Cómo sincronizar Asana con Google Calendar
Actualizado: 11 ago 2026
Aquí tienes nuestra guía para sincronizar tus proyectos de Asana con Google Calendar - para agilizar tu productividad.
Paso 1: Configurar las reglas de Asana
Dirígete al proyecto con el que quieres integrar Google Calendar. Haz clic en "Personalizar" en la esquina superior derecha, desplázate hasta "Reglas" y selecciona "+ Añadir regla".
Selecciona Google Calendar y, a continuación, elige una regla preestablecida o crea una propia.
Cuando crees una regla personalizada, tendrás que añadir un nombre y elegir un desencadenante y una acción. Para terminar, haz clic en "Conectar con las reglas de Google Calendar".
A partir de aquí, deberás iniciar sesión en Google y seguir los pasos para validar la sincronización con Asana.
Paso 2: Sincronizar un proyecto de Asana
Dirígete a tu proyecto y haz clic en el mensaje desplegable junto a su nombre.
Haz clic en "Exportar/Imprimir" y luego selecciona "Sincronizar con calendario". Se abrirá una nueva ventana, copia la URL.
Ve a Google Calendar y en la parte izquierda haz clic en "Otros calendarios". Selecciona de URL y pega lo que has copiado de Asana.
Paso 3: Sincronización con Mis Tareas
Desde Mis Tareas haz clic en el menú desplegable de acciones y selecciona "Sincronizar con Calendario".
Aparecerá una nueva ventana, copia la URL.
Como sincronizar un proyecto, ve a Google Calendar y en el lado izquierdo haz clic en "Otros calendarios". Selecciona de URL y pega lo que has copiado de Asana.
Si buscas una herramienta para organizar fácilmente tus reuniones y aumentar la productividad, deberías probar Doodle. Crea una cuenta gratuita y automatiza tu programación hoy mismo.