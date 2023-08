Doodle vs. Calendly: Welche Terminplanungssoftware rationalisiert Ihre Termine besser?

Sind Sie frei? Wie wäre es mit einer halben Stunde am Montag? Können wir das Team für ein Update zusammenrufen? Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Die Anforderungen an unsere Zeit bei der Arbeit und zu Hause sind heute größer denn je.

Das ist der Grund, warum eine effektive Terminplanung und -verwaltung für vielbeschäftigte Berufstätige, Unternehmer und Freiberufler so wichtig ist.

Bei der Vielzahl der verfügbaren Terminplanungssoftwarelösungen kann es jedoch schwierig sein, die für Sie am besten geeignete Lösung zu finden. Heute werden wir zwei beliebte Plattformen - Calendly und Doodle - untersuchen und vergleichen, um Ihnen zu helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen und Ihren Terminbuchungsprozess zu optimieren.

Jetzt anmelden Erstellen Sie ein kostenloses Doodle-Konto und beginnen Sie in wenigen Minuten mit der Planung

Calendly verstehen

Calendly ist eine umfassende Terminplanungssoftware, die zur Vereinfachung des Terminbuchungsprozesses entwickelt wurde. Mit Calendly können Benutzer ganz einfach ihre Verfügbarkeitspräferenzen festlegen, ihren eindeutigen Terminplanungslink freigeben und es den Eingeladenen ermöglichen, geeignete Zeitfenster auszuwählen.

Calendly ist eine der ersten Wahl für Fachleute, die eine rationalisierte Terminplanung suchen.

Enthüllung von Doodle

Doodle hingegen bietet mit seinem einfachen, aber effektiven Planungssystem einen einzigartigen Ansatz für die Terminplanung. Die Benutzer können Meetings auf drei innovative Arten erstellen.

Gruppenumfragen sind eine der weltweit beliebtesten Methoden, um Menschen zusammenzubringen. Wählen Sie einfach die Daten und Zeiten aus, zu denen Sie sich treffen möchten, und teilen Sie diese mit den Personen, die Sie brauchen. Diese wählen aus, was passt, und Sie haben in wenigen Minuten Zeit für ein Treffen.

Mit Booking Page können Sie ganz einfach Ihre Verfügbarkeit einstellen und mit nur einem Link versenden. Die Leute können dann Termine bei Ihnen buchen, aber nur, wenn Sie frei sind. Keine doppelten Buchungen oder Treffen mehr, wenn Sie nicht wollen. Ihr Kalender wird automatisiert und Sie haben Zeit für wichtigere Dinge.

Mit Doodle 1:1 können Sie sich schnell mit einer anderen Person treffen. Wie bei Gruppenumfragen wählen Sie die Daten und Zeiten, an denen Sie Zeit haben. Schicken Sie sie an die Person, mit der Sie sich treffen möchten, und diese sucht sich einen passenden Termin aus. Sobald die Person dies getan hat, erscheint der Termin in Ihren beiden Kalendern.

Doodle lässt sich auch mit verschiedenen digitalen Kalendern integrieren, darunter Google Calendar und einige der weltweit beliebtesten Videokonferenz-Tools wie Zoom und Microsoft Teams.

Terminbuchung und -verwaltung

Wenn man die Terminbuchungsfunktionen von Calendly und Doodle vergleicht, bieten beide Plattformen anpassbare Optionen, die den individuellen Vorlieben entsprechen.

Calendly ermöglicht es den Nutzern, bestimmte Verfügbarkeitsfenster festzulegen, die Dauer von Meetings zu definieren und den Buchungsprozess mit automatischen E-Mail-Benachrichtigungen und Erinnerungen zu personalisieren. Allerdings kann es etwas schwierig sein, den Prozess auf Anhieb zu verstehen.

Doodle's Group Polls vereinfacht die Terminplanung mit vielen Personen. Sie ermöglicht es den Teilnehmern, über ihre bevorzugten Besprechungszeiten abzustimmen und innerhalb von Minuten einen Termin zu finden, der für alle passt.

Die Buchungsseite eignet sich hervorragend für Personen, die Termine bei sich selbst buchen, z. B. für freiberufliche Friseure oder Berater. Legen Sie eine oder mehrere Seiten an, so dass Ihre Kunden, wenn sie darauf klicken, einen Ihrer freien Termine buchen können, der ihnen zusagt.

Benutzerfreundlichkeit und Benutzerfreundlichkeit

Die Benutzerfreundlichkeit ist ein entscheidender Faktor bei der Auswahl einer Terminplanungssoftware.

Calendly verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche. Allerdings dauert es eine Weile, bis man herausgefunden hat, welcher Besprechungstyp der richtige ist. Danach ist das Hinzufügen von Informationen relativ einfach, auch wenn das Auffinden der Ergebnisse ein wenig verwirrend ist.

Das Dashboard von Doodle hingegen ist sehr einfach zu bedienen und bietet eine großartige Benutzererfahrung. Das bedeutet, dass Nutzer aller technischen Niveaus problemlos Meetings buchen können.

Jetzt anmelden Erstellen Sie ein kostenloses Doodle-Konto und beginnen Sie in wenigen Minuten mit der Planung

Kundensupport und Zuverlässigkeit

Ein verlässlicher Kundensupport ist bei jeder Software-Plattform unerlässlich.

Calendly bietet umfangreiche Ressourcen, einschließlich Leitfäden und Dokumentationen, um Benutzer bei der effektiven Nutzung der Funktionen zu unterstützen.

Doodle bietet auch einen umfassenden Support in mehreren Sprachen, um sicherzustellen, dass die Benutzer Zugang zu den Informationen und der Unterstützung haben, die sie für einen reibungslosen Ablauf benötigen.

Preisgestaltung

Wie sieht es mit den Kosten der Tools aus?

Sowohl Calendly als auch Doodle bieten Jahres- und Monatstarife an, so dass Sie je nach Ihren Bedürfnissen eines der beiden Tools für so viel oder so wenig wie nötig nutzen können.

Calendly kostet ab $8 pro Monat, wenn Sie jährlich bezahlen. Um jedoch Zugang zu vielen der professionellen Funktionen zu erhalten, müssen Sie sich den Professional-Plan ansehen, der bei jährlicher Zahlung bei 12 $ oder bei monatlicher Zahlung bei 15 $ beginnt.

Doodle hingegen kostet $6,95 pro Monat bei jährlicher Zahlung oder $14,95 bei monatlicher Zahlung. Mit vergleichbaren Funktionen wie beim Professional-Tarif von Calendly können Sie mit Doodle gegenüber Calendly rund 60 $ pro Jahr sparen, wenn Sie jährlich bezahlen.

Jetzt anmelden Erstellen Sie ein kostenloses Doodle-Konto und beginnen Sie in wenigen Minuten mit der Planung

Alleinstellungsmerkmale

Obwohl sowohl Calendly als auch Doodle wertvolle Funktionen bieten, haben sie Alleinstellungsmerkmale, die sie voneinander unterscheiden.

Die Stärke von Calendly liegt darin, dass es sich um etwas handelt, das weltweit ziemlich bekannt ist, und dass es eine umfassende Reihe von Funktionen bietet, die auf die individuelle Terminplanung zugeschnitten sind.

Doodle hingegen zeichnet sich in allen Bereichen der Besprechungsplanung aus, einschließlich der Koordination von Gruppen, Interviews, Einzelgesprächen und vielem mehr. Das macht Doodle zur idealen Wahl für die kollaborative Terminplanung und -abstimmung.

Die Wahl der richtigen Terminplanungssoftware ist entscheidend für die Optimierung des Zeitmanagements und die Verbesserung der Produktivität. Ob Sie sich für Calendly oder Doodle entscheiden, hängt von Ihren spezifischen Bedürfnissen und Vorlieben ab.

Calendly ist aufgrund seiner individuellen Terminbuchung Funktionen eine beliebte Wahl für Fachleute.

Das kollaborative Abstimmungssystem, die einfache Bedienung und die intuitiven Gruppenkoordinationsfunktionen von Doodle machen es jedoch zur bevorzugten Lösung für alle, die in Teams arbeiten, viele Meetings planen oder Gruppenveranstaltungen organisieren.

Mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis, vergleichbaren Funktionen wie Calendly und einem engagierten Support-Team könnte Doodle genau das sein, was Sie brauchen, um Ihren Kalender zu automatisieren und Ihre Terminplanung zu revolutionieren.