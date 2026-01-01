¿Estás libre? ¿Qué tal media hora el lunes? ¿Podemos reunir al equipo para una puesta al día? La lista es interminable. Ahora más que nunca, la demanda de nuestro tiempo en el trabajo y en casa es mayor que nunca.

Es la razón por la que la programación y gestión eficaz de citas son cruciales para los profesionales ocupados, los empresarios y los autónomos.

Pero con las numerosas soluciones de software de programación de citas disponibles, puede resultar complicado determinar cuál se adapta mejor a sus necesidades. Hoy, exploraremos y compararemos dos plataformas populares - Calendly y Doodle - para ayudarle a tomar una decisión informada y optimizar su proceso de reserva de citas.

Entender Calendly

Calendly es un completo software de programación diseñado para simplificar el proceso de reserva de citas. Con él, los usuarios pueden establecer fácilmente sus preferencias de disponibilidad, compartir su enlace de programación único y permitir que los invitados seleccionen franjas horarias adecuadas.

Calendly es una de las opciones para profesionales que buscan agilizar la programación de citas.

Unveiling Doodle

Doodle, por otro lado, ofrece un enfoque único para la programación de citas a través de su sistema de programación simple, pero eficaz. Los usuarios pueden crear reuniones de tres formas innovadoras.

Prueba Doodle

Las reuniones de grupo son una de las formas favoritas de reunir a la gente. Simplemente, elige las fechas y horas en las que quieres reunirte y compártelo con las personas que necesites. Ellas eligen lo que les viene bien y tú tienes tiempo para reunirte en cuestión de minutos.

Booking Page hace que sea fácil establecer tu disponibilidad y enviarlo con sólo un enlace. La gente puede entonces reservar tiempo contigo, pero sólo cuando tú decidas estar libre. No más reservas dobles o reuniones cuando no quieras Automatiza tu calendario dejándote tiempo para cosas más importantes.

Doodle 1:1 te permite reunirte con otra persona rápidamente. Al igual que las encuestas en grupo, elige las fechas y horas en las que estás libre. Envíaselo a la persona con la que quieres quedar y que elija un hueco que le venga bien. Una vez hecho esto, el evento aparecerá en los calendarios de ambos.

Doodle también se integra con varios calendarios digitales, como Google Calendar y algunas de las herramientas de videoconferencia favoritas del mundo, como Zoom y Microsoft Teams.

Reserva y gestión de citas

Al comparar las funciones de reserva de citas de Calendly y Doodle, ambas plataformas ofrecen opciones personalizables para adaptarse a las preferencias individuales.

Calendly permite a los usuarios establecer ventanas de disponibilidad específicas, definir la duración de las reuniones y personalizar el proceso de reserva con notificaciones y recordatorios automáticos por correo electrónico. Sin embargo, el proceso puede ser un poco difícil de entender desde el principio.

Las encuestas de grupo de Doodle simplifican la programación con mucha gente. Permite a los participantes votar sobre sus horas de reunión preferidas y encontrar algo que funcione para todos en cuestión de minutos.

La Página de reservas es ideal para quienes necesitan que alguien les reserve tiempo, como un peluquero o consultor autónomo. Cree una o varias páginas para que, cuando la gente haga clic en ellas, pueda reservar una de las franjas horarias gratuitas que más le convengan.

Prueba Doodle

Experiencia de usuario y facilidad de uso

La experiencia del usuario es un factor crítico a la hora de seleccionar un software de programación.

Calendly presume de una interfaz intuitiva. Sin embargo, lleva un tiempo averiguar qué tipo de reunión es la adecuada. Después, añadir información es relativamente sencillo, aunque encontrar los resultados es un poco confuso.

Por el contrario, el panel de control de Doodle es muy fácil de usar y ofrece una gran experiencia de usuario. Esto significa que los usuarios de todos los niveles técnicos pueden reservar reuniones fácilmente.

Atención al cliente y fiabilidad

Un servicio de atención al cliente fiable es esencial cuando se utiliza cualquier plataforma de software.

Calendly proporciona amplios recursos, incluidas guías y documentación, para ayudar a los usuarios a navegar por sus funciones de forma eficaz.

Doodle también ofrece asistencia completa en varios idiomas, lo que garantiza que los usuarios tengan acceso a la información y la ayuda que necesitan para disfrutar de una experiencia sin problemas.

Prueba Doodle

Precios

¿Cuánto cuestan estas herramientas?

Tanto Calendly como Doodle ofrecen planes anuales y mensuales, por lo que dependiendo de tus circunstancias puedes disponer de una u otra herramienta por el precio que necesites.

Calendly cuesta a partir de 8 dólares al mes si se paga anualmente. Sin embargo, para tener acceso a muchas de las funciones profesionales es necesario contratar el plan Profesional, que cuesta a partir de 12 $ si se paga anualmente o 15 $ si se paga mensualmente.

Doodle, por el contrario, cuesta 6,95 $ al mes si se paga anualmente o 14,95 $ si la suscripción es mensual. Con características comparables al plan Profesional de Calendly, puedes ahorrar unos 60 dólares al año usando Doodle en lugar de Calendly, si se paga anualmente.

Prueba Doodle

Puntos fuertes

Aunque tanto Calendly como Doodle ofrecen características valiosas, tienen puntos de venta únicos que los diferencian.

La fuerza de Calendly radica en ser algo bastante conocido en todo el mundo y en su amplio conjunto de funciones adaptadas a la programación de citas individuales.

Por otro lado, Doodle destaca en todas las áreas de la planificación de reuniones, incluyendo la coordinación de grupos, entrevistas, reuniones individuales y mucho más. Esto lo convierte en la opción ideal para la programación colaborativa y el sondeo.

Elegir el software de programación adecuado es esencial para optimizar la gestión del tiempo y mejorar la productividad. Optar por Calendly o Doodle depende de tus necesidades y preferencias específicas.

Las funciones individuales de reserva de citas de Calendly lo convierten en una opción muy popular entre los profesionales.

Sin embargo, el sistema de encuestas colaborativas de Doodle, su facilidad de uso y sus intuitivas funciones de coordinación de grupos la convierten en la solución preferida para quienes trabajan en equipo, planifican muchas reuniones u organizan eventos en grupo.

Con una mejor relación calidad-precio, funciones comparables a las de Calendly y un equipo de soporte especializado, Doodle podría ser justo lo que necesitas para automatizar tu calendario y revolucionar tu planificación.