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Doodle 1:1: एक-से-एक बैठकों के लिए सरल समाधान

पढ़ने का समय: 4 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Two people in a meeting are talking and discussing notes

आज, Doodle को हमारे परिवार में सबसे नए व्यावसायिक उपकरण की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है: Doodle 1:1! Doodle हमेशा समूहों के साथ बैठकें निर्धारित करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक रहा है, और अब हम एक-एक बैठकें आयोजित करने का अंतिम समाधान पेश कर रहे हैं। दो चरणों में अपने कैलेंडर में बैठक बुक करें!

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?

हमने अपने बीटा लॉन्च से प्राप्त सुझावों और प्रतिक्रियाओं को संकलित किया है, ताकि हम आपके लिए ढेर सारी शानदार नई सुविधाएँ और Gmail की नई डायनामिक ईमेल तकनीक ला सकें।

तो इसमें नया क्या है और यह कैसे काम करता है?

Doodle 1:1 के साथ इसे सरल रखें।

हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि Doodle 1:1 पर अब शानदार नई सुविधाएँ उपलब्ध हैं।जब आप अपने डैशबोर्ड में किसी भी निमंत्रण पर तीन बिंदुओं पर क्लिक करते हैं, तो आपको उसे संपादित करने, संग्रहीत करने और प्रतिलिपि बनाने के विकल्प दिखाई देंगे। ये हमारे कई बीटा उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुरोधित शीर्ष सुविधाएँ थीं।

डुप्लिकेट सुविधा के साथ, आप एक ही निमंत्रण कई लोगों को भेज सकते हैं। अब आप विभिन्न लोगों के साथ 1-पर-1 बैठकों की एक श्रृंखला बुक कर सकते हैं, चाहे वे ग्राहक हों, सहकर्मी हों, या छात्र हों। यदि कोई आपके निमंत्रण से कोई समय चुनता है, तो हम उसे बाकी निमंत्रितों को नहीं दिखाएंगे। हम शेड्यूलिंग का प्रबंधन करते हैं ताकि आप अपने दिन के कामों को जारी रख सकें।

हम एक नए लचीले कैलेंडर इंटरफ़ेस की घोषणा करने के लिए भी उत्साहित हैं, जिसे क्लिक2क्रिएट. जब आप निमंत्रण सेट कर रहे हों, तो समय स्लॉट बनाने के लिए आप अपने कैलेंडर में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। कई समयावधियाँ चुनें और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके मेहमान बैठक में शामिल हो सकें, कुछ विकल्प अवश्य प्रदान करें।

डायनामिक ईमेल से समय बचाएँ

हमने निश्चित रूप से सबसे अच्छा अंत के लिए बचाया है: Doodle 1:1 अब Gmail की नई AMP फॉर ईमेल तकनीक का उपयोग करता है। आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। यहाँ तकनीकी विवरण, लेकिन संक्षेप में आपके आमंत्रित आपके ईमेल निमंत्रण से सीधे मिलने का समय चुन सकते हैं। भाग लेने के लिए वेबसाइट पर लिंक पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है! ईमेल निमंत्रण पूरी तरह से गतिशील हैं और नई जानकारी के साथ स्वचालित रूप से अपडेट हो जाते हैं। यदि आपके समय स्लॉट में से कोई एक पहले ही चुना जा चुका है, तो वह आपके ईमेल निमंत्रण में नहीं दिखाया जाएगा। अब कोई उबाऊ स्थिर ईमेल नहीं, यह कितना शानदार है? Gmail ने 26 मार्च को AMP रोलआउट शुरू किया, और हर किसी को उस तारीख से दो सप्ताह के भीतर यह मिल जाना चाहिए।

Doodle Premium के साथ हम आपको किसी भी कार्यक्रम या बैठक के आयोजन को संभालने के लिए उपकरणों का एक पूरा सेट प्रदान करते हैं। Doodle के साथ आप शेड्यूलिंग में कम समय और काम करने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। आज ही अपना मुफ्त ट्रायल शुरू करें।

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?

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