Doodle på AMP 2018

OPDATERING: Få Doodle 1:1 nu, komplet med Gmails AMP for Email-teknologi.

Vi er så glade for, at vores egen Michael Wuergler præsenterede på dette års AMP-konference i Amsterdam.

AMP er et open source-projekt, der har til formål at gøre internettet bedre for alle ved at skabe hurtigere websider, der fungerer bedre på tværs af alle platforme. Senest har Google arbejdet på at bringe styrken af denne ramme til Gmail, og de bad os om at udvikle et par applikationer til den nye prototype.

Nu vil e-mails ikke længere være statiske HTML-blokke, der ældes og vokser mos i din indbakke. Med denne teknologi vil udviklere kunne skabe engagerende, interaktive e-mailoplevelser. Dine e-mails vil være mere dynamiske; de vil leve og ændre sig med tiden. AMP for Email vil gøre det muligt for dine e-mails at forblive opdaterede, hver gang du åbner dem.

Hvad betyder dette for Doodle?

Det betyder, at du kan få afstemningsopdateringer direkte i din indbakke. Og jeg taler ikke om notifikationsmails; jeg mener, at din oprindelige administrationsmail vil opdatere sig selv, når folk foretager deres valg i din afstemning. Du vil kunne få en løbende opgørelse over, hvem der har stemt på hvad i din afstemning, mens det sker. Du kan endda vælge en slutdato og lukke afstemningen direkte fra din indbakke. Alt sammen uden at åbne din browser. Det bliver hurtigere og nemmere at finde et tidspunkt at mødes på med muligheden for at administrere afstemninger fra din e-mail.

Vi venter på, at Google udruller AMP for Email, og så kan vi gå videre med at bringe dig alle vores seje AMP-relaterede projekter.

Hvis du er interesseret i AMP og ønsker at se Michaels præsentation, kan du se videoen nedenfor. Han starter omkring kl. 6:30.