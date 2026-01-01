एएमपी 2018 में Doodle

अपडेट: प्राप्त करें Doodle 1:1 अब, Gmail की AMP for Email तकनीक के साथ।

हम बहुत उत्साहित हैं कि हमारे अपने माइकल वुएर्गलर ने इस वर्ष के एएमपी एम्स्टर्डम में सम्मेलन।

AMP एक ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य सभी प्लेटफ़ॉर्म पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले तेज़ वेब पेज बनाकर वेब को सभी के लिए बेहतर बनाना है। हाल ही में, गूगल इस फ्रेमवर्क की शक्ति को Gmail में लाने पर काम कर रहा है, और उन्होंने हमसे नए प्रोटोटाइप के लिए कुछ एप्लिकेशन विकसित करने के लिए कहा।

अब ईमेल स्थिर HTML ब्लॉकों की तरह नहीं रहेंगे जो आपके इनबॉक्स में जमा होकर काई पकड़ लेते हैं। इस तकनीक के साथ, डेवलपर्स आकर्षक, इंटरैक्टिव ईमेल अनुभव बना सकेंगे। आपके ईमेल अधिक गतिशील होंगे; वे समय के साथ जीवंत रहेंगे और बदलते रहेंगे। ईमेल के लिए एएमपी यह संभव बनाएगा कि हर बार जब आप उन्हें खोलेंगे तो आपके ईमेल अपडेट रहें।

यह Doodle के लिए क्या मतलब रखता है?

इसका मतलब है कि आप अपने पोल में कौन क्या वोट कर रहा है, इसकी अपडेट सीधे अपने इनबॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं। और मैं नोटिफिकेशन ईमेल की बात नहीं कर रहा; मेरा मतलब है कि जब लोग आपके पोल में अपना चयन करेंगे, तो आपका मूल एडमिन ईमेल अपने आप अपडेट हो जाएगा। आप अपने पोल में कौन किसके लिए वोट कर रहा है, इसका रीयल-टाइम टॉली देख सकेंगे। आप एक अंतिम तारीख चुनकर सीधे अपने इनबॉक्स से ही पोल बंद भी कर सकते हैं। यह सब बिना ब्राउज़र खोले। ईमेल से पोल मैनेज करने की सुविधा के साथ मिलने का समय तय करना तेज़ और आसान हो जाएगा।

हम गूगल द्वारा ईमेल के लिए AMP जारी किए जाने का इंतजार कर रहे हैं, और फिर हम आप सभी के लिए अपने सभी शानदार AMP-संबंधित प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं।

यदि आप AMP में रुचि रखते हैं और माइकल की प्रस्तुति देखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। वह लगभग 6:30 पर शुरू करते हैं।