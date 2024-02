Seja por causa de um longo dia preso dentro do escritório, dias cheios de reuniões intermináveis ou simples interações com um gerente que parece saber exatamente como apertar todos os botões errados, de vez em quando, todos nós sonhamos em seguir nosso próprio caminho.

O trabalho como freelancer é uma alternativa atraente para a rotina diária e é um atrativo que cada vez mais pessoas estão achando difícil de resistir. Com base nas projeções da Freelancing in America Survey, se o trabalho freelancer continuar a crescer no ritmo atual, os freelancers constituirão a maioria da força de trabalho dos EUA até 2027.

De acordo com o estudo da Doodle "Growing Client Loyalty Remotely", 46% dos funcionários estão realizando reuniões com clientes fora do horário comercial para retê-los. Diante desse cenário, não é de se admirar que tantas pessoas prefiram o sonho de trabalhar em sua cafeteria local e poder pegar as crianças na escola todos os dias.

Certamente foi isso que me chamou a atenção quando me tornei freelancer em tempo integral há mais de um ano. Desde então, nunca mais olhei para trás e não estou sozinho nessa afirmação. Metade dos freelancers americanos afirma que não voltaria a um emprego tradicional por qualquer quantia de dinheiro.

Então, o mundo dos freelancers deve ser só arco-íris, cachorrinhos e sol, certo? Não exatamente. É claro que existem desvantagens e a principal delas é que, como freelancer, tempo é literalmente dinheiro. Portanto, para ter sucesso como freelancer, você também precisa dominar a arte de gerenciar o tempo.

Como o gerenciamento do tempo afeta os freelancers

Para muitos freelancers, o fato de não precisar mais dançar ao ritmo do tambor corporativo é o principal atrativo. Não há mais deslocamentos na hora do rush. Chega de ficar olhando para o relógio. Chega de viver para o fim de semana.

Embora o controle de sua agenda seja, sem dúvida, libertador, ele também pode ser caótico. Sem o trabalho das nove às cinco, as horas se misturam rapidamente e você pode acabar trabalhando até tarde da noite; os fins de semana e os dias úteis podem começar a parecer iguais; as férias se tornam algo que você discute com amigos assalariados, mas nunca tem tempo para tirar.

Pode ser difícil simpatizar com os nômades digitais que estão conseguindo levar uma vida de freelancer de uma praia em Bali, mas até mesmo o paraíso perde seu charme se você nunca tiver tempo para relaxar e se recuperar.

Dica principal:

Crie um cronograma flexível e estabeleça algumas regras sobre os horários do dia em que você trabalha, quantas horas por semana você trabalha e quando vai marcar suas próximas férias.

Você não pode parar de dizer "Sim!"

A "Yesitis" é uma doença que aflige todos os freelancers em algum momento, mas é especialmente comum entre os freelancers mais novos. Sem a segurança de um salário recorrente, há uma tentação compreensível de aceitar todo tipo de trabalho que os clientes oferecem. De repente, você fica sobrecarregado com os prazos e tem dificuldade para entregar.

A tendência de assumir muitos projetos é agravada pelo que os famosos psicólogos Kahneman e Tversky batizaram de "falácia do planejamento" - a tendência inata dos seres humanos de subestimar o tempo necessário para concluir qualquer tarefa.

Dica principal:

Planeje (e cobre) para que as tarefas levem 50% mais tempo do que o estimado inicialmente. Se os projetos exigirem alto grau de colaboração com outras pessoas, talvez seja melhor dobrar a projeção original. Ah, e aprenda a dizer "não". Isso pode ser poderoso.

Procrastinação é seu nome do meio

Até mesmo as pessoas mais eficientes procrastinam. Há evidências substanciais de que a procrastinação é essencial tanto para criar a urgência de realizar tarefas quanto para alimentar nossa inspiração criativa. Entretanto, se você cobra por hora ou tem um cliente esperando que você entregue um trabalho, a procrastinação não é uma característica particularmente útil. Essa é uma área em que muitos freelancers ficam sem saída.

Assim como os trabalhadores assalariados estão cercados de dicas para realizar seu trabalho, como outros funcionários, agendas cheias de reuniões ou a necessidade de estar no escritório ou on-line em um horário específico todos os dias, os freelancers precisam criar essas mesmas dicas para evitar que algumas horas de procrastinação se tornem um dia inteiro sem trabalho.

Da mesma forma, não se engane pensando que pode evitar a procrastinação por completo. Você deve permitir momentos de improdutividade. A menos que você tenha níveis sobre-humanos de concentração, 40 horas faturáveis por semana provavelmente levarão 50 horas ou mais para serem concluídas.

Dica principal:

Programe sua procrastinação. Permita-se 30 minutos para navegar em suas redes sociais ou ler as notícias enquanto toma seu café da manhã. Use aplicativos como o Focus para bloquear a visita a determinados sites ou aplicativos por 25 minutos a cada meia hora. Ou inclua em sua programação uma caminhada na hora do almoço, combinando um pouco de exercício, ar fresco e a chance de ligar para os amigos, assistir a um podcast ou refletir sobre alguns problemas.

Você é sua empresa - toda ela

Se trabalhar como freelancer fosse simplesmente uma questão de fazer o trabalho em que você é bom para um ou mais clientes, o gerenciamento do tempo não seria um desafio tão grande. No entanto, como freelancer, você agora é CEO, CFO, COO, CTO e CHRO, além de ser o único funcionário. Além da tarefa e dos projetos em que está trabalhando, você precisa procurar novos trabalhos, agendar reuniões, cuidar do faturamento, declarar impostos, registrar despesas, escolher um plano de previdência e cuidar de quaisquer problemas técnicos ao longo do caminho. Todas essas são habilidades úteis para a vida e experiências de aprendizado, mas exigem tempo e excelentes habilidades organizacionais.

Dica principal:

Se você tiver a sorte de ter uma agenda de trabalho completa, faça uma avaliação honesta do valor do seu tempo e das tarefas que você gosta e não gosta de realizar. Em seguida, torne-se um mestre em terceirizar o restante para outras ferramentas ou freelancers.

Por exemplo, uma vez que perdi um dia inteiro tentando instalar uma unidade externa para um monitor, descobri um excelente suporte técnico remoto freelancer por meio do Fiverr. Agora, quando tenho problemas, recorro imediatamente ao meu técnico que faz o trabalho rapidamente, enquanto eu posso continuar trabalhando para meus clientes.

De agendamento automático de reuniões a software de controle de tempo e até mesmo aplicativos que ajudam com faturamento, despesas e declaração de impostos, a implementação dessas ferramentas de suporte torna você mais eficiente e faz com que o trabalho de ser um freelancer seja muito mais confortável do que nunca.

Você ainda é um profissional - comporte-se como tal

Embora a tentação de queimar o terno e nunca mais usar nada além de tênis e sandálias seja forte, não deixe que toda a aparência de competência se transforme em fumaça também. A disciplina e a dedicação são muito importantes para o sucesso como freelancer.

De acordo com a pesquisa da própria Doodle, quase metade dos profissionais considera que os participantes chegam atrasados às reuniões ou têm de sair mais cedo como uma irritação significativa. Portanto, seja on-line ou pessoalmente, certifique-se de que sua agenda esteja atualizada e que você esteja totalmente presente durante toda a reunião. Ah, e não se esqueça de estar vestido adequadamente. Até mesmo para desenvolvedores autônomos, pijamas em uma Zoom call é uma má aparência.

Os prazos são ainda mais importantes para um freelancer do que para um funcionário. Você é definido por sua palavra e por sua capacidade de entrega, portanto, a organização e a capacidade de priorizar são características vitais. Lembre-se: um ótimo freelancer é um ótimo colaborador que tem uma pilha de trabalho por meio do boca a boca ou de clientes recorrentes.

Dica principal:

É útil pensar no futuro em vez de sempre correr atrás de sua agenda. Chegue a todas as reuniões - on-line e off-line - cinco minutos mais cedo e use esse tempo para ser a pessoa mais bem preparada na reunião. Além disso, programe prazos para projetos maiores com pelo menos um dia de antecedência, o que lhe dará 24 horas de margem de manobra caso tenha dificuldades.

Seja qual for o seu setor, se você sonha em trabalhar por conta própria, mas também é atormentado por dúvidas sobre o gerenciamento do tempo, saiba que há muitas ferramentas e serviços disponíveis para ajudá-lo a ter sucesso e que, com um pouco de preparação e estratégia, o sucesso como freelancer está próximo. Além disso, tenha certeza de que, embora possa ser caótico no início, melhoramos muitas habilidades de gerenciamento de tempo com a repetição e a experiência.

