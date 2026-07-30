Idag är Doodle stolta över att presentera det senaste verktyget för företag i vår produktfamilj: Doodle 1:1! Doodle har alltid varit ett av de bästa sätten att boka möten med grupper, och nu lanserar vi den ultimata lösningen för att boka en-till-en-möten. Boka ett möte i din kalender på bara två steg!

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Vi har sammanställt förslagen och synpunkterna från vår betautveckling för att kunna erbjuda dig massor av fantastiska nya funktioner, samt Gmails nya dynamiska e-postteknik.

Så vad är nytt och hur fungerar det?

Håll det enkelt med Doodle 1:1

Vi är glada att kunna meddela att Nu finns det fantastiska nya funktioner tillgängliga i Doodle 1:1. När du klickar på de tre punkterna på en inbjudan i din instrumentpanel visas alternativen att redigera, arkivera och duplicera den. Dessa var de funktioner som våra många betatestare efterfrågade mest.

Med kopieringsfunktionen kan du skicka ut samma inbjudan till flera personer. Nu kan du boka en serie 1:1-möten med olika personer, oavsett om det är kunder, kollegor eller studenter. Om någon väljer en tid i din inbjudan visar vi helt enkelt inte den tiden för de övriga inbjudna. Vi sköter schemaläggningen så att du kan fortsätta med din dag.

Vi är också glada att kunna presentera ett nytt flexibelt kalendergränssnitt som heter Click2Create. När du skapar en inbjudan kan du klicka var som helst i din kalender för att skapa ett tidsfönster. Välj flera olika tidsintervall och se till att erbjuda några olika alternativ så att dina gäster kan delta i mötet.

Spara tid med dynamiska e-postmeddelanden

Det bästa har vi verkligen sparat till sist: Doodle 1:1 använder nu Gmails nya AMP for Email-teknik. Du kan läsa mer om de tekniska detaljerna här, men kort sagt kan dina inbjudna gäster välja en tidpunkt för mötet direkt från din e-postinbjudan. De behöver inte klicka på en länk till webbplatsen för att delta! E-postinbjudningarna är helt dynamiska och uppdateras automatiskt med ny information. Om ett av dina tidsfönster redan har valts ut visas det inte i din e-postinbjudan. Inga fler tråkiga statiska e-postmeddelanden – hur häftigt är inte det? Gmail började rulla ut AMP den 26 mars, och alla bör ha tillgång till det inom två veckor från det datumet.

Med Doodle Premium erbjuder vi dig en komplett uppsättning verktyg för att organisera alla typer av evenemang och möten. Med Doodle lägger du mindre tid på att planera och mer tid på att göra saker. Börja din kostnadsfria provperiod redan idag.