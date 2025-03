Hoy nos complace anunciar el lanzamiento de la solución definitiva de Doodle para reuniones individuales, Doodle 1:1. Hemos añadido un montón de nuevas funciones en las que hemos estado trabajando gracias a todos los increíbles comentarios de la versión beta. La función más destacada es la innovadora tecnología AMP for Email de Gmail, que proporciona invitaciones dinámicas por correo electrónico para que tus invitados siempre tengan información actualizada.

Antes de entrar en detalles, podemos decir que esta incorporación se ha hecho esperar. Doodle es una de las primeras empresas en adoptar esta tecnología. Incluso puedes ver a uno de nuestros desarrolladores, Michael, hablando en la conferencia AMP el año pasado.

¿Qué es AMP para el correo electrónico?

AMP es un proyecto de código abierto (y una biblioteca) cuyo objetivo es hacer que las páginas web se carguen rápidamente para los usuarios. Lo más probable es que ya lo hayas visto en acción, sólo que no lo sabías, teniendo en cuenta que más de 25 millones de dominios ya emplean esta tecnología. AMP for Email es el proyecto de Gmail para llevar AMP al correo electrónico. Esto significa que tus correos electrónicos ya no serán bloques estáticos de HTML que se enmohecen en tu bandeja de entrada. Serán frescos y se actualizarán automáticamente con nueva información. Gmail está cambiando radicalmente el funcionamiento del correo electrónico y, teniendo en cuenta que el correo electrónico ha sido la única parte de la web que ha permanecido igual desde la invención de Internet, es bastante emocionante. Ten en cuenta que Gmail comenzó el despliegue de AMP el 26 de marzo, por lo que todo el mundo podrá ver correos electrónicos dinámicos a partir de dos semanas después de esa fecha.

¿Qué significa esto para Doodle?

AMP para correo electrónico nos ha permitido crear experiencias más atractivas e interactivas con Doodle 1:1. Cada vez que envíes una invitación Doodle 1:1, tu invitado podrá interactuar con el correo electrónico directamente, sin tener que utilizar un enlace que abra su navegador y le lleve a nuestro sitio web. En última instancia, esto significa evitar el uso de diferentes aplicaciones, las molestas idas y venidas, y la posibilidad de hacer más cosas desde tu bandeja de entrada.

La conexión es bidireccional: tus invitados pueden votar las opciones directamente desde tu correo electrónico, y tu correo electrónico se llenará automáticamente con nueva información de Doodle. Si alguien elige una de tus opciones, y has enviado invitaciones a varias personas, la opción elegida no se mostrará a tus otros invitados. Si deseas realizar cualquier otra modificación en tu invitación a la reunión, esos cambios se actualizarán automáticamente en las invitaciones que ya hayas enviado.

AMP para correo electrónico nos permitirá explorar más posibilidades en la programación y en cómo hacer más fácil tu vida de reuniones. ¡Póngase en contacto con nosotros y díganos lo que piensa! Tus comentarios nos ayudarán a desarrollar la próxima versión de Doodle 1:1.