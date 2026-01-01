Dzisiaj firma Doodle z dumą ogłasza wprowadzenie najnowszego narzędzia biznesowego do naszej rodziny produktów: Doodle 1:1! Doodle od zawsze było jednym z najlepszych sposobów na planowanie spotkań grupowych, a teraz wprowadzamy najlepsze w swojej klasie rozwiązanie do organizowania spotkań indywidualnych. Wystarczy dwa kroki, aby zapisać spotkanie w kalendarzu!

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Zebraliśmy sugestie i opinie zebrane podczas fazy beta, aby zaoferować Państwu mnóstwo nowych, wspaniałych funkcji, a także nową technologię dynamicznych wiadomości e-mail w Gmailu.

Co więc się zmieniło i jak to działa?

Postaw na prostotę dzięki Doodle 1:1

Z radością ogłaszamy, że W aplikacji Doodle 1:1 dostępne są teraz wspaniałe nowe funkcje. Po kliknięciu trzech kropek przy dowolnym zaproszeniu na pulpicie nawigacyjnym pojawią się opcje edycji, archiwizacji i powielania. Były to najczęściej zgłaszane prośby naszych licznych użytkowników wersji beta.

Dzięki funkcji powielania możesz wysłać to samo zaproszenie do wielu osób. Teraz możesz umówić się na serię spotkań indywidualnych z różnymi osobami – niezależnie od tego, czy są to klienci, współpracownicy czy studenci. Jeśli ktoś wybierze termin z Twojego zaproszenia, po prostu nie wyświetlimy go pozostałym zaproszonym osobom. My zajmiemy się planowaniem spotkań, abyś mógł spokojnie zająć się swoimi sprawami.

Z radością ogłaszamy również wprowadzenie nowego, elastycznego interfejsu kalendarza o nazwie Click2Create. Podczas tworzenia zaproszenia możesz kliknąć w dowolnym miejscu kalendarza, aby utworzyć przedział czasowy. Wybierz kilka przedziałów czasowych i pamiętaj, aby zaproponować kilka opcji, tak aby goście mogli wziąć udział w spotkaniu.

Oszczędzaj czas dzięki dynamicznym wiadomościom e-mail

Najlepsze zostawiliśmy na koniec: Doodle 1:1 korzysta teraz z nowej technologii AMP for Email serwisu Gmail. Więcej informacji znajdziesz na stronie szczegóły techniczne znajdziesz tutaj, ale w skrócie: zaproszeni goście mogą wybrać termin spotkania bezpośrednio z Twojego e-mailowego zaproszenia. Nie muszą klikać linku do strony internetowej, żeby wziąć udział! E-mailowe zaproszenia są w pełni dynamiczne i automatycznie aktualizują się o nowe informacje. Jeśli któryś z dostępnych terminów został już wybrany, nie pojawi się on w Twoim e-mailowym zaproszeniu. Koniec z nudnymi, statycznymi wiadomościami e-mail – czy to nie świetna wiadomość? Gmail rozpoczął wdrażanie AMP 26 marca; wszyscy powinni uzyskać dostęp do tej funkcji w ciągu dwóch tygodni od tej daty.

Dzięki Doodle Premium oferujemy Ci pełen zestaw narzędzi do organizacji dowolnego wydarzenia lub spotkania. Dzięki Doodle poświęcasz mniej czasu na ustalanie terminów, a więcej na samą realizację zadań. Rozpocznij bezpłatny okres próbny już dziś.