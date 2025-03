Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer la sortie de la solution ultime de Doodle pour les réunions en tête-à-tête, Doodle 1:1. Nous avons ajouté un grand nombre de nouvelles fonctionnalités sur lesquelles nous avons travaillé grâce à tous vos commentaires sur la version bêta. La fonctionnalité la plus remarquable est la nouvelle technologie révolutionnaire AMP for Email de Gmail, qui fournit des invitations dynamiques par e-mail afin que vos invités disposent toujours d'informations actualisées.

Avant d'entrer dans les détails, nous pouvons dire que cet ajout était attendu depuis longtemps. Doodle est l'une des premières entreprises à adopter cette technologie. Vous pouvez même voir l'un de nos développeurs, Michael, prendre la parole à la conférence AMP l'année dernière.

Qu'est-ce que AMP pour les e-mails ?

AMP est un projet open-source (et une bibliothèque) qui vise à créer des pages Web qui se chargent rapidement pour les utilisateurs. Il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà vu en action, mais vous ne le saviez pas, étant donné que plus de 25 millions de domaines utilisent déjà cette technologie. AMP for Email est le projet de Gmail visant à appliquer AMP aux e-mails. Cela signifie que vos e-mails ne seront plus des blocs statiques de HTML qui moisissent dans votre boîte de réception. Ils seront frais et mis à jour automatiquement avec de nouvelles informations. Gmail est en train de changer fondamentalement le fonctionnement de l'e-mail et si l'on considère que l'e-mail est la seule partie du web qui n'a pas changé depuis l'invention d'Internet, c'est plutôt excitant. Gardez à l'esprit que Gmail a commencé le déploiement d'AMP le 26 mars, de sorte que tout le monde sera en mesure de voir des e-mails dynamiques à partir de deux semaines de cette date.

Qu'est-ce que cela signifie pour Doodle ?

AMP for Email nous a permis de créer des expériences plus engageantes et interactives avec Doodle 1:1. Chaque fois que vous enverrez une invitation Doodle 1:1, votre invité pourra interagir directement avec l'e-mail, sans avoir à utiliser un lien qui ouvre son navigateur et l'amène sur notre site Web. En fin de compte, cela signifie qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser différentes applications, de faire des allers-retours fastidieux, et qu'il est possible d'en faire plus à partir de sa boîte de réception.

La connexion va dans les deux sens : vos invités peuvent voter sur des options directement à partir de votre e-mail, et votre e-mail sera automatiquement alimenté avec les nouvelles informations de Doodle. Si quelqu'un choisit l'une de vos options et que vous avez envoyé des invitations à plusieurs personnes, l'option choisie ne sera pas montrée à vos autres invités. Si vous souhaitez apporter d'autres modifications à votre invitation à une réunion, ces changements seront automatiquement mis à jour dans les invitations que vous avez déjà envoyées.

AMP for Email nous permettra d'explorer davantage de possibilités en matière de planification et de rendre votre vie de réunions plus facile. Prenez contact avec nous et faites-nous part de votre avis ! Vos commentaires nous aideront à développer la prochaine version de Doodle 1:1.