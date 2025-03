Bilan de l'année 2019 de Doodle

Nous vous avons présenté Doodle 1:1...

Nous aimons les réunions. Mais nous savons aussi que tous les problèmes, toutes les questions ou tous les projets ne peuvent pas être résolus par une réunion d'équipe complète. Qu'il s'agisse de contrôler les rapports directs, de procéder à une évaluation des performances ou de discuter avec de nouvelles recrues potentielles, un simple tête-à-tête suffit parfois. Vous avez rationalisé la taille de votre réunion ; nous avons rationalisé sa programmation. Croyez-le ou non, une session Doodle 1:1 prend encore moins de temps à organiser qu'un sondage Doodle. Il suffit d'envoyer une liste de créneaux horaires acceptables à vos invités. Une fois qu'il a choisi un créneau, celui-ci est automatiquement inscrit dans vos deux agendas. Vous pouvez même programmer plusieurs séances en tête-à-tête avec une seule invitation. Un contre un ? C'est fait !

...et à Bookable Calendar !

Il ne sert à rien de dire "Ma porte est toujours ouverte". Si vous voulez vraiment cultiver une culture d'entreprise communicative et collaborative, essayez plutôt de dire "Mon calendrier est ouvert". Le calendrier réservable de Doodle est une page de calendrier unique qui vous donne un contrôle total sur vos réservations de rendez-vous. Personnalisez votre calendrier, en marquant les limites des journées de travail, les engagements préalables et le temps personnel. Ensuite, partagez le lien avec tous ceux qui souhaitent vous rencontrer. Ils pourront réserver l'un des créneaux horaires que vous avez désignés sans avoir à envoyer d'e-mail. La prise de rendez-vous n'a jamais été aussi intuitive.

Nous avons travaillé encore plus dur pour garantir votre sécurité.

Jongler avec les mots de passe et les informations de connexion des multiples applications et services que vous utilisez au cours de votre journée de travail n'est pas seulement pénible. C'est un risque sérieux pour la sécurité. C'est là qu'intervient le Single Sign-On ou SSO. Le SSO est un mécanisme d'authentification sécurisé, basé sur le Web. Il permet de partager les identités entre les organisations et les applications et évite aux individus d'avoir à mémoriser des informations de connexion distinctes pour chacune des applications et chacun des services qu'ils utilisent quotidiennement. Au lieu de cela, lorsque les utilisateurs se connectent à l'environnement d'entreprise de leur société, ils sont automatiquement connectés à toutes les applications de la pile technologique de la société auxquelles l'administrateur informatique leur a donné accès. C'est un moyen beaucoup plus simple et plus sûr de gérer toutes les informations de connexion. Nous sommes heureux d'annoncer que Doodle offre désormais la sécurité SSO à tous nos clients Enterprise.

Nous avons intégré Zapier.

On peut dire que chez Doodle, nous avons tendance à nous passionner pour les outils et les plateformes qui augmentent la productivité et rationalisent les organisations. Zapier est l'un de ces produits. Il s'agit d'un outil astucieux qui automatise vos flux de travail en ligne et réduit le désordre virtuel. Grâce à nos ingénieurs et à Zapier, vous pouvez désormais intégrer Doodle dans votre flux de travail quotidien en automatisant toutes sortes de tâches fastidieuses, sans avoir à coder. Configurez un certain nombre de nos intégrations dès aujourd'hui pour stimuler votre productivité, éliminer les tâches fastidieuses et commencer à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement !

Nous vous avons donné le droit de vote !

Vous avez déjà entendu parler de AMP ? C'est un projet open-source qui vise à accélérer le chargement des pages Web. AMP for Email est le projet de Gmail visant à appliquer AMP aux e-mails, ce qui signifie que vos e-mails ne seront plus des blocs statiques de HTML qui se trouvent dans votre boîte de réception. Cool, non ? Nous le pensons aussi. C'est pourquoi nous venons d'adapter cette fonctionnalité géniale à Doodle. Désormais, lorsque vous enverrez des invitations à vos participants, ils en recevront une utilisant la technologie AMP4Email, qui nous permet de proposer des expériences plus engageantes et interactives. Comme toujours, votre invitation par e-mail contiendra toutes les options de temps proposées pour votre sondage Doodle. Désormais, elle sera également mise à jour automatiquement lorsque d'autres personnes participeront. Vous verrez les votes en temps réel et vous n'aurez pas besoin d'ouvrir le sondage dans votre navigateur pour en vérifier le statut. En outre, vos invités peuvent voter sur les options qui conviennent le mieux à leur emploi du temps, directement depuis leur boîte de réception.

Nous avons pris une bouchée de la Grosse Pomme... et nous avons dit "Hey, y'all !" à Atlanta.

Nous avions déjà des bureaux à Zurich, Berlin et Belgrade. Mais 2019 a vu Doodle s'étendre aux États-Unis, avec des équipes de vente établies à New York et à Atlanta !

Nous avons pris le Slack.

Vous pouvez depuis longtemps programmer vos réunions Doodle dans Slack, mais cette année, nous avons rendu encore plus facile de fixer une heure de réunion sans jamais quitter le chat de l'équipe. Nous venons d'ajouter notre Doodle-bot à notre gamme de fonctionnalités in-Slack. Le Doodle bot vous permet de créer des sondages Doodle sans quitter votre espace de travail Slack dans Slack automatiquement. Une fois votre sondage clos, vous pouvez le partager par message direct, le publier dans n'importe quel canal ou inviter des personnes par e-mail. Nous avons récemment ajouté la création de sondages en texte libre et des suggestions intelligentes en fonction de votre disponibilité.

Et tout notre travail n'est pas passé inaperçu...

En fait, G2 vient de désigner Doodle comme l'outil de gestion des rendez-vous en ligne le plus performant, sur la base de centaines d'avis positifs de consommateurs. C'est le moment de sabrer le champagne et de célébrer l'année qui vient de s'écouler ! Nous vous souhaitons d'avoir des réunions encore meilleures en 2020.

Merci d'avoir fait de Doodle l'outil de planification de réunions le mieux classé en 2019. A l'année prochaine!