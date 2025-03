Doodle all'AMP 2018

UPDATE: Ottenete subito Doodle 1:1, completo della tecnologia AMP for Email di Gmail.

Siamo entusiasti che il nostro Michael Wuergler abbia presentato alla conferenza AMP di quest'anno ad Amsterdam.

AMP è un progetto open-source che mira a rendere il web migliore per tutti creando pagine web più veloci e con prestazioni migliori su tutte le piattaforme. Recentemente, Google ha lavorato per portare la potenza di questo framework in Gmail e ci ha chiesto di sviluppare alcune applicazioni per il nuovo prototipo.

Ora le e-mail non saranno più blocchi statici di HTML che invecchiano e crescono nella casella di posta. Grazie a questa tecnologia, gli sviluppatori saranno in grado di creare esperienze di posta elettronica coinvolgenti e interattive. Le e-mail saranno più dinamiche, vivranno e cambieranno con il tempo. AMP for Email permetterà alle vostre e-mail di rimanere aggiornate ogni volta che le aprite.

Cosa significa questo per Doodle?

Significa che potrete ricevere gli aggiornamenti dei sondaggi direttamente nella vostra casella di posta. E non sto parlando di e-mail di notifica; intendo dire che l'e-mail originale dell'amministratore si aggiornerà quando gli utenti effettueranno le loro selezioni nel sondaggio. Sarete in grado di avere un conteggio continuo di chi ha votato per cosa nel vostro sondaggio, mentre si svolge. Potrete anche scegliere una data finale e chiudere il sondaggio direttamente dalla vostra casella di posta. Il tutto senza aprire il browser. Trovare un momento per incontrarsi sarà più facile e veloce grazie alla possibilità di gestire i sondaggi dalla posta elettronica.

Aspettiamo che Google lanci AMP per l'e-mail, e poi potremo passare a presentarvi tutti i nostri bei progetti legati ad AMP.

Se siete interessati ad AMP e volete vedere la presentazione di Michael, potete guardare il video qui sotto. Inizia a circa 6:30.