Come sincronizzare Asana con Google Calendar

Ecco la nostra guida per sincronizzare i progetti Asana con Google Calendar - per ottimizzare la vostra produttività.

Primo passo: Impostazione delle regole di Asana

Andate al progetto con cui volete integrare Google Calendar. Fare clic su "Personalizza" nell'angolo in alto a destra, scorrere fino a "Regole" e selezionare "+ Aggiungi regola".

Selezionare Google Calendar, quindi scegliere una regola preimpostata o crearne una propria.

Quando si crea una regola personalizzata, è necessario aggiungere un nome e scegliere un'azione e un'attivazione. Per concludere, fare clic su "Connetti alle regole di Google Calendar".

Da qui, dovrete accedere a Google e seguire i passaggi per convalidare la sincronizzazione con Asana.

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Passo 2: Sincronizzazione di un progetto Asana

Andate al vostro progetto e fate clic sul messaggio a discesa accanto al suo nome.

Fare clic su "Esportazione/stampa" e selezionare "Sincronizzazione con il calendario". Si aprirà una nuova finestra, copiare l'URL.

Andate su Google Calendar e sul lato sinistro fate clic su "Altri calendari". Selezionare dall'URL e incollare quello copiato da Asana.

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Terzo passo: Sincronizzazione con I miei compiti

Da Le mie attività fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare "Sincronizza con il calendario".

Si aprirà una nuova finestra, in cui copiare l'URL.

Come per la sincronizzazione di un progetto, andate su Google Calendar e sul lato sinistro fate clic su "Altri calendari". Selezionare dall'URL e incollare quello copiato da Asana.

Se state cercando uno strumento per organizzare facilmente le vostre riunioni e aumentare la produttività, dovreste provare Doodle. Create un account gratuito e automatizzate la vostra programmazione oggi stesso.