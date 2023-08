Sådan synkroniserer du Asana med Google Kalender

Her er vores guide til at synkronisere dine Asana-projekter med Google Calendar - for at strømline din produktivitet.

Første trin: Opsætning af Asana-regler

Gå til det projekt, du vil integrere Google Kalender med. Klik på "Tilpas" i øverste højre hjørne, rul til "Regler", og vælg "+ Tilføj regel".

Vælg Google Kalender, og vælg derefter enten en forudindstillet regel, eller opret din egen.

Når du opretter en brugerdefineret regel, skal du tilføje et navn og vælge en udløser og handling. Afslut med at klikke på "Opret forbindelse til Google Kalenderregler."

Herfra skal du logge ind på Google og følge trinene for at validere synkroniseringen med Asana.

Trin to: Synkronisering af et Asana-projekt

Gå til dit projekt, og klik på drop-down-meddelelsen ud for dets navn.

Klik på "Eksporter/print", og vælg derefter "Synkroniser til kalender". Et nyt vindue åbnes, kopier URL'en.

Gå til Google Kalender, og klik på "Andre kalendere" i venstre side. Vælg fra URL, og indsæt det, du har kopieret fra Asana.

Trin tre: Synkronisering til Mine opgaver

Fra Mine opgaver skal du klikke på rullemenuen med handlinger og vælge "Synkroniser til kalender".

Et nyt vindue vil dukke op, kopier URL'en.

Ligesom når du synkroniserer et projekt, skal du gå til Google Kalender og i venstre side klikke på "Andre kalendere". Vælg fra URL og indsæt det, du har kopieret fra Asana.

