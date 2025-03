Aujourd'hui, Doodle est fier d'annoncer le tout nouvel outil commercial de notre famille : Doodle 1:1 ! Doodle a toujours été l'un des meilleurs moyens de planifier des réunions en groupe, et nous vous présentons aujourd'hui la solution ultime pour organiser des réunions en tête-à-tête. Inscrivez une réunion à votre calendrier en deux étapes !

Nous avons compilé les suggestions et les commentaires recueillis lors de notre lancement de la version bêta pour vous offrir un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, ainsi que la nouvelle technologie de messagerie dynamique de Gmail.

Quelles sont les nouveautés et comment cela fonctionne-t-il ?

Restez simple avec Doodle 1:1**.

Nous sommes ravis de vous annoncer que de nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles sur Doodle 1:1. Lorsque vous cliquez sur les trois points de n'importe quelle invitation dans votre tableau de bord, vous verrez les options pour la modifier, l'archiver et la dupliquer. Ce sont les fonctionnalités les plus demandées par nos nombreux utilisateurs de la version bêta.

Avec la fonction de duplication, vous pouvez envoyer la même invitation à plusieurs personnes. Vous pouvez désormais organiser une série de rendez-vous individuels avec différentes personnes, qu'il s'agisse de clients, de collègues ou d'étudiants. Si quelqu'un choisit un moment de votre invitation, nous ne le montrons tout simplement pas aux autres invités. Nous nous occupons de la programmation pour que vous puissiez poursuivre votre journée.

Nous sommes également ravis d'annoncer une nouvelle interface de calendrier flexible appelée Click2Create. Lors de la création d'une invitation, vous pouvez cliquer n'importe où dans votre calendrier pour créer un créneau horaire. Choisissez plusieurs durées et veillez à proposer plusieurs options pour vous assurer que vos invités pourront assister à la réunion.

Gagnez du temps avec les e-mails dynamiques

Nous avons certainement gardé le meilleur pour la fin : Doodle 1:1 utilise désormais la nouvelle technologie AMP pour les e-mails de Gmail. Vous pouvez en savoir plus sur les détails techniques ici, mais en bref, vos invités peuvent choisir une heure de rendez-vous directement à partir de votre invitation par e-mail. Il n'est pas nécessaire de suivre un lien vers le site Web pour participer ! Les invitations par e-mail sont entièrement dynamiques et se mettent automatiquement à jour avec les nouvelles informations. Si l'un de vos créneaux horaires a déjà été choisi, il n'apparaîtra pas dans votre invitation électronique. Plus d'emails statiques ennuyeux, c'est génial ! Gmail a commencé le déploiement d'AMP le 26 mars, tout le monde devrait l'avoir dans les deux semaines suivant cette date.

Avec Doodle Premium, nous vous offrons un ensemble complet d'outils pour gérer l'organisation de tout événement ou réunion. Avec Doodle, vous passez moins de temps à planifier et plus de temps à faire. Commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui.