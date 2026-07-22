Är du ledig? Vad sägs om en halvtimme på måndag? Kan vi samla teamet för en uppdatering? Listan kan göras hur lång som helst. Nu mer än någonsin känns kraven på vår tid, både på jobbet och hemma, större än någonsin.

Det är därför som effektiv tidsbokning och hantering av möten är avgörande för upptagna yrkesverksamma, företagare och frilansare.

Men med så många olika programvarulösningar för schemaläggning på marknaden kan det vara svårt att avgöra vilken som bäst passar just dina behov. Idag ska vi titta närmare på och jämföra två populära plattformar – Calendly och Doodle – för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut och optimera din bokningsprocess.

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Att förstå Calendly

Calendly är en heltäckande schemaläggningsprogram utformad för att förenkla bokningsprocessen. Med den kan användarna enkelt ange sina önskemål om tillgänglighet, dela sin unika bokningslänk och låta de inbjudna välja lämpliga tidsluckor.

Calendly är ett av alternativen för yrkesverksamma som vill ha en smidig bokning av möten.

Presentation av Doodle

Doodle erbjuder däremot ett unikt tillvägagångssätt för tidsbokning genom sitt enkla men ändå effektiva bokningssystem. Användarna kan skapa möten på tre innovativa sätt.

Gruppomröstningar är ett av världens populäraste sätt att samla folk. Välj bara vilka datum och tider du vill träffas och dela det med dem du behöver. De väljer det som passar och du har en tid att mötas på ett par minuter.

Bokningssidan gör det enkelt att Ange när du är tillgänglig och skicka den med en enkel länk. Då kan andra boka tid hos dig, men bara när du själv väljer att vara ledig. Inga fler dubbelbokningar eller möten när du inte vill. Det automatiserar din kalender och ger dig tid till viktigare saker.

Doodle 1:1 låter dig snabbt träffa en annan person. Precis som med gruppomröstningar väljer du de datum och tider du är ledig. Skicka det till personen du vill träffa så väljer de en tid som passar. När de har gjort det dyker händelsen upp i era båda kalendrar.

Doodle kan även integreras med olika digitala kalendrar, bland annat Google Kalender och några av världens mest populära verktyg för videokonferenser, som Zoom och Microsoft Teams.

Bokning och hantering av tidsbokningar

När man jämför funktionerna för tidsbokning hos Calendly och Doodle erbjuder båda plattformarna anpassningsbara alternativ som kan anpassas efter individuella önskemål.

Med Calendly kan användarna ange specifika tidsintervall då de är tillgängliga, fastställa möteslängder och anpassa bokningsprocessen med automatiska e-postmeddelanden och påminnelser. Det kan dock vara lite svårt att sätta sig in i processen direkt.

Doodles gruppomröstningar förenklar schemaläggning med många människor. Deltagarna kan rösta på sina föredragna mötestider och hitta något som passar alla på ett par minuter.

Bokningssida är perfekt för dig som tar emot tidsbokningar – till exempel frilansande frisörer eller konsulter. Skapa en eller flera sidor så att besökarna kan klicka sig vidare och boka en av dina lediga tider som passar dem.

Användarupplevelse och användarvänlighet

Användarupplevelsen är en avgörande faktor vid valet av schemaläggningsprogram.

Calendly har ett intuitivt gränssnitt. Det tar dock ett tag att lista ut vilken mötestyp som är den rätta att använda. Att lägga till information är relativt enkelt efter det, men det är lite förvirrande att hitta resultaten.

Doodles kontrollpanel är däremot mycket enkel att använda och ger en utmärkt användarupplevelse. Det innebär att användare med alla typer av tekniska kunskaper enkelt kan boka möten.

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Kundsupport och tillförlitlighet

En pålitlig kundsupport är avgörande när man använder en programvaruplattform.

Calendly erbjuder omfattande resurser, bland annat guider och dokumentation, för att hjälpa användarna att effektivt utnyttja tjänstens funktioner.

Doodle erbjuder dessutom omfattande support på flera språk, vilket säkerställer att användarna har tillgång till den information och hjälp de behöver för en smidig upplevelse.

Priser

Hur skiljer sig verktygen åt när det gäller kostnaden?

Både Calendly och Doodle erbjuder års- och månadsabonnemang, så beroende på dina behov kan du använda det verktyg som passar dig bäst – oavsett om du vill ha det billigt eller dyrt.

Calendly kostar från 8 dollar per månad vid årsabonnemang. För att få tillgång till många av de professionella funktionerna måste du dock välja Professional-paketet, som kostar från 12 dollar vid årsabonnemang eller 15 dollar vid månadsabonnemang.

Doodle kostar däremot 6,95 dollar per månad vid årsabonnemang eller 14,95 dollar vid månadsabonnemang. Eftersom tjänsten har funktioner som är jämförbara med Calendlys Professional-paket kan du spara cirka 60 dollar per år genom att välja Doodle istället för Calendly, om du betalar för ett år i förväg.

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Unika försäljningsargument

Även om både Calendly och Doodle erbjuder värdefulla funktioner har de unika fördelar som skiljer dem åt.

Calendlys styrka ligger i att det är ett tjänst som är ganska välkänt världen över och i dess omfattande utbud av funktioner som är skräddarsydda för individuell tidsbokning.

Å andra sidan utmärker sig Doodle inom alla områden av mötesplanering, inklusive gruppsamordning, intervjuer, enskilda möten och mycket mer. Detta gör det till det perfekta valet för gemensam schemaläggning och omröstningar.

Att välja rätt schemaläggningsprogram är avgörande för att optimera tidshantering och öka produktiviteten. Om du väljer Calendly eller Doodle beror på dina specifika behov och preferenser.

Calendlys enskilda användare tidsbokning Dessa funktioner gör den till ett populärt val bland yrkesverksamma.

Doodles system för gemensamma omröstningar, dess användarvänlighet och de intuitiva funktionerna för gruppsamordning gör det dock till den bästa lösningen för dem som arbetar i team, planerar många möten eller anordnar gruppevenemang.

Med bättre valuta för pengarna, funktioner som kan mäta sig med Calendly och ett dedikerat supportteam – Doodle kan vara precis vad du behöver för att automatisera din kalender och revolutionera din schemaläggning.