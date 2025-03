Hoje temos o prazer de anunciar a liberação da solução final do Doodle para reuniões individuais, Doodle 1:1. Acrescentamos muitas novidades que temos trabalhado com todos os seus fantásticos comentários sobre o lançamento beta. O recurso mais notável é o inovador AMP para e-mail do Gmail, que fornece convites dinâmicos por e-mail para que seus convidados tenham sempre informações atualizadas.

Antes de entrarmos nas especificidades, podemos dizer que esta adição já vem de muito tempo. A Doodle é uma das primeiras empresas a adotar esta tecnologia. Você pode até mesmo assistir a um de nossos devs, Michael, falar na conferência da AMP no ano passado.

O que é AMP para e-mail?

O AMP é um projeto de código aberto (e biblioteca) que tem como objetivo fazer páginas web que carreguem rapidamente para os usuários. É provável que você já o tenha visto em ação, pois você simplesmente não o conhecia, considerando que mais de 25 milhões de domínios já empregam esta tecnologia. O AMP para Email é o projeto do Gmail de trazer o AMP para o email. Isto significa que seus e-mails não serão mais blocos estáticos de HTML que ficam mofados em sua caixa de entrada. Eles serão frescos e atualizados automaticamente com novas informações. O Gmail está mudando fundamentalmente como o e-mail funciona e considerando que o e-mail tem sido a única parte da web que permaneceu a mesma desde a invenção da internet, isso é bastante empolgante. Tenha em mente que o Gmail iniciou a implementação do AMP em 26 de março para que todos possam ver e-mails dinâmicos a partir de duas semanas daquela data.

O que isso significa para o Doodle?

AMP para Email nos permitiu criar experiências mais envolventes e interativas com o Doodle 1:1. Sempre que você enviar um convite do Doodle 1:1, seu convidado poderá interagir diretamente com o e-mail, sem ter que usar um link que abra seu navegador e os leve para nosso site. Isto significa, em última análise, saltar o uso de diferentes aplicações, a troca incômoda de mensagens para frente e para trás, e a capacidade de fazer mais a partir de sua caixa de entrada.

A conexão vai nos dois sentidos; seus convidados podem votar em opções diretamente de seu e-mail, e seu e-mail será automaticamente preenchido com novas informações do Doodle. Se alguém escolher uma de suas opções e você tiver enviado convites a várias pessoas, a opção escolhida não será mostrada aos seus outros convidados. Se você quiser fazer qualquer outra edição do seu convite para reunião, essas alterações serão atualizadas automaticamente nos convites que você já enviou.

O AMP para Email nos permitirá explorar mais possibilidades no agendamento e como tornar mais fácil sua vida de reuniões. Entre em contato conosco e nos informe o que você pensa! Seus comentários nos ajudarão a desenvolver a próxima versão do Doodle 1:1.