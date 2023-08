Doodle vs. Calendly: Hvilken planlægningssoftware strømliner dine aftaler bedst?

Er du ledig? Hvad med en halv time på mandag? Kan vi samle holdet til en opdatering? Listen bliver ved og ved. Kravene til vores tid på arbejdet og derhjemme føles større end nogensinde før.

Det er grunden til, at effektiv planlægning og styring af aftaler er afgørende for travle fagfolk, iværksættere og freelancere.

Men med de mange softwareløsninger til planlægning, der findes, kan det være svært at finde ud af, hvilken der passer bedst til dine behov. I dag vil vi udforske og sammenligne to populære platforme - Calendly og Doodle - for at hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning og optimere din tidsbestillingsproces.

Tilmeld dig nu Opret en gratis Doodle-konto, og få planlægning på få minutter

Forståelse af Calendly

Calendly er en omfattende planlægningssoftware, der er designet til at forenkle processen med at booke aftaler. Med det kan brugerne nemt indstille deres tilgængelighedspræferencer, dele deres unikke planlægningslink og give inviterede mulighed for at vælge passende tidsintervaller.

Calendly er et af valgene for professionelle, der søger strømlinet aftaleplanlægning.

Afsløring af Doodle

Doodle tilbyder på den anden side en unik tilgang til mødeplanlægning gennem sit enkle, men effektive planlægningssystem. Brugere kan oprette møder på tre innovative måder.

Gruppeafstemninger er en af verdens foretrukne måder at samle folk på. Du skal blot vælge de datoer og tidspunkter, du ønsker at mødes, og dele det med de mennesker, du har brug for. De vælger, hvad der fungerer, og du har tid til at mødes på få minutter.

Booking Page gør det nemt at sætte din tilgængelighed og sende det med blot et link. Folk kan så booke tid hos dig, men kun når du vælger at være ledig. Slut med at dobbeltbooke eller mødes, når du ikke har lyst. Det automatiserer din kalender og giver dig tid til vigtigere ting.

Med Doodle 1:1 kan du hurtigt mødes med én anden person. Ligesom med gruppeafstemninger skal du vælge de datoer og tidspunkter, hvor du er ledig. Send det til den person, du vil mødes med, og de vælger et tidspunkt, der passer. Når de har gjort det, vil begivenheden blive vist i begge jeres kalendere.

Doodle kan også integreres med forskellige digitale kalendere, herunder Google Calendar og nogle af verdens foretrukne videokonferenceværktøjer som Zoom og Microsoft Teams.

Booking og administration af aftaler

Når man sammenligner aftalebookingfunktionerne i Calendly og Doodle, tilbyder begge platforme tilpasningsmuligheder, så de passer til individuelle præferencer.

Calendly giver brugerne mulighed for at indstille specifikke tilgængelighedsvinduer, definere mødets varighed og personliggøre bookingprocessen med automatiske e-mailnotifikationer og påmindelser. Processen kan dog være lidt svær at få greb om med det samme.

Doodles Group Polls forenkler planlægningen for mange mennesker. Det giver deltagerne mulighed for at stemme om deres foretrukne mødetidspunkter og finde noget, der fungerer for alle på få minutter.

Booking Page er fantastisk til folk, der booker tid hos dem - f.eks. en freelancefrisør eller konsulent. Opret en eller flere sider, så når folk klikker sig ind, kan de booke en af dine gratis tider, der passer dem.

Brugeroplevelse og brugervenlighed

Brugeroplevelsen er en kritisk faktor, når man vælger planlægningssoftware.

Calendly har en intuitiv brugerflade. Det tager dog et stykke tid at finde ud af, hvilken mødetype der er den rigtige at bruge. Derefter er det relativt ligetil at tilføje information, selvom det er lidt forvirrende at finde resultaterne.

Doodles dashboard er derimod meget enkelt at bruge og giver en god brugeroplevelse. Det betyder, at brugere på alle tekniske niveauer nemt kan booke møder.

Tilmeld dig nu Opret en gratis Doodle-konto, og få planlægning på få minutter

Kundesupport og pålidelighed

Pålidelig kundesupport er afgørende, når man bruger en softwareplatform.

Calendly leverer omfattende ressourcer, herunder vejledninger og dokumentation, der hjælper brugerne med at navigere effektivt i deres funktioner.

Doodle tilbyder også omfattende support på flere sprog, hvilket sikrer, at brugerne har adgang til de oplysninger og den hjælp, de har brug for, for at få en problemfri oplevelse.

Priser

Hvordan står værktøjerne i forhold til hinanden, når det kommer til prisen?

Både Calendly og Doodle tilbyder årlige og månedlige abonnementer, så afhængigt af dine omstændigheder kan du have begge værktøjer for så lidt eller så meget, som du har brug for.

Calendly starter ved $8 om måneden, når der betales årligt. Men for at få adgang til mange af de professionelle funktioner skal du kigge på Professional-planen, som starter ved $12, hvis du betaler årligt, eller $15, hvis du betaler månedligt.

Doodle koster derimod 6,95 dollars om måneden, hvis man betaler årligt, eller 14,95 dollars for et månedligt abonnement. Med funktioner, der kan sammenlignes med Calendlys Professional-plan, kan du spare omkring $60 om året ved at bruge Doodle frem for Calendly, hvis du betaler årligt.

Tilmeld dig nu Opret en gratis Doodle-konto, og få planlægning på få minutter

Unikke salgsargumenter

Selvom både Calendly og Doodle tilbyder værdifulde funktioner, har de hver især unikke salgsargumenter, der adskiller dem.

Calendlys styrke ligger i, at det er noget, der er ret kendt verden over, og dets omfattende sæt af funktioner, der er skræddersyet til individuel aftaleplanlægning.

På den anden side udmærker Doodle sig inden for alle områder af mødeplanlægning, herunder gruppekoordinering, interviews, en-til-en-møder og meget mere. Det gør det til det ideelle valg til planlægning af samarbejde og afstemninger.

At vælge den rigtige planlægningssoftware er afgørende for at optimere time management og forbedre produktiviteten. Om du vælger Calendly eller Doodle, afhænger af dine specifikke behov og præferencer.

Calendlys individuelle booking af aftaler funktioner gør det til et populært valg for professionelle.

Men Doodles kollaborative afstemningssystem, brugervenlighed og intuitive gruppekoordineringsfunktioner gør det til den foretrukne løsning for dem, der arbejder i teams, planlægger mange møder eller arrangerer gruppearrangementer.

Med mere værdi for pengene, funktioner, der kan sammenlignes med Calendly, og et dedikeret supportteam kan Doodle være lige det, du har brug for til at automatisere din kalender og revolutionere din planlægning.