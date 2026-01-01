Oto nasz przewodnik dotyczący synchronizacji projektów w Asanie z Kalendarz Google - aby zwiększyć Twoją wydajność.

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Krok pierwszy: Konfiguracja reguł w Asanie

Przejdź do projektu, z którym chcesz zintegrować Kalendarz Google. Kliknij „Dostosuj” w prawym górnym rogu, przewiń do sekcji „Reguły” i wybierz „+ Dodaj regułę”.

Wybierz „Kalendarz Google”, a następnie wybierz gotową regułę lub utwórz własną.

Podczas tworzenia reguły niestandardowej należy podać nazwę oraz wybrać wyzwalacz i akcję. Na koniec kliknij „Połącz z regułami Kalendarza Google”.

W tym miejscu musisz zalogować się do konta Google i postępować zgodnie z instrukcjami, aby potwierdzić synchronizację z Asaną.

Krok drugi: Synchronizacja projektu w Asanie

Przejdź do swojego projektu i kliknij menu rozwijane obok jego nazwy.

Kliknij „Eksportuj/Drukuj”, a następnie wybierz opcję „Zsynchronizuj z kalendarzem”. Otworzy się nowe okno — skopiuj adres URL.

Przejdź do Kalendarza Google i po lewej stronie kliknij „Inne kalendarze”. Wybierz opcję „Z adresu URL” i wklej adres skopiowany z Asany.

Krok trzeci: Synchronizacja z sekcją „Moje zadania”

W sekcji „Moje zadania” kliknij menu rozwijane „Działania” i wybierz opcję „Zsynchronizuj z kalendarzem”.

Pojawi się nowe okno – skopiuj adres URL.

Podobnie jak w przypadku synchronizacji projektu, przejdź do Kalendarza Google i po lewej stronie kliknij „Inne kalendarze”. Wybierz opcję „Z adresu URL” i wklej adres skopiowany z Asany.

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