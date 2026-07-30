Vi har redan presenterat Doodle 1:1 för er…

Vi kärlek möten. Men vi vet också att inte alla frågor, problem eller projekt löses bäst genom ett möte med hela teamet. Oavsett om du följer upp med dina direktunderställda, genomför en prestationsutvärdering eller pratar med potentiella nya medarbetare, räcker det ibland med ett enkelt enskilt möte. Du har effektiviserat mötesstorleken; vi har effektiviserat schemaläggningen. Tro det eller ej, ett Doodle 1:1 Det går ännu snabbare att organisera ett möte än att genomföra en Doodle-omröstning. Skicka helt enkelt en lista med lämpliga tidsalternativ till den du bjuder in. När personen väljer ett tidsalternativ bokas det automatiskt in i båda era kalendrar. Du kan till och med boka flera 1:1-möten med en enda enkel inbjudan. 1:1-möte? Klart och klart!

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…och till Bookable Calendar!

Det hjälper inte att säga ”Min dörr står alltid öppen”. Om du verkligen vill främja en kommunikativ och samarbetsinriktad företagskultur, prova istället att säga ”Min kalender är öppen”. Doodles bokningsbara kalender är en unik kalendersida som ger dig full kontroll över dina bokningar. Anpassa din kalender genom att ange gränser för arbetsdagar, tidigare åtaganden och personlig tid. Dela sedan länken med alla som vill träffa dig. De kommer att kunna boka en av dina angivna tidsluckor utan att behöva skicka e-post fram och tillbaka. Det har aldrig varit så enkelt att boka möten.

Vi har arbetat ännu hårdare för att säkerställa er säkerhet.

Att behöva hålla reda på lösenord och inloggningsuppgifter för alla de appar och tjänster du använder under arbetsdagen är inte bara besvärligt. Det utgör en allvarlig säkerhetsrisk. Det är där Enkel inloggning, eller SSO, kommer in i bilden. SSO är en säker, webbaserad autentiseringsmekanism. Den delar identiteter mellan organisationer och applikationer och kan göra det onödigt för användarna att behöva komma ihåg separata inloggningsuppgifter för var och en av de appar och tjänster de använder dagligen. Istället loggas användarna, när de loggar in på företagets miljö, automatiskt in på alla appar inom företagets teknikstack som IT-administratören har gett dem åtkomst till. Det är ett mycket enklare och säkrare sätt att hantera alla dina inloggningsuppgifter. Vi är glada att kunna meddela att Doodle nu erbjuder SSO-säkerhet till alla våra Enterprise-kunder.

Vi har integrerat med Zapier.

Man kan lugnt säga att vi här på Doodle brukar bli helt uppslukade av verktyg och plattformar som ökar produktiviteten och effektiviserar organisationer. Zapier är en sådan produkt. Det är ett smidigt verktyg som automatiserar dina arbetsflöden online och minskar den virtuella röran. Tack vare våra hårt arbetande ingenjörer och Zapier kan du nu smidigt integrera Doodle i ditt dagliga arbetsflöde genom att automatisera alla typer av tidskrävande uppgifter, helt utan kodning. Konfigurera hur många av våra integrationer du vill redan idag för att öka din produktivitet, slippa det irriterande rutinarbetet och börja arbeta smartare, inte hårdare!

Vi har gett er rösträtt!

Har du hört talas om AMP?? Det är ett open source-projekt som syftar till att få webbsidor att laddas snabbare. AMP for Email är Gmails projekt för att införa AMP i e-post, vilket innebär att dina e-postmeddelanden inte längre kommer att vara statiska HTML-block som bara ligger i din inkorg. Häftigt, eller hur? Det tyckte vi också. Därför har vi just anpassat den här fantastiska funktionen för Doodle. Nu när du skickar mötesinbjudningar till dina deltagare kommer de att få dem med hjälp av AMP4Email-teknik, vilket gör att vi kan erbjuda mer engagerande och interaktiva upplevelser. Precis som vanligt kommer din e-postinbjudan att innehålla alla dina föreslagna tidsalternativ för din Doodle-omröstning. Nu kommer den dessutom att uppdateras automatiskt när andra deltar. Du ser rösterna komma in i realtid och behöver inte öppna omröstningen i webbläsaren för att kontrollera statusen. Dessutom kan dina inbjudna rösta på de alternativ som passar bäst in i deras scheman direkt från sin inkorg.

Vi tog en bit av Big Apple… och hälsade ”Hej, allihopa!” till Atlanta.

Vi hade redan kontor i Zürich, Berlin och Belgrad. Men under 2019 expanderade Doodle till USA, där säljteam etablerades i New York och Atlanta!

Vi tog över efter Slack.

Det har länge varit möjligt att boka din Doodle-möten i Slack, men i år har vi gjort det ännu enklare att bestämma en mötestid utan att behöva lämna teamchatten. Vi har precis lagt till vår Doodle-bot i vår uppsättning av Slack-funktioner. Med Doodle-boten kan du automatiskt skapa Doodle-omröstningar direkt i Slack utan att behöva lämna din Slack-arbetsplats. När omröstningen är avslutad kan du dela den via direktmeddelande, publicera den i valfri kanal eller bjuda in gäster via e-post. Vi har nyligen lagt till möjligheten att skapa omröstningar med fritext samt smarta förslag baserade på din tillgänglighet.

Och allt vårt hårda arbete har inte gått obemärkt förbi…

G2 har faktiskt just utsett Doodle till det bästa verktyget för hantering av tidsbokningar online, baserat på hundratals positiva omdömen från användare. Det är vår signal att öppna champagnen och fira det gångna året! Skål för ännu bättre möten under 2020.

Tack för att ni gjorde Doodle till det högst rankade verktyget för mötesbokning under 2019. Vi ses nästa år!