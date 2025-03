Doodle na AMP 2018

UPDATE: Obtenha Doodle 1:1 agora, completo com a tecnologia AMP for Email do Gmail.

Estamos tão entusiasmados que nosso próprio Michael Wuergler apresentou na conferência AMP deste ano em Amsterdã.

O AMP é um projeto de código aberto que visa tornar a web melhor para todos, criando páginas web mais rápidas e com melhor desempenho em todas as plataformas. Mais recentemente, o Google tem trabalhado para trazer o poder desta estrutura para o Gmail, e eles nos pediram para desenvolver algumas aplicações para o novo protótipo.

Agora, os e-mails não serão mais blocos estáticos de HTML que envelhecem e crescem musgo em sua caixa de entrada. Com esta tecnologia, os desenvolvedores serão capazes de criar experiências envolventes e interativas de e-mail. Seus e-mails serão mais dinâmicos; eles viverão e mudarão com o tempo. O AMP para Email tornará possível que seus e-mails permaneçam atualizados toda vez que você os abrir.

O que isso significa para a Doodle?

Isso significa que você poderia obter atualizações das pesquisas diretamente em sua caixa de entrada. E não estou falando de e-mails de notificação; quero dizer que seu e-mail administrativo original será atualizado quando as pessoas fizerem suas seleções em sua enquete. Você poderá ter uma contagem de quem votou em quê em sua enquete, à medida que ela for acontecendo. Você pode até escolher uma data final e fechar a enquete diretamente de sua caixa de entrada. Tudo isso sem abrir seu navegador. Encontrar um momento para se reunir será mais rápido e fácil com a capacidade de gerenciar as pesquisas a partir de seu e-mail.

Estamos aguardando o Google para lançar o AMP por e-mail, e então podemos nos mover para trazer a você todos os nossos projetos legais relacionados ao AMP.

Se você estiver interessado na AMP e quiser ver a apresentação de Michael, você pode conferir o vídeo abaixo. Ele começa por volta das 18h30min.