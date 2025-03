Doodle 1:1 og Gmails AMP til e-mail

I dag er vi glade for at kunne annoncere udgivelsen af Doodles ultimative løsning til individuelle møder, Doodle 1:1. Vi har tilføjet masser af nye funktioner, som vi har arbejdet på med al jeres fantastiske feedback fra betaversionen. Den mest bemærkelsesværdige funktion er Gmails banebrydende nye teknologi AMP for Email, som giver dynamiske e-mailinvitationer, så dine inviterede altid har opdaterede oplysninger.

Inden vi går ind på de nærmere detaljer, kan vi sige, at denne tilføjelse har været længe undervejs. Doodle er en af de første virksomheder, der har taget denne teknologi til sig. Du kan endda se en af vores udviklere, Michael, tale på AMP-konferencen sidste år.

Hvad er AMP til e-mail?

AMP er et open source-projekt (og bibliotek), der har til formål at lave websider, der indlæses hurtigt for brugerne. Chancerne er, at du allerede har set det i aktion, du vidste det bare ikke, når man tænker på, at mere end 25 millioner domæner allerede anvender denne teknologi. AMP for Email er Gmails projekt, der har til formål at bringe AMP til e-mail. Det betyder, at dine e-mails ikke længere vil være statiske HTML-blokke, der bliver mugne i din indbakke. De vil være friske og automatisk blive opdateret med nye oplysninger. Gmail ændrer fundamentalt på, hvordan e-mail fungerer, og når man tænker på, at e-mail har været den eneste del af internettet, der har været den samme siden internettets opfindelse, så er det ret spændende. Husk på, at Gmail startede AMP-udrulningen den 26. marts, så alle vil kunne se dynamiske e-mails fra to uger efter denne dato.

Hvad betyder dette for Doodle?

AMP for Email har gjort det muligt for os at skabe mere engagerende, interaktive oplevelser med Doodle 1:1. Når du sender en Doodle 1:1-invitation, vil din inviterede person kunne interagere direkte med e-mailen uden at skulle bruge et link, der åbner deres browser og fører dem til vores websted. Det betyder i sidste ende, at du slipper for at bruge forskellige programmer, at du ikke behøver at skifte frem og tilbage på en irriterende måde, og at du kan få mere ud af din indbakke.

Forbindelsen går begge veje; dine inviterede kan stemme på indstillinger direkte fra din e-mail, og din e-mail vil automatisk blive udfyldt med nye oplysninger fra Doodle. Hvis nogen vælger en af dine muligheder, og du har sendt invitationer ud til flere personer, vil den valgte mulighed ikke blive vist til dine andre inviterede. Hvis du ønsker at foretage andre ændringer i din mødeinvitation, vil disse ændringer automatisk blive opdateret i de invitationer, du allerede har sendt.

AMP for Email vil give os mulighed for at udforske flere muligheder inden for planlægning, og hvordan vi kan gøre dit liv med møder lettere. Kom i kontakt med os og lad os vide, hvad du synes! Dine kommentarer vil hjælpe os med at udvikle den næste version af Doodle 1:1.