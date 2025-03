Hoje, a Doodle tem o orgulho de anunciar a mais nova ferramenta de negócios de nossa família: Doodle 1:1! O Doodle sempre foi uma das melhores maneiras de agendar reuniões com grupos, e agora estamos introduzindo a solução definitiva para agendar reuniões um-a-um. Marque uma reunião para o seu calendário em duas etapas!

Compilamos as sugestões e o feedback de nosso lançamento beta para lhe trazer muitas novidades, assim como a nova tecnologia de e-mail dinâmico do Gmail.

Então, o que há de novo e como funciona?

Cuidado simples com Doodle 1:1*

Estamos animados em anunciar que grandes novidades estão agora disponíveis no Doodle 1:1. Ao clicar nos três pontos de qualquer convite em seu painel, você verá as opções de edição, arquivamento e duplicação. Estas foram as principais características solicitadas por nossos muitos usuários beta.

Com o recurso de duplicata, você pode enviar o mesmo convite para várias pessoas. Agora você pode reservar uma série de reuniões 1 contra 1 com diferentes pessoas, sejam elas clientes, colegas ou estudantes. Se alguém escolher um horário a partir de seu convite, simplesmente não o mostraremos aos demais convidados. Nós cuidamos da programação para que você possa continuar com o seu dia.

Também estamos entusiasmados em anunciar uma nova interface de calendário flexível chamada Click2Create. Ao configurar um convite você pode clicar em qualquer lugar do calendário para criar um espaço de tempo. Escolha várias durações e certifique-se de oferecer algumas opções para garantir que seus convidados possam comparecer à reunião.

Gaste tempo com e-mails dinâmicos*

Certamente guardamos o melhor para o fim: Doodle 1:1 agora usa a nova tecnologia AMP para e-mail do Gmail. Você pode ler mais sobre os detalhes técnicos aqui, mas em resumo, seus convidados podem escolher um horário para se encontrarem diretamente de seu convite por e-mail. Não é necessário seguir um link para o site a fim de participar! Os convites por e-mail são completamente dinâmicos e atualizados automaticamente com novas informações. Se um de seus horários já tiver sido escolhido, ele não será mostrado em seu convite por e-mail. Chega de e-mails estáticos entediantes, o quanto isso é legal? O Gmail iniciou o lançamento do AMP em 26 de março, todos devem tê-lo dentro de duas semanas a partir dessa data.

Com o Doodle Premium, oferecemos a você um conjunto completo de ferramentas para a organização de qualquer evento ou reunião. Com o Doodle, você passa menos tempo agendando e mais tempo fazendo. Comece hoje mesmo seu teste gratuito.