Asana mit Google Kalender synchronisieren

Hier ist unsere Anleitung zum Synchronisieren Ihrer Asana-Projekte mit Google Calendar - um Ihre Produktivität zu optimieren.

Schritt 1: Asana-Regeln einrichten

Gehen Sie zu dem Projekt, in das Sie Google Calendar integrieren möchten. Klicken Sie auf "Anpassen" in der oberen rechten Ecke, scrollen Sie zu "Regeln" und wählen Sie "+ Regel hinzufügen".

Wählen Sie Google Calendar und wählen Sie dann entweder eine voreingestellte Regel oder erstellen Sie Ihre eigene.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Regel erstellen, müssen Sie einen Namen hinzufügen und einen Auslöser und eine Aktion auswählen. Klicken Sie abschließend auf "Mit Google Kalenderregeln verbinden".

Von hier aus müssen Sie sich bei Google anmelden und die Schritte befolgen, um die Synchronisierung mit Asana zu bestätigen.

Ein Doodle erstellen

Schritt 2: Ein Asana-Projekt synchronisieren

Gehen Sie zu Ihrem Projekt und klicken Sie auf die Dropdown-Meldung neben dem Projektnamen.

Klicken Sie auf "Exportieren/Drucken" und wählen Sie dann "Mit Kalender synchronisieren". Ein neues Fenster wird geöffnet, kopieren Sie die URL.

Gehen Sie zu Google Kalender und klicken Sie auf der linken Seite auf "Andere Kalender". Wählen Sie "Aus URL" und fügen Sie ein, was Sie aus Asana kopiert haben.

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Schritt 3: Synchronisierung mit Meine Aufgaben

Klicken Sie unter "Meine Aufgaben" auf das Dropdown-Menü "Aktionen" und wählen Sie "Mit Kalender synchronisieren".

Es öffnet sich ein neues Fenster, kopieren Sie die URL.

Wie bei der Synchronisierung eines Projekts gehen Sie zu Google Calendar und klicken Sie auf der linken Seite auf "Andere Kalender". Wählen Sie "Aus URL" und fügen Sie das ein, was Sie aus Asana kopiert haben.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, mit dem Sie Ihre Meetings einfach organisieren und Ihre Produktivität steigern können, sollten Sie Doodle ausprobieren. Erstellen Sie ein kostenloses Konto und automatisieren Sie Ihre Terminplanung noch heute.