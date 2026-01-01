Doodle 1:1 i AMP dla poczty e-mail w Gmailu

Dzisiaj z radością ogłaszamy, że premiera najlepszego rozwiązania firmy Doodle do spotkań indywidualnych – Doodle 1:1. Dodaliśmy mnóstwo nowych funkcji, nad którymi pracowaliśmy, uwzględniając wszystkie Wasze cenne uwagi przekazane nam po premierze wersji beta. Najważniejszą z nich jest przełomowa technologia Gmaila – AMP for Email – która umożliwia wysyłanie dynamicznych zaproszeń e-mailowych, dzięki czemu zaproszeni zawsze mają dostęp do aktualnych informacji.

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Zanim przejdziemy do szczegółów, warto zaznaczyć, że na tę nowość czekaliśmy już od dawna. Doodle jest jedną z pierwszych firm, które wdrożyły tę technologię. Możecie nawet obejrzeć wystąpienie jednego z naszych programistów, Michaela, podczas Konferencja AMP w zeszłym roku.

Czym jest AMP dla poczty elektronicznej?

AMP to projekt (i biblioteka) typu open source, którego celem jest tworzenie stron internetowych szybko ładujących się dla użytkowników. Prawdopodobnie widziałeś już tę technologię w akcji, po prostu nie zdawałeś sobie z tego sprawy, biorąc pod uwagę, że ponad 25 milionów domen już z niej korzysta. AMP for Email to projekt serwisu Gmail mający na celu wdrożenie AMP w wiadomościach e-mail. Oznacza to, że Twoje e-maile nie będą już statycznymi blokami kodu HTML, które „psują się” w skrzynce odbiorczej. Będą one świeże i automatycznie aktualizowane o nowe informacje. Gmail zasadniczo zmienia sposób działania poczty elektronicznej, a biorąc pod uwagę, że poczta elektroniczna była jedyną częścią sieci, która pozostała niezmieniona od czasu wynalezienia internetu, jest to naprawdę ekscytujące. Pamiętaj, że Gmail rozpoczął wdrażanie AMP 26 marca, więc wszyscy będą mogli zobaczyć dynamiczne wiadomości e-mail już dwa tygodnie od tej daty.

Co to oznacza dla serwisu Doodle?

AMP dla poczty elektronicznej umożliwiło nam stworzenie bardziej angażujących i interaktywnych doświadczeń dzięki Doodle 1:1. Za każdym razem, gdy wysyłasz zaproszenie w Doodle 1:1, osoba zaproszona będzie mogła bezpośrednio wchodzić w interakcję z wiadomością e-mail, bez konieczności korzystania z linku, który otwiera przeglądarkę i przekierowuje ją na naszą stronę internetową. Oznacza to w praktyce rezygnację z korzystania z różnych aplikacji, uniknięcie irytującego przełączania się między oknami oraz możliwość załatwienia większej liczby spraw bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej.

Połączenie działa w obie strony: zaproszeni mogą głosować na opcje bezpośrednio z Twojej wiadomości e-mail, a Twoja wiadomość zostanie automatycznie uzupełniona o nowe informacje z serwisu Doodle. Jeśli ktoś wybierze jedną z opcji, a Ty wysłałeś zaproszenia do kilku osób, wybrana opcja nie będzie widoczna dla pozostałych zaproszonych. Jeśli zechcesz wprowadzić jakiekolwiek inne zmiany w zaproszeniu na spotkanie, zostaną one automatycznie zaktualizowane w zaproszeniach, które już wysłałeś.

AMP for Email pozwoli nam odkrywać nowe możliwości w zakresie planowania spotkań oraz ułatwić Państwu organizację spotkań. Skontaktuj się z nami i daj nam znać, co o tym myślisz! Wasze uwagi pomogą nam w opracowaniu kolejnej wersji aplikacji Doodle 1:1.