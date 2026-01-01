Cómo sincronizar Asana con Google Calendar

Aquí tienes nuestra guía para sincronizar tus proyectos de Asana con Google Calendar - para agilizar tu productividad.

Paso 1: Configurar las reglas de Asana

Dirígete al proyecto con el que quieres integrar Google Calendar. Haz clic en "Personalizar" en la esquina superior derecha, desplázate hasta "Reglas" y selecciona "+ Añadir regla".

Selecciona Google Calendar y, a continuación, elige una regla preestablecida o crea una propia.

Cuando crees una regla personalizada, tendrás que añadir un nombre y elegir un desencadenante y una acción. Para terminar, haz clic en "Conectar con las reglas de Google Calendar".

A partir de aquí, deberás iniciar sesión en Google y seguir los pasos para validar la sincronización con Asana.

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Paso 2: Sincronizar un proyecto de Asana

Dirígete a tu proyecto y haz clic en el mensaje desplegable junto a su nombre.

Haz clic en "Exportar/Imprimir" y luego selecciona "Sincronizar con calendario". Se abrirá una nueva ventana, copia la URL.

Ve a Google Calendar y en la parte izquierda haz clic en "Otros calendarios". Selecciona de URL y pega lo que has copiado de Asana.

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Paso 3: Sincronización con Mis Tareas

Desde Mis Tareas haz clic en el menú desplegable de acciones y selecciona "Sincronizar con Calendario".

Aparecerá una nueva ventana, copia la URL.

Como sincronizar un proyecto, ve a Google Calendar y en el lado izquierdo haz clic en "Otros calendarios". Selecciona de URL y pega lo que has copiado de Asana.

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