Uanset om det er på grund af en lang dag på kontoret, dage fyldt med endeløse møder eller simple interaktioner med en leder, der synes at vide præcis, hvordan man trykker på alle de forkerte knapper, så drømmer vi alle fra tid til anden om at starte for os selv.

Freelancing er et tiltalende alternativ til den daglige trummerum, og det er en tiltrækning, som flere og flere af os har svært ved at modstå. Baseret på prognoser fra the Freelancing in America Survey vil freelancere udgøre størstedelen af den amerikanske arbejdsstyrke i 2027, hvis freelancingen fortsætter med at vokse i det nuværende tempo.

Ifølge Doodles undersøgelse "Growing Client Loyalty Remotely" holder 46 procent af medarbejderne kundemøder uden for arbejdstiden for at holde på kunderne. På den baggrund er det ikke underligt, at så mange mennesker foretrækker drømmen om at arbejde fra deres lokale kaffebar og være i stand til at hente børnene fra skole hver dag.

Det var i hvert fald det, der fangede min fantasi, da jeg blev fuldtidsfreelancer for mere end et år siden. Jeg har ikke set mig tilbage siden, og jeg er ikke alene om den påstand. Halvdelen af de amerikanske freelancere siger, at de ikke ville vende tilbage til et traditionelt job for nogen form for penge.

Så freelanceverdenen må være lutter regnbuer, hundehvalpe og solskin, ikke sandt? Ikke helt. Der er selvfølgelig ulemper, og den største er, at som freelancer er tid bogstaveligt talt penge. Så for at få succes som freelancer er du også nødt til at mestre kunsten at styre din tid.

Hvordan tidsstyring påvirker freelancere

For mange freelancere er det, at de ikke længere behøver at danse efter virksomhedens pibe, det mest tiltalende. Ikke mere pendling i myldretiden. Slut med at kigge på klokken. Slut med at leve for weekenden.

Selvom det uden tvivl er befriende at eje sin egen tidsplan, kan det også være kaotisk. Uden et ni-til-fem-skema flyder timerne hurtigt sammen, og du kan komme til at arbejde til langt ud på aftenen; weekender og hverdage kan begynde at ligne hinanden; ferier bliver noget, du diskuterer med lønnede venner, men aldrig har tid til at tage.

Det kan være svært at sympatisere med digitale nomader, der formår at leve freelancelivet fra en strand på Bali, men selv paradis mister sin charme, hvis man aldrig har tid til at slappe af og restituere.

Top tip:

Lav en fleksibel tidsplan, og lav nogle regler for, hvornår på dagen du arbejder, hvor mange timer om ugen du arbejder, og hvornår du booker din næste ferie.

Du kan ikke holde op med at sige "ja!"

"Yesitis" er en lidelse, der rammer alle freelancere på et eller andet tidspunkt, men den er især almindelig blandt nyere freelancere. Når man ikke længere har sikkerhed for en fast løn, er der en forståelig fristelse til at tage imod alle de opgaver, kunderne tilbyder. Pludselig er man overvældet af deadlines og har svært ved at levere.

Tendensen til at påtage sig for mange projekter forstærkes af det, som de berømte psykologer Kahneman og Tversky døbte 'the planning fallacy' - menneskets medfødte tendens til at undervurdere den tid, der er nødvendig for at fuldføre en opgave.

Top tip:

Planlæg (og tag betaling) for opgaver, der tager halvtreds procent mere tid, end du oprindeligt estimerede. Hvis projekter kræver en høj grad af samarbejde med andre, kan det være en god idé at fordoble det oprindelige overslag. Åh, og lær at sige "nej". Det kan være stærkt.

Overspringshandlinger er dit mellemnavn

Selv de mest effektive mennesker udskyder ting. Der er solid dokumentation for, at overspringshandlinger er afgørende for både at skabe den nødvendige hastighed til at få opgaverne gjort, og også for at fodre vores kreative inspiration. Men hvis du fakturerer pr. time, eller hvis du har en kunde, der venter på, at du leverer en opgave, er udsættelse ikke en særlig nyttig egenskab. Det er et område, hvor mange freelancere kommer i klemme.

Ligesom lønmodtagere er omgivet af signaler for at få deres arbejde gjort, såsom andre medarbejdere, skemaer fyldt med møder eller behovet for at være på kontoret eller online på et bestemt tidspunkt hver dag, er freelancere nødt til at skabe de samme signaler for at undgå, at et par timers overspringshandling bliver til en hel dag uden arbejde.

På samme måde må du ikke narre dig selv til at tro, at du helt kan undgå overspringshandlinger. Du er nødt til at tillade perioder med uproduktivitet. Medmindre du har en overmenneskelig koncentrationsevne, vil 40 fakturerbare timer om ugen sandsynligvis tage 50 timer eller mere at færdiggøre.

Top tip:

Planlæg din overspringshandling. Giv dig selv 30 minutter til at surfe på sociale medier eller læse nyheder, mens du drikker din morgenkaffe. Brug apps som Focus til at blokere dig fra at besøge bestemte hjemmesider eller apps i 25 minutter ud af hver halve time. Eller gør en gåtur ved frokosttid til en del af dit skema - en kombination af lidt motion, frisk luft og muligheden for at ringe til venner, høre en podcast eller tænke over nogle problemer.

Du er din virksomhed - det hele

Hvis freelancearbejde blot var et spørgsmål om at udføre det arbejde, du er god til, for en eller flere kunder, ville tidsstyring ikke være så stor en udfordring. Men som freelancer er du nu CEO, CFO, COO, CTO og CHRO samt den eneste ansatte. Ud over selve opgaven og de projekter, du arbejder på, skal du finde nyt arbejde, planlægge møder, tage dig af fakturering, indberette skat, registrere udgifter, vælge en pensionsordning og tage dig af eventuelle tekniske problemer undervejs. Det er alt sammen nyttige livsfærdigheder og læringsoplevelser, men det kræver tid og gode organisatoriske evner.

Top tip:

Hvis du er så heldig at have en fuld arbejdsplan, så lav en ærlig vurdering af værdien af din tid, og hvilke opgaver du nyder at udføre, og hvilke du ikke gør. Så bliv en mester i at outsource resten til andre værktøjer eller freelancere.

For eksempel mistede jeg engang en hel dag, da jeg forsøgte at installere et eksternt drev til en skærm, og opdagede en fantastisk freelance teknisk fjernsupport via Fiverr. Nu, når jeg har problemer, henvender jeg mig straks til min tekniske fyr, som får arbejdet gjort hurtigt, mens jeg kan fortsætte med at arbejde for mine kunder.

Fra automatiseret mødeplanlægning til tidsregistreringssoftware og endda apps, der hjælper med fakturering, udgifter og indberetning af skat, gør implementeringen af sådanne supportværktøjer dig mere effektiv og gør jobbet som freelancer meget mere behageligt end nogensinde før.

Du er stadig professionel - opfør dig som en

Selv om fristelsen til at brænde jakkesættet og aldrig gå i andet end sneakers og sandaler igen er stor, må du ikke lade al form for kompetence gå op i røg. Disciplin og dedikation er vejen til succes som freelancer.

Ifølge Doodles egen undersøgelse anser næsten halvdelen af de professionelle det for at være et stort irritationsmoment, at deltagerne kommer for sent til møder eller må gå tidligt. Så uanset om det er online eller personligt, så sørg for, at din tidsplan er opdateret, og at du er fuldt til stede under hele mødet. Og glem ikke at være passende klædt på. Selv for freelanceudviklere er en pyjamas i et Zoom-opkald et dårligt look.

Deadlines er endnu vigtigere som freelancer end som ansat. Du er defineret af dit ord og din evne til at levere, så organisation og evnen til at prioritere er vigtige egenskaber. Husk: En god freelancer er en god samarbejdspartner, der har en bunke arbejde gennem mund til mund-metoden eller tilbagevendende kunder.

Top tip:

Det hjælper at tænke fremad i stedet for altid at jagte din tidsplan. Ankom til alle møder - online og offline - fem minutter før tid, og brug tiden til at være den bedst forberedte person på mødet. Planlæg også deadlines for større projekter mindst en dag før, så du har 24 timers råderum, hvis du løber ind i problemer.

Uanset hvilken branche du er i, hvis du drømmer om at starte for dig selv, men også er plaget af tvivl om tidsstyring, skal du vide, at der er masser af værktøjer og tjenester derude, der kan hjælpe dig med at få succes, og at du med lidt forberedelse og strategi kan få succes som freelancer. Du kan også være sikker på, at selvom det kan være kaotisk til at begynde med, forbedrer vi mange tidsstyringsfærdigheder med gentagelse og erfaring.

