Het Doodle-jaaroverzicht van 2019

We hebben je al kennis laten maken met Doodle 1:1…

Wij liefde vergaderingen. Maar we weten ook dat niet elk probleem, elke vraag of elk project het beste kan worden opgelost met een volledige teamvergadering. Of je nu even bij je directe ondergeschikten langsgaat, een functioneringsgesprek voert of een praatje maakt met potentiële nieuwe medewerkers: soms is een simpel één-op-één-gesprek alles wat je nodig hebt. Jij hebt de omvang van je vergaderingen gestroomlijnd; wij hebben de planning ervan gestroomlijnd. Geloof het of niet, een Doodle 1:1 Zo’n sessie kost nog minder tijd om te regelen dan een Doodle-enquête. Stuur gewoon een lijstje met geschikte tijdstippen naar de persoon die je uitnodigt. Zodra die een tijdstip kiest, wordt het automatisch in jullie beide agenda’s ingepland. Je kunt zelfs meerdere één-op-één-afspraken inplannen met één simpele uitnodiging. Eén-op-één? Klaar is Kees!

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…en naar Bookable Calendar!

Het heeft geen zin om te zeggen: “Mijn deur staat altijd open”. Als je echt een communicatieve, samenwerkingsgerichte bedrijfscultuur wilt bevorderen, zeg dan in plaats daarvan: “Mijn agenda staat open”. De ‘Bookable Calendar’ van Doodle is een unieke agendapagina waarmee je volledige controle hebt over je afspraken. Pas je agenda aan door werkdagen, eerdere afspraken en vrije tijd aan te geven. Deel vervolgens de link met iedereen die je wil ontmoeten. Zij kunnen dan een van je beschikbare tijdvakken boeken zonder dat er heen-en-weer gemaild hoeft te worden. Afspraken plannen was nog nooit zo intuïtief.

We hebben nog harder gewerkt om je veiligheid te waarborgen.

Het bijhouden van al die wachtwoorden en inloggegevens voor de vele apps en diensten die je tijdens je werkdag gebruikt, is niet alleen vervelend. Het is ook een serieus veiligheidsrisico. Daarom Single Sign-On, of SSO, komt hier om de hoek kijken. SSO is een veilig, webgebaseerd authenticatiemechanisme. Het deelt identiteiten tussen organisaties en applicaties en zorgt ervoor dat je niet meer voor elke app en dienst die je dagelijks gebruikt aparte inloggegevens hoeft te onthouden. In plaats daarvan word je, zodra je inlogt op de bedrijfsomgeving van je werkgever, automatisch ingelogd bij elke app binnen de techstack van het bedrijf waarvoor de IT-beheerder je toegang heeft gegeven. Het is een veel makkelijkere en veiligere manier om al je inloggegevens te beheren. We zijn blij te kunnen melden dat Doodle nu SSO-beveiliging aanbiedt aan al onze Enterprise-klanten.

We hebben een koppeling met Zapier gemaakt.

Je kunt gerust zeggen dat we hier bij Doodle helemaal enthousiast worden van tools en platforms die de productiviteit verhogen en processen binnen organisaties stroomlijnen. Zapier is zo’n product. Het is een handige tool die je online workflows automatiseert en virtuele rommel tegengaat. Dankzij onze hardwerkende technici en Zapier kun je Doodle nu naadloos in je dagelijkse workflow integreren door allerlei tijdrovende taken te automatiseren, zonder dat je daarvoor hoeft te programmeren. Stel vandaag nog een onbeperkt aantal van onze integraties in om je productiviteit te verhogen, vervelend routinewerk te elimineren en slimmer te gaan werken, in plaats van harder!

We hebben je stemrecht gegeven!

Heb je ooit van AMP gehoord?? Het is een open-sourceproject dat ervoor zorgt dat webpagina’s sneller laden. AMP for Email is het project van Gmail om AMP naar e-mail te brengen, wat betekent dat je e-mails niet langer statische stukjes HTML zijn die gewoon in je inbox blijven staan. Gaaf, toch? Dat vonden wij ook. Daarom hebben we deze geweldige functie zojuist aangepast voor Doodle. Als je nu uitnodigingen voor vergaderingen naar je deelnemers stuurt, ontvangen ze die via AMP4Email-technologie, waardoor we boeiendere, interactieve ervaringen kunnen bieden. Zoals altijd bevat je e-mailuitnodiging alle voorgestelde tijdopties voor je Doodle-enquête. Bovendien wordt deze nu automatisch bijgewerkt zodra anderen meedoen. Je ziet de stemmen in realtime binnenkomen en je hoeft de poll niet in je browser te openen om de status te checken. Bovendien kunnen je genodigden rechtstreeks vanuit hun inbox stemmen op de opties die het beste bij hun agenda passen.

We hebben een hapje genomen van de Big Apple… en zeiden “Hé, allemaal!” tegen Atlanta.

We hadden al kantoren in Zürich, Berlijn en Belgrado. Maar in 2019 breidde Doodle uit naar de VS, met verkoopteams in New York en Atlanta!

We hebben de Slack weer opgepakt.

Je kunt al een tijdje je Doodle-vergaderingen in Slack, maar dit jaar hebben we het nog makkelijker gemaakt om een afspraak te maken zonder dat je de teamchat hoeft te verlaten. We hebben net onze Doodle-bot toegevoegd aan onze reeks Slack-functies. Met de Doodle-bot kun je automatisch Doodle-peilingen maken zonder je Slack-werkruimte te verlaten. Zodra je peiling is gesloten, kun je deze delen via een privébericht, in een willekeurig kanaal plaatsen of gasten via e-mail uitnodigen. We hebben onlangs de mogelijkheid toegevoegd om peilingen met vrije tekst te maken en slimme suggesties op basis van je beschikbaarheid.

En al ons harde werk is niet onopgemerkt gebleven…

G2 heeft Doodle trouwens net uitgeroepen tot de best presterende tool voor online afspraakbeheer, op basis van honderden positieve recensies van gebruikers. Dat is voor ons het teken om de champagne te ontkurken en het afgelopen jaar te vieren! Op nog betere vergaderingen in 2020.

Bedankt dat jullie Doodle in 2019 tot de best beoordeelde tool voor het plannen van vergaderingen hebben gemaakt. Tot volgend jaar allemaal!