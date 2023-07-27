Personeelsplanning wordt een fluitje van een cent met Doodle

Personeelsplanning wordt een stuk makkelijker met Doodle

Geen spreadsheets. Geen chaos. Gewoon snelle, eerlijke planning waar iedereen baat bij heeft.

Het kan lastig zijn om een weekrooster voor je medewerkers op te stellen – maar gelukkig ben je hier op de juiste plek terechtgekomen. Doodle behoort tot de de beste software voor personeelsplanning die er is, waardoor je maak een poll snel en makkelijk. Je kunt ook zien welke data niet in je agenda passen door je digitale agenda's met Doodle.

Met Doodle Professional kun je geweldige geavanceerde functies om je te helpen bij het plannen van de diensten van je personeel.

Waarom het plannen van personeel zo’n gedoe is

Het beheren van de dienstroosters van het personeel houdt het volgende in:

Eindeloze e-mails of het heen en weer sturen van berichten

Dubbele boekingen die voor verwarring zorgen

Last-minute wisselingen en wijzigingen in de dienstroosters

Eén verouderd spreadsheet dat niemand bijhoudt

Doodle lost deze problemen op door je in slechts een paar klikken een rooster te laten opstellen. Maak dienstroosters die voor iedereen werken — en die ook echt worden nageleefd.

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Twee makkelijke manieren om je team in te roosteren

Niet elk team plant op dezelfde manier. Daarom biedt Doodle twee tools aan — kies degene die het beste bij je past.

Functie Groepspoll Inschrijflijst Wat het doet Elk team kiest een tijdstip dat voor hen uitkomt Het team schrijft zich in voor bepaalde diensten Het meest geschikt voor Wekelijkse/maandelijkse beschikbaarheidsplanning Evenementen, dienstroosters, vervanging tijdens vakanties Delen Kopieer de link en deel hem waar je maar wilt Kopieer de link en deel hem waar je maar wilt Max. aantal plekken per keer 🔒 Alleen voor Pro-gebruikers ✅ Gratis Max. aantal sessies per persoon 🔒 Alleen voor Pro-gebruikers ✅ Gratis Agenda synchroniseren ✅ Gratis ✅ Gratis De namen van de deelnemers verbergen 🔒 Alleen voor Pro-gebruikers ✅ Gratis Stel je eigen vragen 🔒 Alleen voor Pro-gebruikers ✅ Gratis Directe uitnodigingen 🔒 Alleen voor Pro-gebruikers Niet van toepassing Toegestane sessies Maximaal 20 slots (Free), onbeperkt (Pro) 20 per vel (Gratis), onbeperkt (Pro)

Hoe maak je een Groepspoll aan?

Gebruik dit om verschillende dienstroosters aan te bieden en je team te laten stemmen over wat het beste werkt.

Ga naar doodle.com en log in of meld je aan Klik “Maak een Doodle” Voeg een titel en locatie toe (op afstand of ter plaatse) Kies de dagen en tijden Pas de lengtes aan door de tijdvakken te verslepen Klik Volgende Kopieer de link en deel hem via e-mail, WhatsApp, Slack of het platform van je team

Tip van een pro: Gebruik het maandoverzicht om vooruit te plannen. Voeg herinneringen of deadlines toe met Doodle Pro.

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Hoe gebruik je een Inschrijflijst?

Ideaal als je maar een paar plekken moet invullen, zoals weekenddiensten of trainingssessies.

Ga naar doodle.com en log in of meld je aan Kies “Inschrijflijst” Voeg sessies toe met titels, datums, tijden en het maximum aantal plaatsen Je kunt eventueel je agenda koppelen of eigen vragen toevoegen Kopieer de link en deel hem Je team schrijft zich in — wie het eerst komt, het eerst maalt

Echte teams die Doodle gebruiken

☕ Cafés waar barista’s zelf hun weekenddiensten mogen kiezen 🏥 Ziekenhuizen die nachtdiensten eerlijk verdelen 🛍️ Winkels die hun seizoenspersoneel regelen 🎓 Scholen die vrijwilligers en inschrijvingen organiseren 🎤 Evenemententeams die de bezetting voor live-evenementen plannen

Waarom zou je Doodle kiezen voor personeelsplanning?

Bespaar tijd: Maak binnen enkele minuten dienstroosters, zonder achter reacties aan te moeten jagen

Voorkom dubbele boekingen: Bij het synchroniseren van de agenda zie je conflicten meteen

De eerlijkheid verbeteren: Laat het personeel op een transparante manier hun diensten kiezen

Verhoog je zichtbaarheid: Iedereen ziet wat er op het programma staat en wanneer

Aanpassen met Pro: Voeg limieten, herinneringen, huisstijl en kalenderfuncties toe

Veilig en betrouwbaar: Beveiliging op bedrijfsniveau en een uptime van 99,9%

Tips voor een soepele planning

Stel een deadline vast voor het kiezen van diensten

Moedig je team aan om de agenda’s up-to-date te houden

Gebruik de kalendersynchronisatie om conflicten snel op te sporen

Zorg dat je duidelijk communiceert over dienstroosterwijzigingen

Maak maandelijks kopieën van enquêtes voor terugkerende schema’s

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Veelgestelde vragen

Kan ik terugkerende diensten inplannen? Op dit moment kun je een nieuwe poll aanmaken of een eerdere poll dupliceren voor terugkerende enquêtes.

Kan ik het aantal beschikbare diensten beperken? Ja — In de gratis abonnementen gelden er in de inschrijflijsten limieten voor het aantal plaatsen. Voor groepspolls heb je hiervoor Doodle Pro nodig.

Is Doodle veilig? Ja. Doodle maakt gebruik van een versleutelde cloudinfrastructuur en voldoet aan toonaangevende beveiligingsnormen.

Concentreer je op je werk, in plaats van achter mensen aan te zitten

Met Doodle kan je team snel en eerlijk diensten inplannen — zodat je minder tijd kwijt bent aan plannen en meer tijd hebt om dingen te doen.