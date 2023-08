Você está livre? Que tal meia hora na segunda-feira? Podemos reunir a equipe para uma atualização? A lista é interminável. Agora, mais do que nunca, as demandas por nosso tempo no trabalho e em casa parecem maiores do que nunca.

Essa é a razão pela qual o agendamento e o gerenciamento eficazes de compromissos são cruciais para profissionais ocupados, empresários e freelancers.

Porém, com inúmeras soluções de software de agendamento disponíveis, pode ser difícil determinar qual delas atende melhor às suas necessidades. Hoje, exploraremos e compararemos duas plataformas populares - Calendly e Doodle - para ajudá-lo a tomar uma decisão informada e otimizar seu processo de agendamento de compromissos.

Entendendo o Calendly

O Calendly é um abrangente software de agendamento projetado para simplificar o processo de agendamento de compromissos. Com ele, os usuários podem definir facilmente suas preferências de disponibilidade, compartilhar seu link de agendamento exclusivo e permitir que os convidados selecionem intervalos de tempo adequados.

O Calendly é uma das opções para profissionais que buscam um agendamento de compromissos simplificado.

Revelando o Doodle

O Doodle, por outro lado, oferece uma abordagem exclusiva para o agendamento de compromissos por meio de seu sistema de agendamento simples, porém eficaz. Os usuários podem criar reuniões de três maneiras inovadoras.

As enquetes de grupo são uma das maneiras favoritas do mundo para reunir pessoas. Basta escolher as datas e os horários em que deseja se reunir e compartilhá-los com as pessoas de que precisa. Elas escolhem o que funciona e você tem tempo para se reunir em minutos.

A Booking Page facilita a configuração de sua disponibilidade e o envio com apenas um link. As pessoas podem então reservar um horário com você, mas somente quando você estiver livre. Isso automatizará sua agenda, deixando tempo para coisas mais importantes.

O Doodle 1:1 permite que você se reúna com outra pessoa rapidamente. Como nas enquetes de grupo, escolha as datas e os horários em que você está livre. Envie-o para a pessoa com quem você quer se encontrar e ela escolherá um horário adequado. Quando ela fizer isso, o evento aparecerá em seus calendários.

O Doodle também se integra a vários calendários digitais, incluindo o Google Calendar e algumas das ferramentas de videoconferência favoritas do mundo, como o Zoom e o Microsoft Teams.

Reserva e gerenciamento de compromissos

Ao comparar os recursos de agendamento de compromissos do Calendly e do Doodle, ambas as plataformas oferecem opções personalizáveis para atender às preferências individuais.

O Calendly permite que os usuários estabeleçam janelas de disponibilidade específicas, definam a duração das reuniões e personalizem o processo de agendamento com notificações e lembretes automatizados por e-mail. No entanto, o processo pode ser um pouco difícil de entender de imediato.

O Group Polls do Doodle simplifica o agendamento com muitas pessoas. Ele permite que os participantes votem em seus horários de reunião preferidos e encontrem algo que funcione para todos em questão de minutos.

A Booking Page é excelente para quem tem pessoas que agendam horários com eles, como um cabeleireiro ou consultor autônomo. Crie uma ou várias páginas para que, quando as pessoas clicarem nelas, possam reservar um de seus horários gratuitos que lhes seja conveniente.

Experiência do usuário e facilidade de uso

A experiência do usuário é um fator essencial ao selecionar um software de agendamento.

O Calendly apresenta uma interface intuitiva. No entanto, demora um pouco para descobrir qual tipo de reunião é o certo para usar. Depois disso, adicionar informações é relativamente simples, embora a localização dos resultados seja um pouco confusa.

O painel do Doodle, por outro lado, é muito simples de usar, proporcionando uma excelente experiência ao usuário. Isso significa que usuários de todos os níveis de habilidade técnica podem agendar reuniões facilmente.

Suporte ao cliente e confiabilidade

Um suporte ao cliente confiável é essencial ao utilizar qualquer plataforma de software.

O Calendly fornece recursos abrangentes, incluindo guias e documentação, para ajudar os usuários a navegar pelos seus recursos de forma eficaz.

O Doodle também oferece suporte abrangente em vários idiomas, garantindo que os usuários tenham acesso às informações e à assistência necessárias para uma experiência tranquila.

Preços

Como as ferramentas se comparam em termos de custo?

Tanto o Calendly quanto o Doodle oferecem planos anuais e mensais, portanto, dependendo de suas circunstâncias, você pode ter uma das ferramentas pelo valor que precisar.

O Calendly custa a partir de US$ 8 por mês quando pago anualmente. No entanto, para ter acesso a muitos dos recursos profissionais, você precisa considerar o plano Professional, que custa a partir de US$ 12 se for pago anualmente ou US$ 15 se for pago mensalmente.

O Doodle, por outro lado, custa US$ 6,95 por mês quando pago anualmente ou US$ 14,95 em uma assinatura mensal. Com recursos comparáveis aos do plano Professional do Calendly, você pode economizar cerca de US$ 60 por ano usando o Doodle em vez do Calendly, se pago anualmente.

Pontos de venda exclusivos

Embora tanto o Calendly quanto o Doodle ofereçam recursos valiosos, eles têm pontos de venda exclusivos que os diferenciam.

A força do Calendly reside no fato de ser algo bastante conhecido em todo o mundo e em seu conjunto abrangente de recursos adaptados ao agendamento de compromissos individuais.

Por outro lado, o Doodle se destaca em todas as áreas de planejamento de reuniões, incluindo coordenação de grupos, entrevistas, reuniões individuais e muito mais. Isso o torna a opção ideal para agendamento colaborativo e pesquisas.

A escolha do software de agendamento correto é essencial para otimizar o gerenciamento de tempo e aumentar a produtividade. Optar pelo Calendly ou pelo Doodle depende de suas necessidades e preferências específicas.

Os recursos individuais de agendamento de compromissos do Calendly fazem dele uma escolha popular entre os profissionais.

No entanto, o sistema de votação colaborativa do Doodle, a facilidade de uso e os recursos intuitivos de coordenação de grupos fazem dele a solução preferida para quem trabalha em equipe, planeja muitas reuniões ou organiza eventos em grupo.

Com melhor custo-benefício, recursos comparáveis aos do Calendly e uma equipe de suporte dedicada, o Doodle pode ser o que você precisa para automatizar o seu calendário e revolucionar a sua programação.