo sea mucho más cómodo que nunca.

Sigues siendo un profesional: compórtate como tal

Aunque la tentación de quemar el traje y no volver a llevar nada más que zapatillas y sandalias es fuerte, no dejes que toda apariencia de competencia se esfume también. La disciplina y la dedicación contribuyen en gran medida al éxito como autónomo.

Según la propia investigación de Doodle, casi la mitad de los profesionales considera que los participantes llegan tarde a las reuniones o tienen que marcharse antes de tiempo como una irritación importante. Así que, ya sea en línea o en persona, asegúrate de que tu agenda está al día y de que estás totalmente presente durante toda la reunión. Ah, y no olvides ir adecuadamente vestido. Incluso para los desarrolladores autónomos, un pijama en una llamada de Zoom tiene mala pinta.

Los plazos son aún más importantes como autónomo que como empleado. Se te define por tu palabra y tu capacidad de entrega, por lo que la organización y la capacidad de priorizar son rasgos vitales. Recuerda: un gran autónomo es un gran colaborador que tiene una pila de trabajo gracias al boca a boca o a clientes que repiten.

Consejo principal:

Ayuda más pensar en el futuro que ir siempre detrás de la agenda. Llega a todas las reuniones -online y offline- cinco minutos antes y aprovecha el tiempo para ser la persona mejor preparada de la reunión. Además, programa los plazos de los proyectos más importantes con al menos un día de antelación, para disponer de 24 horas de margen en caso de que surjan dificultades.

Sea cual sea tu sector, si sueñas con trabajar por tu cuenta pero también te asaltan las dudas sobre la gestión del tiempo, debes saber que existen multitud de herramientas y servicios que te ayudarán a conseguirlo y que, con un poco de preparación y estrategia, el éxito como autónomo está al alcance de la mano. Además, ten por seguro que, aunque puede resultar caótico al principio, mejoramos muchas habilidades de gestión del tiempo con la repetición y la experiencia.

