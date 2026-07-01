Här är vår guide till hur du synkroniserar dina Asana-projekt med Google Kalender - för att effektivisera din produktivitet.

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Steg 1: Konfigurera Asana-regler

Gå till det projekt som du vill integrera Google Kalender med. Klicka på ”Anpassa” i det övre högra hörnet, bläddra till ”Regler” och välj ”+ Lägg till regel”.

Välj Google Kalender och välj sedan antingen en förinställd regel eller skapa en egen.

När du skapar en anpassad regel måste du ange ett namn och välja en utlösare och en åtgärd. Avsluta genom att klicka på ”Anslut till Google Kalender-regler”.

Härifrån måste du logga in på Google och följa anvisningarna för att bekräfta synkroniseringen med Asana.

Steg två: Synkronisera ett Asana-projekt

Gå till ditt projekt och klicka på rullgardinsmenyn bredvid namnet.

Klicka på ”Exportera/Skriv ut” och välj sedan ”Synkronisera med kalendern”. Ett nytt fönster öppnas – kopiera webbadressen.

Gå till Google Kalender och klicka på ”Andra kalendrar” till vänster. Välj ”Från URL” och klistra in det du har kopierat från Asana.

Steg tre: Synkronisera med Mina uppgifter

Klicka på rullgardinsmenyn för åtgärder under ”Mina uppgifter” och välj ”Synkronisera med kalendern”.

Ett nytt fönster öppnas – kopiera webbadressen.

Precis som när du synkroniserar ett projekt går du till Google Kalender och klickar på ”Andra kalendrar” till vänster. Välj ”Från URL” och klistra in det du har kopierat från Asana.

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