Como sincronizar a Asana com o Google Agenda

Este é o nosso guia para sincronizar seus projetos Asana com o Google Calendar - para otimizar sua produtividade.

Primeiro passo: Configurar as regras da Asana

Acesse o projeto ao qual você deseja integrar o Google Agenda. Clique em "Personalizar" no canto superior direito, role até "Regras" e selecione "+ Adicionar regra".

Selecione Google Agenda e, em seguida, escolha uma regra predefinida ou crie a sua própria.

Quando estiver criando uma regra personalizada, você precisará adicionar um nome e escolher um acionador e uma ação. Conclua clicando em "Conectar às regras do Google Calendar".

A partir daqui, você precisará fazer login no Google e seguir as etapas para validar a sincronização com a Asana.

Segunda etapa: Sincronização de um projeto Asana

Vá até seu projeto e clique na mensagem suspensa ao lado de seu nome.

Clique em "Exportar/Imprimir" e, em seguida, selecione "Sincronizar com o calendário". Uma nova janela será aberta, copie o URL.

Vá para o Google Calendar e, no lado esquerdo, clique em "Outros calendários". Selecione a partir do URL e cole o que você copiou da Asana.

Terceira etapa: Sincronização com Minhas tarefas

Em Minhas tarefas, clique no menu suspenso de ações e selecione "Sincronizar com o calendário".

Uma nova janela será exibida, copie o URL.

Assim como na sincronização de um projeto, acesse o Google Agenda e, no lado esquerdo, clique em "Outros calendários". Selecione a partir do URL e cole o que você copiou da Asana.

Se estiver procurando uma ferramenta para organizar facilmente suas reuniões e aumentar a produtividade, experimente o Doodle. Crie uma conta gratuita e automatize seu agendamento hoje mesmo.