Doodle 1:1 och Gmails AMP för e-post

Idag har vi glädjen att presentera Lanseringen av Doodles ultimata lösning för en-till-en-möten, Doodle 1:1. Vi har lagt till massor av nya funktioner som vi har utvecklat med hjälp av all er fantastiska feedback från betaversionen. Den mest iögonfallande funktionen är Gmails banbrytande nya teknik AMP for Email, som möjliggör dynamiska e-postinbjudningar så att dina inbjudna alltid får tillgång till aktuell information.

Är du redo att sätta igång? Prova gratis Begär en demonstration

Innan vi går in på detaljerna kan vi konstatera att detta tillskott har varit länge efterlängtat. Doodle är ett av de första företagen som har tagit denna teknik i bruk. Du kan till och med se en av våra utvecklare, Michael, hålla ett föredrag på AMP-konferensen förra året.

Vad är AMP för e-post?

AMP är ett open source-projekt (och bibliotek) som syftar till att skapa webbsidor som laddas snabbt för användarna. Chansen är stor att du redan har sett det i praktiken utan att veta om det, med tanke på att mer än 25 miljoner domäner redan använder denna teknik. AMP for Email är Gmails projekt för att införa AMP i e-post. Det innebär att dina e-postmeddelanden inte längre kommer att vara statiska HTML-block som blir inaktuella i din inkorg. De kommer att vara uppdaterade och fyllas med ny information automatiskt. Gmail förändrar i grunden hur e-post fungerar, och med tanke på att e-post har varit den enda delen av webben som har förblivit oförändrad sedan internet uppfanns, är det verkligen spännande. Tänk på att Gmail inledde utrullningen av AMP den 26 mars, så alla kommer att kunna se dynamiska e-postmeddelanden från och med två veckor efter det datumet.

Vad innebär detta för Doodle?

AMP för e-post har gjort det möjligt för oss att skapa mer engagerande och interaktiva upplevelser med Doodle 1:1. När du skickar en inbjudan via Doodle 1:1 kan den inbjudna personen interagera direkt i e-postmeddelandet, utan att behöva klicka på en länk som öppnar webbläsaren och leder till vår webbplats. Det innebär i slutändan att du slipper använda olika applikationer, det irriterande växlandet fram och tillbaka och att du kan få mer gjort direkt från din inkorg.

Det fungerar åt båda hållen; dina inbjudna kan rösta på alternativen direkt från ditt e-postmeddelande, och ditt e-postmeddelande fylls automatiskt i med ny information från Doodle. Om någon väljer ett av dina alternativ, och du har skickat ut inbjudningar till flera personer, kommer det valda alternativet inte att visas för dina övriga inbjudna. Om du vill göra några andra ändringar i din mötesinbjudan kommer dessa ändringar automatiskt att uppdateras i de inbjudningar du redan har skickat ut.

Med AMP for Email kan vi utforska fler möjligheter när det gäller schemaläggning och hur vi kan underlätta ditt mötesliv. Hör av dig och berätta vad du tycker! Dina synpunkter hjälper oss att utveckla nästa version av Doodle 1:1.