Comment synchroniser Asana avec Google Calendar

Voici notre guide pour synchroniser vos projets Asana avec Google Calendar, afin de rationaliser votre productivité.

Première étape : Configurer les règles Asana

Accédez au projet auquel vous souhaitez intégrer le calendrier Google. Cliquez sur "Personnaliser" dans le coin supérieur droit, faites défiler jusqu'à "Règles" et sélectionnez "+ Ajouter une règle".

Sélectionnez Google Calendar, puis choisissez une règle prédéfinie ou créez la vôtre.

Lorsque vous créez une règle personnalisée, vous devez ajouter un nom et choisir un déclencheur et une action. Terminez en cliquant sur "Connecter aux règles de Google Agenda".

À partir de là, vous devrez vous connecter à Google et suivre les étapes pour valider la synchronisation avec Asana.

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Deuxième étape : Synchronisation d'un projet Asana

Accédez à votre projet et cliquez sur le message déroulant situé à côté de son nom.

Cliquez sur "Exporter/Imprimer", puis sélectionnez "Synchroniser avec le calendrier". Une nouvelle fenêtre s'ouvre, copiez l'URL.

Allez sur Google Calendar et sur le côté gauche, cliquez sur "Autres calendriers". Sélectionnez l'URL et collez ce que vous avez copié dans Asana.

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Troisième étape : Synchronisation avec Mes tâches

Dans Mes tâches, cliquez sur le menu déroulant des actions et sélectionnez "Synchroniser avec le calendrier".

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, copiez l'URL.

Comme pour la synchronisation d'un projet, accédez à Google Calendar et, sur le côté gauche, cliquez sur "Autres calendriers". Sélectionnez l'URL et collez ce que vous avez copié dans Asana.

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