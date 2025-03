Hoy, Doodle se enorgullece de anunciar la nueva herramienta empresarial de nuestra familia: ¡Doodle 1:1! Doodle siempre ha sido una de las mejores formas de programar reuniones con grupos, y ahora presentamos la solución definitiva para organizar reuniones uno a uno. ¡Reserva una reunión en tu calendario en dos pasos!

Hemos recopilado las sugerencias y los comentarios de nuestro lanzamiento beta para ofrecerte un montón de nuevas y fantásticas funciones, así como la nueva tecnología de correo electrónico dinámico de Gmail.

¿Cuáles son las novedades y cómo funcionan?

Simplifícalo con Doodle 1:1

Nos complace anunciar que ya están disponibles nuevas y fantásticas funciones en Doodle 1:1. Cuando hagas clic en los tres puntos de cualquier invitación de tu panel, verás las opciones de editarla, archivarla y duplicarla. Estas son las funciones más solicitadas por nuestros usuarios de la versión beta.

Con la función de duplicado, puedes enviar la misma invitación a varias personas. Ahora puedes reservar una serie de reuniones individuales con diferentes personas, ya sean clientes, colegas o estudiantes. Si alguien elige una hora de tu invitación, simplemente no se la mostraremos al resto de invitados. Nosotros nos encargamos de la programación para que usted pueda seguir con su día.

También nos complace anunciar una nueva interfaz de calendario flexible llamada Click2Create. Al configurar una invitación, puedes hacer clic en cualquier lugar del calendario para crear una franja horaria. Elige varias duraciones y asegúrate de ofrecer algunas opciones para que tus invitados puedan asistir a la reunión.

Ahorre tiempo con correos electrónicos dinámicos

Sin duda, hemos dejado lo mejor para el final: Doodle 1:1 ahora utiliza la nueva tecnología AMP for Email de Gmail. Puedes leer más en los detalles técnicos aquí, pero en resumen tus invitados pueden elegir una hora para reunirse directamente desde tu invitación por correo electrónico. No es necesario seguir un enlace al sitio web para participar. Las invitaciones por correo electrónico son totalmente dinámicas y se actualizan automáticamente con nueva información. Si una de sus franjas horarias ya ha sido elegida, no se mostrará en su invitación por correo electrónico. Se acabaron los aburridos correos electrónicos estáticos, ¿no es genial? Gmail comenzó el despliegue de AMP el 26 de marzo, todo el mundo debería tenerlo en las dos semanas siguientes a esa fecha.

Con Doodle Premium te ofrecemos un completo conjunto de herramientas para gestionar la organización de cualquier evento o reunión. Con Doodle, pasarás menos tiempo programando y más tiempo haciendo. Empieza tu prueba gratuita hoy mismo.