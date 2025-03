Doodle ist stolz darauf, das neuste Business-Tool in unserer Familie vorzustellen: Doodle 1:1! Doodle war schon immer eine der besten Möglichkeiten, um Meetings mit Gruppen zu planen, und jetzt führen wir die ultimative Lösung ein, um Einzelmeetings zu vereinbaren. Buchen Sie in zwei Schritten ein Meeting in Ihrem Kalender!

Wir haben die Vorschläge und Rückmeldungen aus unserer Beta-Phase zusammengetragen, um Ihnen viele großartige neue Funktionen sowie die neue dynamische E-Mail-Technologie von Google Mail zu bieten.

Was ist also neu und wie funktioniert es?

Einfach machen mit Doodle 1:1

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass tolle neue Funktionen auf Doodle 1:1 verfügbar sind. Wenn Sie in Ihrem Dashboard auf die drei Punkte auf einer Einladung klicken, sehen Sie die Optionen zum Bearbeiten, Archivieren und Duplizieren. Dies sind die wichtigsten Funktionen, die von unseren vielen Beta-Benutzern gewünscht wurden.

Mit der Duplizierfunktion können Sie dieselbe Einladung an mehrere Personen senden. Jetzt können Sie eine Reihe von Einzelgesprächen mit verschiedenen Personen buchen, egal ob es sich um Kunden, Kollegen oder Studenten handelt. Wenn jemand einen Termin aus Ihrer Einladung auswählt, zeigen wir ihn den übrigen Eingeladenen einfach nicht an. Wir kümmern uns um die Terminplanung, so dass Sie mit Ihrem Tag weitermachen können.

Wir freuen uns außerdem, eine neue flexible Kalenderschnittstelle namens Click2Create ankündigen zu können. Wenn Sie eine Einladung einrichten, können Sie auf eine beliebige Stelle in Ihrem Kalender klicken, um ein Zeitfenster zu erstellen. Wählen Sie mehrere Zeiträume und bieten Sie mehrere Optionen an, um sicherzustellen, dass Ihre Gäste an der Besprechung teilnehmen können.

Zeit sparen mit dynamischen E-Mails

Das Beste haben wir uns für den Schluss aufgehoben: Doodle 1:1 nutzt jetzt die neue AMP for Email-Technologie von Google Mail. Sie können mehr über die technischen Details hier lesen, aber kurz gesagt können Ihre eingeladenen Personen direkt in Ihrer E-Mail-Einladung eine Uhrzeit für ein Treffen auswählen. Sie müssen nicht erst einem Link zur Website folgen, um teilzunehmen! E-Mail-Einladungen sind völlig dynamisch und werden automatisch mit neuen Informationen aktualisiert. Wenn eines Ihrer Zeitfenster bereits ausgewählt wurde, wird es in Ihrer E-Mail-Einladung nicht angezeigt. Keine langweiligen statischen E-Mails mehr, wie cool ist das denn? Gmail hat am 26. März mit der Einführung von AMP begonnen, und jeder sollte es innerhalb von zwei Wochen nach diesem Datum haben.

Mit Doodle Premium bieten wir Ihnen ein komplettes Set an Tools für die Organisation von Events und Meetings. Mit Doodle verbringen Sie weniger Zeit mit dem Planen und mehr mit dem Tun. Starten Sie Ihre kostenlose Testversion noch heute.