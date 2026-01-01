आज हमें घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि Doodle के वन-ऑन-वन मीटिंग्स के लिए अंतिम समाधान, Doodle 1:1 का विमोचनहमने बीटा रिलीज़ से मिले आपके शानदार फीडबैक के साथ जिन पर हम काम कर रहे थे, ढेर सारी नई सुविधाएँ जोड़ी हैं। सबसे उल्लेखनीय सुविधा है Gmail की क्रांतिकारी नई तकनीक AMP for Email, जो गतिशील ईमेल निमंत्रण प्रदान करती है ताकि आपके आमंत्रितों को हमेशा अद्यतित जानकारी मिले।

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? मुफ्त आज़माएँ डेमो का अनुरोध करें

विशेष विवरणों में जाने से पहले, हम कह सकते हैं कि इस जोड़ का लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। Doodle इस तकनीक को अपनाने वाली पहली कंपनियों में से एक है। आप हमारे एक डेवलपर, माइकल को यहां बोलते हुए भी देख सकते हैं। एएमपी सम्मेलन पिछले साल

ईमेल के लिए AMP क्या है?

AMP एक ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट (और लाइब्रेरी) है जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए तेजी से लोड होने वाले वेब पेज बनाना है। संभावना है कि आपने इसे पहले ही काम करते देखा होगा, बस आपको पता नहीं था, यह देखते हुए कि 25 मिलियन से अधिक डोमेन पहले से ही इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ईमेल के लिए AMP, Gmail की ईमेल में AMP लाने की परियोजना है। इसका मतलब है कि आपके ईमेल अब HTML के स्थिर ब्लॉक नहीं रहेंगे जो आपके इनबॉक्स में बेकार पड़े रहें। वे ताज़ा रहेंगे और नई जानकारी के साथ स्वचालित रूप से अपडेट होंगे। जीमेल मूल रूप से ईमेल के काम करने के तरीके को बदल रहा है और यह देखते हुए कि इंटरनेट के आविष्कार के बाद से ईमेल वेब का एकमात्र हिस्सा रहा है जो वैसा का वैसा ही रहा है, यह वाकई बहुत रोमांचक है। ध्यान रखें कि जीमेल ने 26 मार्च को AMP रोलआउट शुरू किया था, इसलिए हर कोई उस तारीख से दो सप्ताह बाद से डायनामिक ईमेल देख पाएगा।

यह Doodle के लिए क्या मायने रखता है?

ईमेल के लिए एएमपी ने हमें Doodle 1:1 के साथ अधिक आकर्षक, इंटरैक्टिव अनुभव बनाने की अनुमति दी है। जब भी आप Doodle 1:1 निमंत्रण भेजते हैं, तो आपका आमंत्रित व्यक्ति ईमेल के साथ सीधे इंटरैक्ट कर पाएगा, बिना किसी ऐसे लिंक का उपयोग किए जो उनका ब्राउज़र खोलकर उन्हें हमारी वेबसाइट पर ले जाता है। इसका अंततः मतलब है कि विभिन्न एप्लिकेशनों के उपयोग को छोड़ना, बार-बार आगे-पीछे स्विच करने की झंझट से छुटकारा पाना, और अपने इनबॉक्स से ही अधिक काम पूरा करने की क्षमता।

यह संबंध दोनों तरफ़ से होता है; आपके आमंत्रित लोग सीधे आपके ईमेल से विकल्पों पर मतदान कर सकते हैं, और आपका ईमेल Doodle से नई जानकारी से स्वचालित रूप से भर जाएगा। यदि कोई आपके किसी विकल्प को चुनता है, और आपने कई लोगों को आमंत्रण भेजा है, तो चुना गया विकल्प आपके अन्य आमंत्रित लोगों को नहीं दिखाया जाएगा। यदि आप अपने मीटिंग निमंत्रण में कोई अन्य संपादन करना चाहते हैं, तो वे परिवर्तन आपके पहले से भेजे गए निमंत्रणों में स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएंगे।

AMP for Email हमें शेड्यूलिंग में और अधिक संभावनाओं का पता लगाने और आपकी मीटिंग्स की ज़िंदगी को आसान बनाने के तरीकों को खोजने की अनुमति देगा। हमसे संपर्क करें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं।आपकी टिप्पणियाँ हमें Doodle 1:1 का अगला संस्करण विकसित करने में मदद करेंगी।