Wir freuen uns, heute die Veröffentlichung von Doodles ultimativer Lösung für Einzelgespräche, Doodle 1:1 bekannt zu geben. Wir haben eine Menge neuer Funktionen hinzugefügt, die wir mit Ihrem großartigen Feedback aus der Beta-Version entwickelt haben. Die bemerkenswerteste Funktion ist die bahnbrechende neue Technologie AMP for Email von Google Mail, die dynamische E-Mail-Einladungen ermöglicht, so dass Ihre Eingeladenen immer über aktuelle Informationen verfügen.

Bevor wir uns mit den Einzelheiten befassen, können wir sagen, dass diese Ergänzung schon lange geplant war. Doodle ist eines der ersten Unternehmen, das diese Technologie einsetzt. Sie können sogar sehen, wie einer unserer Entwickler, Michael, letztes Jahr auf der AMP-Konferenz sprach.

Was ist AMP für E-Mail?

AMP ist ein Open-Source-Projekt (und eine Bibliothek), das darauf abzielt, Webseiten so zu gestalten, dass sie für die Nutzer schneller laden. Wahrscheinlich haben Sie es bereits in Aktion gesehen, Sie wussten es nur nicht, da bereits mehr als 25 Millionen Domains diese Technologie nutzen. AMP for Email ist das Projekt von Gmail, das AMP auf E-Mails überträgt. Das bedeutet, dass Ihre E-Mails nicht länger statische HTML-Blöcke sein werden, die in Ihrem Posteingang verschimmeln. Sie werden frisch sein und automatisch mit neuen Informationen aktualisiert. Gmail verändert die Funktionsweise von E-Mails grundlegend, und wenn man bedenkt, dass E-Mails der einzige Teil des Webs sind, der seit der Erfindung des Internets unverändert geblieben ist, ist das verdammt spannend. Denken Sie daran, dass Gmail am 26. März mit der Einführung von AMP begonnen hat, so dass jeder ab zwei Wochen nach diesem Datum dynamische E-Mails sehen kann.

Was bedeutet das für Doodle?

Mit AMP for Email können wir mit Doodle 1:1 mehr interaktive Erlebnisse schaffen. Wenn Sie eine Doodle 1:1-Einladung verschicken, kann der Eingeladene direkt mit dem E-Mail interagieren, ohne dass er einen Link benutzen muss, der seinen Browser öffnet und ihn auf unsere Website führt. Dies bedeutet, dass Sie nicht mehr verschiedene Anwendungen verwenden müssen, das lästige Hin- und Herwechseln entfällt und Sie mehr in Ihrem Posteingang erledigen können.

Die Verbindung geht in beide Richtungen: Ihre eingeladenen Gäste können direkt in Ihrer E-Mail über Optionen abstimmen, und Ihre E-Mail wird automatisch mit neuen Informationen von Doodle gefüllt. Wenn jemand eine Ihrer Optionen wählt und Sie Einladungen an mehrere Personen verschickt haben, wird die gewählte Option den anderen Eingeladenen nicht angezeigt. Wenn Sie weitere Änderungen an Ihrer Einladung vornehmen möchten, werden diese automatisch in den bereits versendeten Einladungen aktualisiert.

AMP for Email wird es uns ermöglichen, weitere Möglichkeiten der Terminplanung zu erforschen und Ihnen das Leben mit Meetings zu erleichtern. Kontaktieren Sie uns und teilen Sie uns Ihre Meinung mit! Ihre Kommentare werden uns helfen, die nächste Version von Doodle 1:1 zu entwickeln.