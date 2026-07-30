Doodle på AMP 2018

UPPDATERING: Hämta Doodle 1:1 nu, med Gmails AMP for Email-teknik.

Vi är så glada över att vår egen Michael Wuergler höll ett föredrag vid årets AMP konferens i Amsterdam.

AMP är ett open source-projekt som syftar till att förbättra webben för alla genom att skapa snabbare webbsidor som fungerar bättre på alla plattformar. På senare tid har Google arbetat med att integrera detta ramverks fördelar i Gmail, och de bad oss att utveckla några applikationer för den nya prototypen.

Nu kommer e-postmeddelanden inte längre att vara statiska HTML-block som blir föråldrade och samlar damm i din inkorg. Med den här tekniken kommer utvecklare att kunna skapa engagerande och interaktiva e-postupplevelser. Dina e-postmeddelanden blir mer dynamiska; de kommer att leva och förändras med tiden. AMP för e-post gör att dina e-postmeddelanden alltid är uppdaterade när du öppnar dem.

Vad innebär detta för Doodle?

Det innebär att du kan få uppdateringar om omröstningen direkt i din inkorg. Och jag menar inte e-postmeddelanden med aviseringar; jag menar att din ursprungliga administratörs-e-post uppdateras automatiskt när deltagarna gör sina val i omröstningen. Du kommer att kunna se en löpande sammanställning av vem som har röstat på vad i din omröstning i realtid. Du kan till och med välja ett slutdatum och stänga omröstningen direkt från din inkorg. Allt utan att behöva öppna webbläsaren. Det blir snabbare och enklare att hitta en tid att träffas när du kan hantera omröstningar direkt från din e-post.

Vi väntar på att Google ska lansera AMP for Email, och sedan kan vi börja presentera alla våra häftiga AMP-relaterade projekt för er.

Om du är intresserad av AMP och vill se Michaels presentation kan du titta på videon nedan. Han börjar ungefär vid 6:30.