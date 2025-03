Doodle à l'AMP 2018

MISE À JOUR : Obtenez Doodle 1:1 dès maintenant, avec la technologie AMP for Email de Gmail.

Nous sommes ravis que Michael Wuergler ait participé à la conférence AMP qui s'est tenue cette année à Amsterdam.

AMP est un projet open-source qui vise à améliorer le web pour tous en créant des pages web plus rapides et plus performantes sur toutes les plateformes. Plus récemment, Google a travaillé pour apporter la puissance de ce cadre à Gmail, et ils nous ont demandé de développer quelques applications pour le nouveau prototype.

Désormais, les courriels ne seront plus des blocs statiques de HTML qui vieillissent et se transforment en mousse dans votre boîte de réception. Grâce à cette technologie, les développeurs seront en mesure de créer des courriers électroniques interactifs et attrayants. Vos courriels seront plus dynamiques ; ils vivront et évolueront avec le temps. AMP for Email permettra à vos courriels de rester à jour à chaque fois que vous les ouvrirez.

Qu'est-ce que cela signifie pour Doodle ?

Cela signifie que vous pourriez recevoir les mises à jour des sondages directement dans votre boîte de réception. Et je ne parle pas d'emails de notification ; je veux dire que votre email d'administration d'origine se mettra à jour lorsque les gens feront leur choix dans votre sondage. Vous pourrez ainsi savoir qui a voté pour quoi dans votre sondage au fur et à mesure qu'il se déroule. Vous pourrez même choisir une date finale et clôturer le sondage directement depuis votre boîte de réception. Le tout sans ouvrir votre navigateur. Trouver un moment pour se rencontrer sera plus rapide et plus facile grâce à la possibilité de gérer les sondages à partir de votre messagerie électronique.

Nous attendons que Google déploie AMP for Email, et nous pourrons alors vous présenter tous nos projets AMP.

Si vous êtes intéressé par AMP et que vous souhaitez voir la présentation de Michael, vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous. Il commence à environ 6:30.