Doodle auf der AMP 2018

UPDATE: Holen Sie sich jetzt Doodle 1:1, komplett mit der AMP for Email-Technologie von Gmail.

Wir freuen uns sehr, dass unser Michael Wuergler auf der diesjährigen AMP Konferenz in Amsterdam einen Vortrag gehalten hat.

AMP ist ein Open-Source-Projekt, das darauf abzielt, das Web für alle besser zu machen, indem schnellere Webseiten erstellt werden, die auf allen Plattformen besser funktionieren. Vor kurzem hat Google daran gearbeitet, die Leistungsfähigkeit dieses Frameworks in Gmail zu nutzen, und hat uns gebeten, einige Anwendungen für den neuen Prototyp zu entwickeln.

Jetzt werden E-Mails nicht länger statische HTML-Blöcke sein, die in Ihrem Posteingang altern und Moos ansetzen. Mit dieser Technologie werden Entwickler in der Lage sein, ansprechende, interaktive E-Mail-Erlebnisse zu schaffen. Ihre E-Mails werden dynamischer, sie werden lebendig und verändern sich mit der Zeit. Mit AMP for Email werden Ihre E-Mails jedes Mal, wenn Sie sie öffnen, auf dem neuesten Stand bleiben.

Was bedeutet das für Doodle?

Es bedeutet, dass Sie Umfrage-Updates direkt in Ihrem Posteingang erhalten können. Und ich spreche nicht von Benachrichtigungs-E-Mails, sondern davon, dass Ihre ursprüngliche Administrator-E-Mail selbst aktualisiert wird, wenn die Teilnehmer ihre Auswahl in Ihrer Umfrage treffen. Sie können eine laufende Übersicht darüber haben, wer für was in Ihrer Umfrage gestimmt hat, während sie läuft. Sie können sogar ein Enddatum festlegen und die Umfrage direkt von Ihrem Posteingang aus schließen. Und das alles, ohne Ihren Browser zu öffnen. Mit der Möglichkeit, Umfragen über Ihre E-Mail zu verwalten, wird die Suche nach einem Termin für ein Treffen schneller und einfacher.

Wir warten darauf, dass Google AMP für E-Mail einführt, und dann können wir Ihnen alle unsere coolen AMP-bezogenen Projekte vorstellen.

Wenn Sie sich für AMP interessieren und Michaels Präsentation sehen möchten, können Sie sich das Video unten ansehen. Er beginnt bei etwa 6:30.