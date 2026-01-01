Doodle na konferencji AMP 2018

AKTUALIZACJA: Pobierz Doodle 1:1 teraz z wykorzystaniem technologii AMP for Email serwisu Gmail.

Jesteśmy bardzo podekscytowani, że nasz kolega Michael Wuergler wygłosił referat podczas tegorocznej AMP konferencja w Amsterdamie.

AMP to projekt typu open source, którego celem jest ulepszenie sieci dla wszystkich poprzez tworzenie szybszych stron internetowych, które działają lepiej na wszystkich platformach. Ostatnio firma Google pracowała nad wdrożeniem możliwości tego frameworka w serwisie Gmail i poprosiła nas o opracowanie kilku aplikacji dla nowego prototypu.

Od teraz wiadomości e-mail nie będą już statycznymi fragmentami kodu HTML, które z upływem czasu tracą na aktualności i „pokrywają się mchem” w skrzynce odbiorczej. Dzięki tej technologii programiści będą mogli tworzyć angażujące, interaktywne doświadczenia związane z wiadomościami e-mail. Twoje wiadomości będą bardziej dynamiczne – będą „żywe” i będą się zmieniać wraz z upływem czasu. AMP dla poczty elektronicznej dzięki czemu Twoje wiadomości e-mail będą zawsze aktualne za każdym razem, gdy je otworzysz.

Co to oznacza dla serwisu Doodle?

Oznacza to, że aktualizacje dotyczące ankiety możesz otrzymywać bezpośrednio na swoją skrzynkę odbiorczą. I nie mam tu na myśli e-maili z powiadomieniami; chodzi mi o to, że Twój pierwotny e-mail administratora będzie się automatycznie aktualizował, gdy użytkownicy będą dokonywać wyborów w Twojej ankiecie. Będziesz mieć na bieżąco wgląd w wyniki ankiety – kto na co zagłosował. Możesz nawet wybrać datę zakończenia i zamknąć ankietę bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej. Wszystko to bez otwierania przeglądarki. Dzięki możliwości zarządzania ankietami z poziomu poczty elektronicznej znalezienie terminu spotkania będzie szybsze i łatwiejsze.

Czekamy, aż Google wprowadzi AMP dla poczty e-mail, a wtedy będziemy mogli zacząć prezentować wam wszystkie nasze ciekawe projekty związane z AMP.

Jeśli interesuje Cię AMP i chcesz obejrzeć prezentację Michaela, zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu. Jego wystąpienie zaczyna się około 6:30.