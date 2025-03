Das Doodle-Jahr 2019 im Rückblick

Wir haben Ihnen Doodle 1:1 vorgestellt...

Wir lieben Meetings. Aber wir wissen auch, dass nicht jedes Problem, jede Frage oder jedes Projekt am besten in einem vollständigen Teammeeting gelöst werden kann. Egal, ob Sie sich mit Ihren Mitarbeitern austauschen, eine Leistungsbeurteilung durchführen oder sich mit potenziellen neuen Mitarbeitern unterhalten wollen - manchmal reicht ein einfaches Gespräch unter vier Augen aus. Sie haben den Umfang Ihrer Besprechung gestrafft, wir haben ihre Planung gestrafft. Ob Sie es glauben oder nicht, eine Doodle 1:1 Sitzung ist sogar noch schneller zu organisieren als eine Doodle-Umfrage. Schicken Sie einfach eine Liste mit akzeptablen Zeitfenstern an die Eingeladenen. Sobald er sich für einen Termin entschieden hat, wird dieser automatisch in Ihren beiden Kalendern eingetragen. Sie können sogar mehrere 1:1-Sitzungen mit einer einfachen Einladung planen. Ein Gespräch unter vier Augen? Erledigt und erledigt!

...und zu Bookable Calendar!

Es hat keinen Sinn zu sagen "Meine Tür ist immer offen". Wenn Sie wirklich eine kommunikative, kollaborative Unternehmenskultur kultivieren wollen, sagen Sie stattdessen "Mein Kalender ist offen". Der buchbare Kalender von Doodle ist ein einzigartiges Kalenderblatt, das Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Terminbuchungen gibt. Passen Sie Ihren Kalender an und markieren Sie die Grenzen Ihres Arbeitstages, frühere Verpflichtungen und persönliche Zeiten. Dann teilen Sie den Link mit allen, die sich mit Ihnen treffen möchten. Diese können dann einen der von Ihnen festgelegten Zeiträume buchen, ohne dass Sie eine E-Mail hin- und herschicken müssen. Die Terminplanung war noch nie so intuitiv.

Wir haben uns noch mehr Mühe gegeben, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Das Jonglieren mit Passwörtern und Anmeldeinformationen für die verschiedenen Anwendungen und Dienste, die Sie im Laufe Ihres Arbeitstages nutzen, ist nicht nur lästig. Es ist ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko. An dieser Stelle kommt Single Sign-On, oder SSO ins Spiel. SSO ist ein sicherer, webbasierter Authentifizierungsmechanismus. Er ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Identitäten zwischen Unternehmen und Anwendungen und macht es für den Einzelnen überflüssig, sich für jede Anwendung und jeden Dienst, den er täglich nutzt, eigene Anmeldeinformationen zu merken. Stattdessen werden die Benutzer, wenn sie sich in der Unternehmensumgebung anmelden, automatisch bei jeder Anwendung innerhalb des Technologie-Stacks des Unternehmens angemeldet, auf die der IT-Administrator ihnen Zugriff gewährt hat. Dies ist eine viel einfachere und sicherere Art, alle Anmeldeinformationen zu verwalten. Wir freuen uns, dass Doodle nun SSO-Sicherheit für alle unsere Enterprise-Kunden anbietet.

Wir haben mit Zapier integriert.

Wir bei Doodle haben eine Vorliebe für Tools und Plattformen, die die Produktivität steigern und die Organisation vereinfachen. Zapier ist ein solches Produkt. Es ist ein raffiniertes Tool, das Ihre Online-Workflows automatisiert und das virtuelle Durcheinander reduziert. Dank unserer fleißigen Ingenieure und Zapier können Sie Doodle jetzt nahtlos in Ihren täglichen Arbeitsablauf integrieren, indem Sie alle Arten von zeitaufwändigen Aufgaben automatisieren, ohne dass Sie programmieren müssen. Richten Sie noch heute eine beliebige Anzahl unserer Integrationen ein, um Ihre Produktivität zu steigern, lästige Aufgaben zu eliminieren und intelligenter zu arbeiten, nicht härter!

Wir haben Ihnen das Recht gegeben, zu wählen!

[Haben Sie schon einmal von AMP (https://doodle.com/en/resources/blog/vote-from-your-inbox-with-doodles-new-amp4groups-technology/) gehört?) Dabei handelt es sich um ein Open-Source-Projekt, das das Laden von Webseiten beschleunigen soll. AMP for Email ist das Projekt von Gmail, das AMP auf E-Mails überträgt. Das bedeutet, dass Ihre E-Mails nicht länger statische HTML-Blöcke sind, die nur in Ihrem Posteingang liegen. Cool, oder? Das dachten wir uns auch. Deshalb haben wir diese geniale Funktion für Doodle angepasst. Wenn Sie nun Meeting-Einladungen an Ihre Teilnehmer senden, erhalten diese eine Einladung mit der AMP4Email-Technologie, die es uns ermöglicht, noch mehr interaktive Erlebnisse zu schaffen. Wie bisher enthält Ihre E-Mail-Einladung alle von Ihnen vorgeschlagenen Zeitoptionen für Ihre Doodle-Umfrage. Jetzt wird sie auch automatisch aktualisiert, wenn andere daran teilnehmen. Sie sehen die eingehenden Stimmen in Echtzeit und müssen die Umfrage nicht mehr in Ihrem Browser öffnen, um den Status zu überprüfen. Darüber hinaus können Ihre eingeladenen Teilnehmer direkt in ihrem Posteingang über die Optionen abstimmen, die am besten zu ihrem Zeitplan passen.

Wir haben uns vom Big Apple inspirieren lassen ... und sagen "Hey, Leute!" zu Atlanta.

Wir hatten bereits Büros in Zürich, Berlin und Belgrad. Doch 2019 expandierte Doodle in die USA und gründete Vertriebsteams in New York und Atlanta!

We picked up the Slack.

Du kannst schon lange deine Doodle-Meetings in Slack planen, aber dieses Jahr haben wir es noch einfacher gemacht, eine Meeting-Zeit zu vereinbaren, ohne den Team-Chat zu verlassen. Wir haben gerade unseren Doodle-Bot zu unserer Suite von In-Slack-Funktionen hinzugefügt. Der Doodle-Bot ermöglicht es Ihnen, Doodle-Umfragen zu erstellen, ohne Ihren Slack-Arbeitsbereich in Slack automatisch zu verlassen. Sobald Ihre Umfrage abgeschlossen ist, können Sie sie per Direktnachricht teilen, in einem beliebigen Kanal posten oder Gäste per E-Mail einladen. Vor kurzem haben wir die Erstellung von Umfragen mit freiem Text und intelligenten Vorschlägen basierend auf Ihrer Verfügbarkeit hinzugefügt.

Und all unsere harte Arbeit ist nicht unbemerkt geblieben...

G2 hat Doodle aufgrund hunderter positiver Kundenrezensionen zum leistungsstärksten Online-Terminmanagement-Tool gekürt. Das ist unser Stichwort, um die Sektkorken knallen zu lassen und das vergangene Jahr zu feiern! Auf noch bessere Meetings im Jahr 2020.

**Danke, dass Sie Doodle zum bestbewerteten Tool für die Terminplanung im Jahr 2019 gemacht haben. Wir sehen uns im nächsten Jahr!