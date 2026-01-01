यहाँ Asana परियोजनाओं को के साथ सिंक करने के लिए हमारी मार्गदर्शिका है। गूगल कैलेंडर - आपकी उत्पादकता को सुव्यवस्थित करने के लिए।

चरण एक: Asana नियम सेट करना

उस प्रोजेक्ट पर जाएं जिसमें आप Google Calendar को एकीकृत करना चाहते हैं। ऊपरी दाएं कोने में "Customize" पर क्लिक करें, "Rules" तक स्क्रॉल करें और "+ Add rule" चुनें।

Google कैलेंडर चुनें, फिर या तो एक पूर्वनिर्धारित नियम चुनें या अपना खुद का बनाएँ।

जब आप एक कस्टम नियम बना रहे हों, तो आपको एक नाम जोड़ना होगा और एक ट्रिगर तथा एक क्रिया चुननी होगी। अंत में "Google कैलेंडर नियमों से कनेक्ट करें" पर क्लिक करके समाप्त करें।

यहाँ से, आपको Google में लॉगिन करना होगा और Asana के साथ सिंक को सत्यापित करने के लिए चरणों का पालन करना होगा।

एक डूडल बनाएँ

चरण दो: एक आसाना प्रोजेक्ट को सिंक करना

अपने प्रोजेक्ट पर जाएँ और इसके नाम के बगल में ड्रॉप-डाउन संदेश पर क्लिक करें।

"Export/Print" पर क्लिक करें और फिर "Sync to calendar" चुनें। एक नई विंडो खुलेगी, URL कॉपी करें।

Google Calendar पर जाएँ और बाईं ओर "अन्य कैलेंडर" पर क्लिक करें। URL से चयन करें और Asana से कॉपी किया गया URL पेस्ट करें।

एक डूडल बनाएँ

चरण तीन: माई टास्क से सिंक करना

My Tasks से Actions ड्रॉपडाउन मेनू पर क्लिक करें और "Sync to Calendar" चुनें।

एक नई विंडो खुलेगी, URL की प्रतिलिपि करें।

प्रोजेक्ट सिंक करने की तरह, Google कैलेंडर पर जाएँ और बाईं ओर "अन्य कैलेंडर" पर क्लिक करें। URL से चयन करें और जो आपने Asana से कॉपी किया है उसे पेस्ट करें।

यदि आप अपनी बैठकों को आसानी से व्यवस्थित करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई उपकरण ढूंढ रहे हैं, तो आपको Doodle आज़माना चाहिए। एक मुफ्त खाता बनाएँ और आज ही अपनी शेड्यूलिंग स्वचालित करें।