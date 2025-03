Oggi Doodle è orgogliosa di annunciare il nuovo strumento di lavoro della sua famiglia: Doodle 1:1! Doodle è sempre stato uno dei modi migliori per programmare riunioni di gruppo, e ora stiamo introducendo la soluzione definitiva per organizzare riunioni individuali. Prenotate una riunione nel vostro calendario in due passi!

Abbiamo raccolto i suggerimenti e i feedback del lancio della versione beta per offrirvi un sacco di nuove fantastiche funzionalità, oltre alla nuova tecnologia di posta elettronica dinamica di Gmail.

Cosa c'è di nuovo e come funziona?

Mantenere la semplicità con Doodle 1:1

Siamo entusiasti di annunciare che nuove fantastiche funzionalità sono ora disponibili su Doodle 1:1. Facendo clic sui tre puntini su qualsiasi invito nella vostra dashboard, vedrete le opzioni per modificarlo, archiviarlo e duplicarlo. Queste sono le funzioni più richieste dai nostri numerosi utenti beta.

Con la funzione di duplicazione, è possibile inviare lo stesso invito a più persone. Ora è possibile prenotare una serie di incontri 1 a 1 con persone diverse, siano esse clienti, colleghi o studenti. Se qualcuno sceglie un orario dal vostro invito, non lo mostreremo agli altri invitati. Noi ci occupiamo della programmazione, così voi potete continuare la vostra giornata.

Siamo inoltre lieti di annunciare una nuova interfaccia di calendario flessibile chiamata Click2Create. Quando si imposta un invito, è possibile fare clic su un punto qualsiasi del calendario per creare una fascia oraria. Scegliete più durate e assicuratevi di offrire alcune opzioni per garantire che i vostri ospiti possano partecipare alla riunione.

Risparmiare tempo con le e-mail dinamiche

Abbiamo lasciato il meglio per ultimo: Doodle 1:1 ora utilizza la nuova tecnologia AMP for Email di Gmail. Potete leggere di più su i dettagli tecnici qui, ma in breve i vostri invitati possono scegliere l'ora dell'incontro direttamente dalla vostra e-mail di invito. Non c'è bisogno di seguire un link al sito web per partecipare! Gli inviti via e-mail sono completamente dinamici e si aggiornano automaticamente con le nuove informazioni. Se una delle fasce orarie è già stata scelta, non verrà visualizzata nell'invito via e-mail. Niente più noiose e-mail statiche, che bello! Gmail ha iniziato il rollout di AMP il 26 marzo e tutti dovrebbero averlo entro due settimane da quella data.

Con Doodle Premium vi offriamo un set completo di strumenti per organizzare qualsiasi evento o riunione. Con Doodle, si passa meno tempo a programmare e più tempo a fare. Iniziate la vostra prova gratuita oggi stesso.