L'anno 2019 di Doodle in rassegna

Vi abbiamo presentato Doodle 1:1...

Amiamo le riunioni. Ma sappiamo anche che non tutti i problemi, le domande o i progetti si risolvono al meglio con una riunione di gruppo. Sia che si tratti di controllare i rapporti diretti, di effettuare una valutazione delle prestazioni o di chiacchierare con i potenziali nuovi assunti, a volte basta un semplice incontro individuale. Voi avete semplificato le dimensioni della riunione, noi abbiamo semplificato la sua programmazione. Che ci crediate o no, una sessione Doodle 1:1 richiede meno tempo di un sondaggio Doodle. È sufficiente inviare ai partecipanti un elenco di fasce orarie accettabili. Una volta scelta la fascia oraria, questa viene automaticamente inserita nei calendari di entrambi. È anche possibile programmare più incontri 1:1 con un semplice invito. Uno a uno? Fatto e finito!

... e al Calendario prenotabile!

È inutile dire "La mia porta è sempre aperta". Se volete davvero coltivare una cultura aziendale comunicativa e collaborativa, provate invece a dire "Il mio calendario è aperto". Il Calendario prenotabile di Doodle è una pagina di calendario unica che vi dà il pieno controllo sulle prenotazioni degli appuntamenti. Personalizzate il vostro calendario, delimitando i limiti della giornata lavorativa, gli impegni precedenti e il tempo personale. Poi, condividete il link con chiunque voglia incontrarvi. Potranno prenotare una delle fasce orarie da voi indicate senza dover inviare e-mail. La programmazione degli appuntamenti non è mai stata così intuitiva.

Abbiamo lavorato ancora di più per salvaguardare la vostra sicurezza.

Destreggiarsi tra le password e le informazioni di accesso per le diverse app e servizi che si utilizzano durante la giornata lavorativa non è solo una seccatura. È un serio rischio per la sicurezza. È qui che entra in gioco il Single Sign-On, o SSO. SSO è un meccanismo di autenticazione sicuro, basato sul Web. Condivide le identità tra le organizzazioni e le applicazioni e può eliminare la necessità di ricordare informazioni di accesso separate per ciascuna delle applicazioni e dei servizi utilizzati quotidianamente. Invece, quando gli utenti accedono all'ambiente aziendale, vengono automaticamente collegati a tutte le applicazioni dello stack tecnologico dell'azienda a cui l'amministratore IT ha concesso l'accesso. È un modo molto più semplice e sicuro di gestire tutte le informazioni di accesso. Siamo lieti di annunciare che Doodle offre ora la sicurezza SSO a tutti i nostri clienti Enterprise.

**Abbiamo integrato Zapier.

È sicuro dire che qui a Doodle tendiamo ad appassionarci agli strumenti e alle piattaforme che aumentano la produttività e semplificano le organizzazioni. Zapier è uno di questi prodotti. Si tratta di uno strumento che automatizza i flussi di lavoro online e riduce il disordine virtuale. Grazie ai nostri ingegneri e a Zapier, ora potete integrare Doodle nel vostro flusso di lavoro quotidiano senza problemi, automatizzando tutti i tipi di attività che richiedono tempo, senza bisogno di codifica. Impostate oggi stesso una qualsiasi delle nostre integrazioni per aumentare la vostra produttività, eliminare le fastidiose incombenze e iniziare a lavorare in modo più intelligente, non più difficile!

Vi abbiamo dato il diritto di voto!

Mai sentito parlare di AMP? È un progetto open-source che mira a rendere più veloce il caricamento delle pagine web. AMP for Email è il progetto di Gmail per portare AMP nelle e-mail, il che significa che le vostre e-mail non saranno più blocchi statici di HTML nella vostra casella di posta. Bello, vero? Lo pensiamo anche noi. Ecco perché abbiamo appena adattato questa fantastica funzione per Doodle. Ora, quando inviate gli inviti alle riunioni ai vostri partecipanti, questi ne riceveranno uno utilizzando la tecnologia AMP4Email, che ci permette di offrire esperienze più coinvolgenti e interattive. Come sempre, l'invito via e-mail conterrà tutte le opzioni di orario proposte per il sondaggio Doodle. Ora verrà aggiornato automaticamente quando gli altri parteciperanno. Vedrete i voti in arrivo in tempo reale e non dovrete aprire il sondaggio nel browser per controllarne lo stato. Inoltre, i vostri invitati potranno votare le opzioni più adatte ai loro impegni direttamente dalla loro casella di posta elettronica.

Abbiamo preso un boccone dalla Grande Mela... e abbiamo detto "Hey, y'all!" ad Atlanta.

Avevamo già uffici a Zurigo, Berlino e Belgrado. Ma nel 2019 Doodle si è espansa negli Stati Uniti, con team di vendita a New York e Atlanta!

Abbiamo preso lo Slack.

Da tempo potete programmare le vostre riunioni Doodle in Slack, ma quest'anno abbiamo reso ancora più facile fissare un orario di riunione senza mai lasciare la chat del team. Abbiamo appena aggiunto il nostro Doodle-bot alla nostra suite di funzioni in-Slack. Il bot Doodle consente di creare sondaggi Doodle senza lasciare il vostro spazio di lavoro Slack in Slack automaticamente. Una volta chiuso il sondaggio, è possibile condividerlo tramite messaggio diretto, pubblicarlo in qualsiasi canale o invitare ospiti via e-mail. Di recente abbiamo aggiunto la creazione di sondaggi con testo libero e suggerimenti intelligenti basati sulla vostra disponibilità.

E tutto il nostro duro lavoro non è passato inosservato...

Infatti, G2 ha appena nominato Doodle lo strumento di gestione degli appuntamenti online più performante, sulla base di centinaia di recensioni positive dei consumatori. È il momento di stappare lo champagne e festeggiare l'anno che è stato! E nel 2020 le riunioni saranno ancora migliori.

**Grazie per aver reso Doodle il miglior strumento di pianificazione delle riunioni nel 2019. Ci vediamo l'anno prossimo!